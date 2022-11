TV-Angebote für die WM 2022: Die besten Deals für alle Fußballfans

(Öffnet sich in einem neuen Tab)

Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 steht schon kurz bevor (20. November) und das bedeutet, dass es spätestens jetzt an der Zeit ist, sich noch einmal nach möglichen Fernsehangeboten sowie -upgrades umzusehen. Schließlich wollen wir alle bestmöglich gewappnet sein, um mit der Nationalmannschaft oder unserem Lieblingsspieler mitzufiebern.

Glücklicherweise erwarten uns noch vor dem WM-Start die alljährlichen Black Friday-Angebote. Entsprechend kannst du dir kurzfristig einige der besten TV-Geräte zu unschlagbaren Preisen sichern und dich somit perfekt für die kommenden Wochen voller Fußball eindecken. Egal welche Größe, egal ob LCD, QLED oder OLED und egal welches Budget du für dieses Investment zur Verfügung hast, du wirst sicher fündig!

An dieser Stelle folgt ein erster Einblick in grandiose 4K-Fernseher (Öffnet sich in einem neuen Tab), die mit toller Bewegungsdarstellung, scharfen Bildern und einer erstklassigen Farbvielfalt sowie Helligkeit überzeugen.

Die besten TVs für die Weltmeisterschaft, die du zum Black Friday 2022 im Auge behalten solltest

(Image credit: Sony)

1. Sony A95K Der beste TV in Sachen Bildqualität, den du dir aktuell zulegen kannst Bildschirmgröße: 55, 65 Zoll | Auflösung: 4K | Displaytechnologie: QD-OLED | Smart-TV: Google TV | Bildwiederholrate: 120Hz 2.399 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) 2.399 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) bei cyberport DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) 3.249 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Beeindruckend in Bild und Ton Herausragende Verarbeitung Preisintensiv Umfangsarme Größenauswahl

Dieser Sony-Fernseher gehört zu den besten Neuerscheinungen 2022 und ist womöglich einer der besten TVs aller Zeiten. Entsprechend können wir ihn auch für alle WM-Fans nur wärmsten empfehlen.

Mit dabei ist ein High-End-Bildschirm, der sich durch beeindruckende Verarbeitungs- sowie Bildqualität perfekt in deinem Eigenheim macht. Besonders die Bewegungsverarbeitung ist hier erstklassig und garantiert, dass du die rasanten Sprints deiner Lieblingsspieler in bestmöglicher Qualität mitverfolgen kannst.

Aber auch in Sachen Soundqualität muss sich der A95K nicht verstecken. Klar es ist noch immer nicht das Niveau einer Dolby Atmos-Soundbar, aber für den einfachen TV-Konsum ist es allemal ausreichend. Und die ertönenden Fangesänge sorgen hiermit garantiert gleichermaßen für Stimmung!

Der Preis ist sicherlich hoch, allerdings erhält man hierfür auch eine Vielzahl von Premium-Funktion wie HDMI 2.1, 120 Hz Bildwiederholrate sowie VRR. Ein echtes All-in-One-Paket also!

(Image credit: LG)

2. LG C2 Atemberaubende OLED-Qualität in einer Vielzahl von Größen Bildschirmgröße: 42, 48, 55, 65, 77, 83 Zoll | Auflösung: 4K | Display-Technologie: OLED | Smart-TV: webOS | Bildwiederholrate: 120Hz specifications Screen Size 55-inch HDR HDR Screen Type OLED Read more ▼ 1.399 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) bei MediaMarkt DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) 1.399 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) bei SATURN (Öffnet sich in einem neuen Tab) 1.499 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Unfassbare Bildqualität Extrem dünnes Design Audioqualität nur Mittelmaß Unterschiedliches Niveau der Helligkeit je nach Größe

Der C2 von LG ist einer der besten Fernseher, den man aktuell für Geld kaufen kann. Sein Bild kommt nicht ganz an das selbige des Sony A95K heran, im Gegenzug ist er aber auch eine ganze Ecke erschwinglicher.

Er verfügt außerdem über ein atemberaubendes OLED-Display sowie einen Alpha a9 Gen 5 Prozessor. Ergebnis sind unglaubliche Bilder, rasche Bewegungsverarbeitung und wahrlich lebhafte Farben. So macht der Fußball besonders viel Spaß!

Aber auch jenseits davon gibt es hier kaum etwas, was uns nicht gefallen hat. Die webOS-Plattform ist gewohnt großartig, die Klangqualität ist auch gut (wenn auch nicht herausragend) und dank zukunftssicheren HDMi 2.1-Anschlüssen sind hier auch deine Spielkonsolen perfekt untergebracht.

(Image credit: Samsung)

3. Samsung QN85B Dieser TV macht auch bei schlechter Beleuchtung eine grandiose Figur Bildschirmgröße: 55, 65, 75, 85 Zoll | Auflösung: 4K | Display-Technologie: Neo QLED mini-LED | Smart-TV: Tizen | Bildwiederholrate: 120Hz 1.049 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) 1.099 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) bei EURONICS DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) 1.269 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) bei cyberport DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Exzellente Helligkeit und Farbdarstellung Von Werk aus guter Sound Dolby Vision fehlt Kontrast im Vergleich zu OLED weniger überzeugend

Der Samsung QN85B besticht vor allem durch seine beeindruckende Helligkeit – vor allem für den geforderten Preis. Das ist natürlich für Sportfans von großem Vorteil, welche auch tagsüber die Spiele in hellen Räumlichkeiten verfolgen wollen.

Bei den Schwarztönen kann der Samsung-TV zwar nicht mit den OLED-Panels mithalten, bei der Helligkeit setzt er sich aber zweifelsfrei gegen so ziemlich jeden Konkurrenten durch und sorgt dafür, dass du auch bei Tageslicht lebendige und klar erkennbare Bilder präsentiert bekommst.

Abgerundet wird das TV-Paket durch ein tolles integriertes Lautsprechersystem und Object Tracking Sound-Technologie. Mit letzterem Feature wird die Audioausgabe an die Quelle auf dem Bildschirm angepasst, von welcher der Sound stammt. Immersion ist hiermit garantiert!

(Image credit: Samsung)

4. Samsung Q60B Der beste, preisgünstige TV für eine sehenswerte WM 2022 Bildschirmgröße: 43, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 85 | Auflösung: 4K | Display-Technologie: QLED | Smart-TV: Tizen | Bildwiederholrate: 60Hz 60,99 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) 549,99 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) bei MediaMarkt DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) 549,99 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) bei SATURN (Öffnet sich in einem neuen Tab) Tolle 4K-Bildqualität Kräftige QLED-Farben Kontrast eher durchschnittlich Bildrate auf 60Hz limitiert

Auf der Suche nach einem leistungsfähigen Upgrade für die WM 2022, welches auch noch budgetfreundlich ist? Dann schau dir doch einmal diesen Mittelklasse-Fernseher von Samsung an.

Der Q60B ist ein QLED-Gerät mit hervorragender Farbdarstellung. Aber auch die Kontraste sind im Vergleich zu billigen LCD-Modellen ein wahrer Segen (auch wenn es im OLED/QLED-Segment noch einige bessere Alternativen gibt).

Samsung macht zudem auch im Mittelklasse-Segment kaum Abstriche in Sachen Bildqualität und Funktionsumfang. Entsprechend stehen dir eine breite Palette von Größen zur Verfügung, die Tizen-Bedienoberfläche sowie kristallklare 4K-Bildqualität... aber eben nur auf 60 Hz. Das ist ein kleiner Wermutstropfen, den man bei diesem Preis jedoch allemal verzeihen kann.