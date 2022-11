Die besten Roomba Black Friday Deals 2022: Roboterstaubsauger-Rabatte sind da

Der Black Friday ist heute, Freitag, der 25. November. In der Praxis könnte das bedeuten, dass ein Roomba-Staubsaugerroboter, auf den du ein Auge geworfen hast, noch einmal am Black Friday im Preis gesenkt wird. In manchen Fällen wird ein Produkt am Black Friday reduziert und behält dann seinen niedrigen Verkaufspreis über das Wochenende und bis zum Cyber Monday bei - beides kommt ziemlich häufig vor.