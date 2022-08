Bestes Schüler Tablet - Welches Tablet eignet sich für Schüler 2022

Obwohl Tablets oft nicht mit einer herkömmlichen Maus und Tastatur ausgestattet sind, können sie eine tolle und praktische Alternative zu Laptops (opens in new tab) oder Chromebooks (opens in new tab) für die Schule sein.

Ein unmittelbares Verkaufsargument ist ihre Handlichkeit, denn Tablets sind in der Regel kleiner, leichter und einfacher zu transportieren als Laptops/Notebooks/Chromebooks, vor allem die kleineren 7- und 8-Zoll-Modelle, die wir uns hier ansehen werden.

Außerdem wird viele Lernsoftware inzwischen als Software as a Service angeboten, wie z. B. Google Classroom und Duden Learnattack, so dass du nur noch einen Browser brauchst, um auf die Lernressourcen zuzugreifen. Auch andere wichtige Software für die Schule wird wahrscheinlich gleich sein, z. B. ein Office 365-Abonnement, das von der Schule, Hochschule oder Universität bereitgestellt wird.

Das bedeutet, dass du nicht wirklich einen Computer mit einer großen Festplatte brauchst, denn die meisten Arbeiten werden ohnehin auf einem Online-Speicherdienst in der Cloud gespeichert.

Hier sind die Tablets, die sich unserer Meinung nach am besten für den Schulgebrauch eignen.

Das Amazon Fire 7 eignet sich am besten Schüler-Tablet. (Image credit: Amazon)

1. Amazon Fire 7 Das kleine große Tablet für die Schule Die besten Angebote von heute Amazon prüfen (opens in new tab) Site bezoeken (opens in new tab) Pro + Erschwinglich für die meisten Budgets + Sehr vielseitig + Amazon Services Kontra - Eingeschränkte Apps

Das Amazon Fire ist ein sehr günstiges Tablet, bei dem sich ein Kauf immer lohnt. Während manche Leute die größeren oder HD-Versionen bevorzugen, empfehlen wir hier schlicht und einfach das Fire 7 Tablet, weil es einfach so günstig ist, dass man es sich nicht entgehen lassen kann. Noch besser ist, dass es zuverlässig ist und problemlos mit Online-Kursen zurechtkommt.

Obwohl es nur mit 1 GB Arbeitsspeicher ausgestattet ist, erledigt der Quadcore-Prozessor alle anfallenden Aufgaben im Handumdrehen, so dass selbst bei diesem billigsten Modell kaum Verzögerungen zu erwarten sind. Und obwohl es standardmäßig nur über einen begrenzten Speicherplatz verfügt (16 GB und 32 GB), gibt es einen SD-Kartenslot, um diesen bei Bedarf zu erweitern.

Ein großes Verkaufsargument für die Fire-Tablets ist natürlich die vollständige Integration in das Amazon-Ökosystem. Ob Alexa-Assistent oder Kindle-Ebooks - viele davon sind kostenlos oder vergünstigt erhältlich - dieses Tablet bietet einen günstigen und einfachen Zugang zu vielen nützlichen Diensten. Und dank des 7-Zoll-Bildschirms ist es überall leicht zu benutzen.

Obwohl die Fire Tablets in fast jeder Hinsicht großartig sind, gibt es nur ein begrenztes Angebot an Apps, obwohl das FireOS auf Android basiert. Für den Einsatz in der Schule ist das aber vielleicht nicht so wichtig. Enttäuschend ist, dass Eltern mit einer Amazon Prime-Mitgliedschaft diese nur auf dem eigenen Tab mit ihren Kindern teilen können, was bedeutet, dass die Kinder auf ihrem eigenen Fire nicht einfach auf kostenlose Bücher zugreifen können, die sonst mit Prime verfügbar wären.

Alles in allem ist das Fire 7 ein großartiges Allround-Tablet und zu diesem Preis kann man es kaum ignorieren, besonders für den Einsatz in Schulen.

Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite ist die Antwort auf die Frage, welches Samsung Tablet für die Schule geeignet ist. (Image credit: Samsung)

2. Samsung Galaxy Tab S6 Lite Ein brillantes, günstiges Tablet für die Schule specifications RAM 4GB RAM Storage Size 64GB - 128GB Colour Blau, Grau Read more ▼ Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Proshop DE (opens in new tab) Anzeigen bei Amazon (opens in new tab) Anzeigen bei notebooksbilliger DE/AT (opens in new tab) Pro + Robustes Design + S Pen inklusive Kontra - Kann ein wenig langsam sein - Einige Probleme mit dem S Pen

Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite ist eine günstigere Version des Galaxy Tab S6 und eine gute Wahl für den Einsatz in der Schule. Anstatt mit einem kleineren Design versehen zu sein, verzichtet es auf ein paar High-End-Spezifikationen, um den Preis niedrig zu halten.

Samsung hat hier keinen Top-Chipsatz oder die besten Kameras eingebaut, aber der niedrige Preis macht es ideal für Schüler, da es keine große Investition ist.

Wenn du dir sicher bist, dass ein Android Tablet deinen Ansprüchen genügt, gehören die Produkte von Samsung zu den besten auf dem Markt und mit dem Samsung Galaxy Tab S6 Lite kannst du nichts falsch machen.

Ebenfalls bestens für die Schule geeignet: Das Huawei Mediapad T3 8 Zoll (Image credit: Huawei)

3. Huawei Mediapad T3 8 Zoll Ein leistungsstarkes Tablet für die Schule mit Android Die besten Angebote von heute Amazon prüfen (opens in new tab) Pro + Anständige technische Daten + Preiswert + 8-Zoll-Bildschirm Kontra - Teurer als andere auf dieser Liste

Das Huawei Mediapad T3 ist ein 8-Zoll-Tablet, das etwas mehr Platz zum Arbeiten bietet, ohne dass der Preis im Vergleich zum Dragon Touch zu hoch ist, und ist damit ein weiteres günstiges Android-Tablet für den Einsatz in der Schule.

Obwohl es nur mit einem internen Speicher von 16 GB ausgestattet ist, kann dieser wie bei den meisten anderen hier aufgeführten Tablets mit einer SD-Speicherkarte erweitert werden. Und wenn du dir Sorgen darüber machst, worauf deine Kinder zugreifen können, gibt es eine intelligente Kindersicherung für den Zugriff auf Apps und andere Inhalte.

Alles in allem ist das Huawei Mediapad T3 in Bezug auf Funktionalität und technische Daten dem Dragon Touch in den meisten Punkten ähnlich, mit der Ausnahme, dass es einen größeren Bildschirm und damit auch einen höheren Preis hat. Ansonsten ist es ein erschwingliches und kompetentes Gerät.

Eines der besten Schüler Tablets: Das Samsung Galaxy Tab A 8.0” (Image credit: Samsung)

4. Samsung Galaxy Tab A 8.0 Zoll Ein solides Tablet für alle Fälle specifications Storage Size 32GB Colour Gold, Silber Condition Neu Die besten Angebote von heute Anzeigen bei notebooksbilliger DE/AT (opens in new tab) Anzeigen bei notebooksbilliger DE/AT (opens in new tab) Amazon prüfen (opens in new tab) Pro + Solide und zuverlässig + Relativ günstig + Anständige technische Daten Kontra - Es ist ein älteres Modell

Das Samsung Galaxy Tab A 8 Zoll ist, wie der Produkttitel schon sagt, ein weiteres 8-Zoll-Android-Tablet und eine Weiterentwicklung des Huawei Mediatab. Dieses Samsung Galaxy Tab hat zwar leicht verbesserte technische Spezifikationen, nicht zuletzt einen schnelleren Prozessor, aber es ist auch für die solide Verarbeitung von Samsung bekannt. Obwohl es sich um ein älteres Modell handelt, ist es immer noch ein robustes und zuverlässiges Tablet, das für alle Arten von Schularbeiten geeignet sein sollte.

Wie bei anderen Android-Tablets gibt es Zugang zum Google Play Store und den dort verfügbaren Apps, von denen sich einige zusätzlich zu den von der Schule bereitgestellten Web-Apps als nützlich erweisen könnten.

Besonders gut am Samsung Galaxy Tab A 8 Zoll ist, dass es aufgrund seiner Größe immer noch handlich für Kinder ist, aber auch der Preis ist sehr günstig, was es zu einer guten Wahl als nützliches Tablet nicht nur für die Schule, sondern auch für den allgemeinen Gebrauch macht.

Tablets für die Schule von Apple: Das iPad Mini (Image credit: Apple)

5. iPad Mini Das leistungsstärkste Tablet für die Schule specifications Condition Instandgesetzt Die besten Angebote von heute Amazon prüfen (opens in new tab) Site bezoeken (opens in new tab) Pro + Sehr leistungsstark + Apple Appstore + Funktioniert mit dem Apple Pencil Kontra - Teuer nach allen Regeln der Kunst

Das iPad Mini ist wahrscheinlich das teuerste der hier aufgelisteten Tablets, aber es ist auch das beste insgesamt. Auch wenn es größere und bekanntere Verwandte hat, denken wir, dass das iPad Mini für den Schulgebrauch am praktischsten ist, da es dank seiner geringen Größe leicht zu transportieren ist und trotzdem ein Kraftpaket in sich birgt.

Abgesehen von seinem leistungsstarken Prozessor und dem großen Arbeitsspeicher, mit dem du so gut wie alles machen kannst, verfügt es auch über eine hervorragende Kamera und Aufzeichnungsfunktionen, die es für die Aufzeichnung von Unterrichtsstunden und Vorlesungen sowie für Notizen von der Tafel oder dem Display des Projektors sehr nützlich machen können.

Der hochauflösende True Tone-Bildschirm sorgt dafür, dass alle Bilder gestochen scharf sind, und es gibt verschiedene Speicheroptionen von 64 GB bis 256 GB sowie Online-Speicheroptionen mit iCloud, die für die ersten 5 GB kostenlos sind.

Natürlich gibt es auch jede Menge Apps, darunter eine Reihe von Bildungs- und Grafik-Apps, die ebenfalls nützlich sein könnten, und selbstverständlich ist es mit dem Apple Pencil zum Zeichnen kompatibel.

Alles in allem ist es ein sehr leistungsfähiges Tablet mit Stift für die Schule, dessen Hardware durch seine Softwareoptionen gut ergänzt wird.

Ein weiteres günstiges Tablet für Schüler: Das Amazon Fire HD 8 Plus (Image credit: Amazon)

6. Amazon Fire HD 8 Plus Amazons Tablet mit 8-Zoll-Display kommt jetzt mit zusätzlichem Feuer specifications Storage Size 32GB - 64GB Condition Neu, Instandgesetzt Die heutigen besten Amazon Fire HD 8 Plus (2020) Angebote (opens in new tab) (opens in new tab) 119,99 € (opens in new tab) Anzeigen (opens in new tab) (opens in new tab) (opens in new tab) 119,99 € (opens in new tab) Anzeigen (opens in new tab) (opens in new tab) (opens in new tab) (opens in new tab) 179,97 € (opens in new tab) Anzeigen (opens in new tab) Mehr Angebote anzeigen Pro + Kabelloses Laden + Kann wie ein Echo Show verwendet werden Kontra - Schlechte Bildschirmqualität - Nicht schnell, selbst mit zusätzlichem RAM

Das Amazon Fire HD 8 Plus ist im Grunde genommen das Amazon Fire HD 8 (2020), nur noch ein bisschen besser. Es hat mehr Arbeitsspeicher (3 GB), unterstützt kabelloses Laden (du kannst es also mit einem optionalen Dock verwenden, das es in die Nähe eines Echo Show bringt) und wird mit einem schnelleren Ladegerät als das Standard-Fire HD 8 geliefert.

Darüber hinaus ist es seinem günstigeren Geschwistermodell sehr ähnlich, aber das macht es schneller als die vorherige Generation des Amazon Fire HD 8 und gibt dir viel mehr Speicherplatz zum Spielen.

Das Amazon Fire HD 8 Plus ist zwar immer noch nicht das schnellste Tablet, aber für seinen Preis ist es eine gute Wahl, wenn du ein Tablet und ein Smart Display in einem haben willst. Es ist immer noch viel günstiger als viele andere Tablets, was es zu einer lohnenden Ergänzung unserer Liste der besten Tablets für die Schule macht.