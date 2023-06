Der Nintendo Switch-Nachfolger wäre laut Ubisoft-CEO besser für Mario + Rabbids Sparks of Hope geeignet gewesen

Der Nintendo Switch-Nachfolger wäre laut Ubisoft die bessere Hardware für Mario + Rabbids Sparks of Hope gewesen. Das geht aus einem Interview von GamesIndustry.biz mit dem Ubisoft-CEO Yves Guillemot hervor. In diesem äußert er sich zum enttäuschenden kommerziellen Erfolg von Mario + Rabbids Sparks of Hope im Vergleich zum Vorgänger. Trotz der positiven Resonanz und der Preisnominierungen, erzielte die Fortsetzung nämlich keinen nennenswerten geschäftlichen Durchbruch.

"Wir hatten bereits ein Mario + Rabbids-Spiel [auf der Switch] veröffentlicht, so dass wir mit einem weiteren Titel der Reihe zwei ähnliche Erfahrungen auf einem Gerät hatten. Bei Nintendo sterben Spiele selten aus. Und es gibt 25 Mario-Spiele auf der Switch. Nintendo hat uns geraten, lieber eine Iteration auf jedem Gerät zu entwickeln. Wir waren ein bisschen zu früh dran, und hätten lieber auf den Nachfolger warten sollen", sagt Guillemot.

(Image credit: Ubisoft)

Aus Guillemots Antwort lassen sich einige Dinge ableiten. Es gibt tatsächlich eine Menge Mario-Titel auf der Nintendo Switch. Viele würden diese sogar als die besten Nintendo Switch-Spiele bezeichnen, die es gibt. Bei einer solchen Fülle können einige dieser Projekte in der Masse untergehen – ein Schicksal, das auch Mario + Rabbids Sparks of Hope ereilt zu haben scheint.

Die Aussage "eine Iteration auf jedem Gerät" trifft zu. Von seinen 3D-Plattformern bis hin zu Sport- und Kart-Titeln gibt es vom rot bekleideten Klempner in der Regel in jeder Konsolengeneration nur eine Version. Trotz des schlechten Abschneidens der Mario + Rabbids-Fortsetzung scheint es allerdings nicht so, als wären die Brücken zwischen Ubisoft und Nintendo abgebrochen worden. Es ist durchaus möglich, dass ein drittes Spiel der Strategieserie auf zukünftiger Nintendo-Hardware erscheinen wird.

