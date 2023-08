Ersten Blick auf die RX 7700 XT und RX 7800 XT gefällig? AMD hat da mal was vorbereitet ...

AMD hat versehentlich den Start der "Enthusiast Class" RDNA 3-Grafikkarten geleakt, die aller Voraussicht nach erst im Tagesverlauf des 25. August 2023 auf der Gamescom vorgestellt werden sollten.

Wie du wahrscheinlich bereits weißt, wurde im Vorfeld immens viel darüber spekuliert, wann und ob AMD seine zwei Mittelklasse-GPUs enthüllen wird, bei denen es sich sehr wahrscheinlich um die Radeon RX 7800 XT sowie 7700 XT handelt.

Praktischerweise ist das Rätselraten nun aber verfrüht von AMD selbst beendet worden, wo Team Rot sich doch mit dem Leak einiger Bilder auf X nun eine Blöße gab und die Grafikkarten für kurze Zeit in all ihrer Pracht präsentierte – inklusive Namen und Bildmaterial (via VideoCardz).

Ungünstigerweise können wir den Tweet aber derzeit nicht bereitstellen, weil dieser natürlich schon prompt wieder von den Mitarbeitern im Social-Media-Team von AMD entfernt wurde.

(Image credit: VideoCardz / AMD)

Die Screenshots von VideoCardz offenbaren zwei mittelgroße Karten, die jeweils mit zwei Lüftern zur Wärmeableitung bestückt sind. Wir können auch beobachten, dass die Grafikkarten gleich zwei Steckplätze beanspruchen dürften und einen 8-Pin-Stromanschluss verwenden. Ganz generell kann man entlang dieser Bilder auch mutmaßen, dass sich die RX 7800 XT wie auch das 7700er-Pendant in puncto Design nicht allzu viel nehmen.

... zumindest beim Referenzdesign, was von AMD hier vorgegeben scheint. Natürlich können Kartenhersteller und Drittanbieter sich wieder weitgehend frei austoben und so die Unterschiede markanter machen. Auch ein Design mit drei Lüftern für eine 7800 XT wäre so nicht undenkbar, wo doch ein Leak von ASRock im Wochenverlauf schon auf ähnliches deutete.

Analyse: Es kommt auf die inneren Werte an!

Zwar ist auch dieser Screenshot noch keine abschließende Garantie gewesen, dass die Karten nun wirklich in dieser Form erscheinen – könnten immerhin auch veraltete Bildmaterialien gewesen sein –, viel deutet aber bereits darauf hin, dass wir noch im Tagesverlauf mehr zu den neuen Karten von AMD erfahren werden und hiermit zumindest schon einmal einen kleinen, wenn auch unbeabsichtigten Appetizer erhalten haben.

Und immerhin greift das vorliegende Bildmaterial schon einmal auf den ersten Blick recht viel von dem auf, was zuvor nur gerüchteweise in der Hardware-Bubble kursierte ... und vielleicht können sich so auch einige Annahmen in puncto Performance bewahrheiten?

Persönlich hoffe ich, dass wir mit der Veröffentlichung auch neue Vorzüge in Form von FSR 3 erhalten. Während sich die Gerüchteküche zwar diesbezüglich noch unsicher scheint, wäre meine Theorie, dass AMD hier die nächste Überraschung im Gepäck hat, um mit Nvidias DLSS 3(.5) gleichzuziehen – oder im gar einen Schritt voraus zu sein.

Eine erste Vorschau auf der Gamescom wäre zumindest schon einmal ein Grund, um hellhörig zu werden. Und vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass AMD jüngst kontinuierlich grandiose Software-Updates für seine GPU-Reihen bereitstellte, darf man doch zumindest ein kleinen wenig hoffen, oder?

FSR 3 wäre zumindest ein weiteres elementares Puzzlestück, um sich in den GPU-Bestenlisten auch langfristig zu behaupten und nicht infolge der DLSS 3-Übermacht von Nvidia ins Hintertreffen zu geraten.