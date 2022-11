Black Friday Kopfhörer Deals 2022

In-Ear. On-Ear. Over-Ear. Die Auswahl an Kopfhörern ist in heutzutage riesengroß. Mit dem bald anstehenden Black Friday erwarten wir eine große Auswahl unserer Lieblingskopfhörer zu reduzierten Preisen. Die beste Gelegenheit also, sich ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für seine liebsten MusikliebhaberInnen zu besorgen, bevor das stressige Weihnachtsgeschäft beginnt. Die besten Kopfhörer Deals haben wir dir hier zusammengefasst. Behalte diesen Artikel im Blick, wenn der Black Friday offiziell startet.

Black Friday Kopfhörer Deals

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Sony WH-1000XM4 (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Die Sony WH-1000XM4 sind noch immer die Topkandidaten unter den Over-Ear-Kopfhörern mit aktiver Geräuschunterdrückung und sind bei unseren Kaufratgebern sehr oft an der Spitze zu finden.

Spare jetzt ganze 41%!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Sony WF-1000XM4 (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Branchenführendes Noise Cancelling dank integriertem V1 HD-Prozessor, leistungsstarke Treiber und innovative geräuschminimierende Silokon-Ohrstöpsel verschmelzen in den Sony WF-1000XM4 zum perfekten Hörlebnis für unterwegs. Spare jetzt ganze 41%!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) JBL Reflect Mini NC (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Mit diesen Earbuds hast du den perfekten Begleiter für dein wöchentliches Workout. Sie bieten eine tolle Klangqualität, ANC und sind nach IPX7 vor Schweiß und Spritzwasser geschützt. Spare jetzt ganze 57%!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Bang & Olufsen Beoplay Portal (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Speziell fürs Gaming entwickelt: Mit diesen Kopfhörern wird die Gaming-Experience auf deiner Xbox zu einem phänomenalen Hörgenuss zum dahinschmelzen.

Spare jetzt ganze 44%!