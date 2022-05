Bester eReader 2022: unsere Favoriten von Kindle, Kobo und Onyx

Included in this guide:

Wenn du den besten Ereader für dich findest, kannst du dich perfekt entspannen oder arbeiten. Auch wenn du vielleicht nur von den Produkten von Amazon gehört hast, gibt es tatsächlich eine ganze Reihe von Unternehmen, die E-Ink-Tablets herstellen.

Ereader zeichnen sich durch ihre E Ink-Displays aus, eine Art Panel, das dem Aussehen eines Buches sehr ähnlich ist. Aus diesem Grund sind Ereader so beliebt geworden, weil sie - wie der Name schon sagt - zum Lesen verwendet werden, aber auch für andere Arbeiten und kreative Aufgaben sind sie hervorragend geeignet.

E-Ink ist auch deshalb so praktisch, weil der Akku nicht so schnell leer wird und die Augen nicht so stark beansprucht werden. Du kannst also viele Bücher mit in den Urlaub nehmen oder unter einem Baum an einem ruhigen Ort skizzieren.

Sie sind zwar keine perfekten All-in-One-Geräte mit großem Bildschirm, für die du dir unsere Liste der besten Tablets ansehen solltest, aber Ereader-Fans sind oft unglaublich begeistert von dieser Technik. Wir haben auch eine Liste mit den besten Kindles, wenn du lieber bei der beliebten Amazon-Reihe bleiben willst.

Wir haben jedes Modell auf dieser Liste ausgiebig getestet, und zwar für den Zweck, für den es entwickelt wurde - egal, ob es nur zum Lesen von Büchern und Gedichten, zum Genießen von Hörbüchern, zum Skizzieren mit dem Stift oder zum Anfertigen von Notizen dient. Wir haben auch viele andere Geräte getestet, die es nicht auf diese Liste geschafft haben, von den vertretenen Firmen und anderen.

Es gibt heute mehrere Marken von Ereadern auf dem Markt, aber die Verfügbarkeit ist lückenhaft. Die Nook-Geräte von Barnes & Nobles sind zum Beispiel nur in den USA erhältlich, während die Onyx Boox-Tablets in Großbritannien und Europa erhältlich sind. In Australien sind beide nicht erhältlich. Zwei Unternehmen haben jedoch den weltweiten Ereader-Markt erobert: Amazon (mit seinen Kindle-Ereadern) und Kobo. Du kannst dir aber auch andere Marken direkt vom Hersteller liefern lassen, also wirf einen Blick auf unsere Auswahl der besten Ereader, die du heute bekommen kannst.

Bester Ereader: Welchen solltest du kaufen?

In unserem Testbericht haben wir dem Kobo Libra 2 die volle Punktzahl gegeben, was eigentlich schon alles sagt, was du über diesen Ereader wissen musst - er ist ein fantastischer Allround-Champion, der deine erste Anlaufstelle sein sollte, wenn du ein E-Ink-Gerät kaufst.

Uns gefiel der Bildschirm des Libra - er hat im Vergleich zu anderen Ereadern einen tollen Kontrast - ebenso wie der Akku, der wochenlang hält, und das Aufladen, das über USB-C erfolgt und damit schneller geht als bei vielen Konkurrenten.

Alle anderen großartigen Funktionen, mit denen sich Kobo-Ereader von den Kindles abheben, sind ebenfalls vorhanden: OverDrive-Unterstützung, damit du Bücher aus der Bibliothek ausleihen kannst, Pocket-Integration, damit du gespeicherte Web-Artikel lesen kannst, umfassende Unterstützung von Dateiformaten und eine sehr schlanke Benutzeroberfläche.

Und das alles, ohne viel mehr zu kosten als der Libra H2O, den er im Wesentlichen ersetzt. Er ist keineswegs "billig", aber wenn du alle Upgrades berücksichtigst, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar.

Der beste Kindle ist derzeit auch der neueste: Das Upgrade des Kindle Paperwhite aus dem Jahr 2021 fühlt sich an wie ein großer Sprung nach oben im Vergleich zu seinem Vorgänger und macht ihn zur ersten Anlaufstelle für alle, die einen Amazon-Ereader wollen.

Das Display ist jetzt mit 6,8 Zoll größer und das ist ein großes Verkaufsargument, denn das Vorgängermodell war etwas zu klein. Noch besser: Dünnere Ränder bedeuten weniger Plastik zum Festhalten oder Anschauen. Das Display bietet eine Auflösung von 300 ppi und ist blendfrei, so dass du es auch bei hellem Sonnenlicht problemlos ablesen kannst.

Außerdem ist er schneller als sein Vorgänger. Amazon verspricht einen bis zu 20 % schnelleren Seitenwechsel als beim Vorgänger und solche Unterschiede summieren sich schnell. Auch das Aufladen geht dank USB-C-Unterstützung schneller und die Akkulaufzeit kann bis zu 10 Wochen betragen (auch eine Verbesserung gegenüber dem Vorgängermodell).

Außerdem kannst du dank des einstellbaren warmen Lichts den Farbton des Bildschirms von weiß auf bernsteinfarben umstellen und ihn so gestalten, wie es dir gefällt. Außerdem ist er wasserdicht (IPX8) und eignet sich damit perfekt für die Badewanne oder den Pool im Urlaub.

Für einen Kindle ist er zwar etwas teuer, aber die Investition lohnt sich. Im Vergleich zu billigeren Ereadern macht er wirklich einen großen Unterschied.

Wenn Geld keine Rolle spielt und du das luxuriöseste Leseerlebnis willst, das ein digitaler E-Book-Reader dir bieten kann, dann gibt es nichts Besseres als die 2019er Version des Amazon Kindle Oasis. Auch wenn er schon etwas in die Jahre gekommen ist (wenn man bedenkt, wie schnell die Technik heutzutage ist), ist er immer noch unser Favorit unter den Premium-Ereadern, die du heute bekommen kannst.

Trotz seines Aluminiumgehäuses ist der Oasis leichter als der oben genannte Kobo Libra 2 aus Kunststoff und dank seiner Wasserdichtigkeit nach IPX8 übersteht er auch ein versehentliches Eintauchen in die Badewanne, den Pool oder die Küchenspüle problemlos.

Die Hintergrundbeleuchtung kann von Weiß auf wärmere Gelbtöne eingestellt werden, um die Augen zu schonen, und sie kann sogar so eingestellt werden, dass sie zur Schlafenszeit wärmer wird (z. B. um 21:30 Uhr).

Außerdem verfügt der Kindle Oasis über die üblichen Merkmale der vorherigen Generation: ein hochwertiges und großes 7-Zoll-Display mit E-Ink-Technologie, die für eine gestochen scharfe und klare Darstellung der Wörter auf der Seite sorgt, und einen "Grat" auf einer Seite des schlanken Metallgehäuses, der für eine einfache und bequeme Einhandbedienung konzipiert wurde.

Die Tasten zum Umblättern der Seiten sind auch mit kleinen Händen leicht zu erreichen und funktionieren so reibungslos wie bei keinem anderen asymmetrischen Ereader auf dem Markt, der über diese Tasten verfügt.

Auch der Speicherplatz ist großzügig bemessen: 8 GB sind der Ausgangspunkt, aber du kannst auch eine 32-GB-Version des Oasis kaufen, wenn du eine große digitale Bibliothek hast (oder zu haben vorhast). Das Basismodell ist Wi-Fi-fähig, aber es gibt auch eine LTE-Option, mit der du von überall her E-Books aus dem Kindle Store herunterladen kannst.

Der Kindle ist der Ereader mit allem Drum und Dran, wenn du den hohen Preis in Kauf nimmst - und dieser hohe Preis ist der Grund, warum das Gerät nur auf Platz drei dieser Liste steht, denn es ist nicht für jeden geeignet.

Der Amazon Kindle und der Kobo Nia sind zwar günstiger als der Kobo Clara HD, aber für ein bisschen mehr Geld bekommst du einen 300ppi 6-Zoll-Bildschirm. Und was noch wichtiger ist: Der Bildschirm hat gelbe LEDs und eine automatische Zeiteinstellung, damit die Blaulichtfilter zum Einsatz kommen. Das bietet dir weder der Amazon Kindle noch der Kobo Nia.

Mit dem Clara HD wurde das schnelle Umblättern in die Kobo UX eingeführt. Mit dieser Funktion kannst du in einem E-Book schnell vorwärts blättern, indem du die linke untere Ecke des Bildschirms gedrückt hältst. Der kleine Nachteil ist, dass diese Funktion nur mit KEPUB-E-Books funktioniert - also denjenigen, die du direkt bei Kobo gekauft hast.

Obwohl es sich um ein älteres Modell mit einem in die Jahre gekommenen E Ink-Display handelt, reagiert der Clara HD bemerkenswert schnell und die Textauswahl ist sehr präzise. Dank des 8 GB großen internen Speichers kannst du Hunderte von E-Books speichern und aufgrund seiner Größe ist er wirklich sehr handlich.

Wenn du also einen günstigen Ereader suchst, können wir dir den Kobo Clara HD nur wärmstens empfehlen.

5. Kobo Elipsa Der beste Ereader für Notizen Spezifikationen Displaygröße: 10,3 Zoll Screen: E Ink Carta 1200 Speicher: 32GB Auflösung: 227ppi Gewicht: 383g Frontlicht: Ja Touchscreen: Ja Wi-Fi: Ja 4G: Nein Akkulaufzeit: Bis zu vier Wochen Pro + Wird mit einem Stylus geliefert + Großer 10,3-Zoll-Touchscreen + Hervorragende Handschrifterkennung Kontra - Teuer - Schwer

Er ist unhandlich und sehr teuer, aber der Kobo Elipsa ist der 10,3-Zoll-Ereader mit Stylus, der weiter verbreitet ist als ein Gerät wie der Onyx Boox Note Air und außerdem leichter ist.

Zugegeben, es ist ein Nischengerät, aber es wäre nachlässig von uns, es hier nicht zu erwähnen. Auch wenn der Kobo Sage ebenfalls einen Stylus unterstützt und mit seinen 8 Zoll viel handlicher ist, macht der Elipsa mehr Sinn, wenn du einen Ereader für Notizen suchst. Erstens wird er mit dem Kobo Stylus und einem Sleepcover (das übrigens eine Aussparung für den Stift hat) geliefert, so dass du nicht für Extras bezahlen musst - beim Sage musst du den Stylus und das Cover separat kaufen, was deine Kosten in die Höhe treibt.

Obwohl das Hauptaugenmerk des Elipsa auf der Stylus-Unterstützung liegt, ist es in erster Linie ein Ereader, und sein großer Bildschirm ist perfekt für Comic- und Graphic Novel-Fans, aber die Möglichkeit, auf dem Gerät zu schreiben und Notizen, Listen und alles andere zu speichern, was du willst, ist ein großes Plus. Theoretisch kannst du sogar PDFs markieren, was das Unterschreiben digitaler Dokumente etwas einfacher macht.

Als Kobo-Gerät verfügt es natürlich über alle Funktionen, für die das Unternehmen bekannt ist: breite Unterstützung von Dateiformaten, eine hervorragende Benutzeroberfläche und die Integration von OverDrive, Pocket und Dropbox. Ehrlich gesagt hat der Elipsa eine Menge zu bieten ... wenn du wirklich einen Ereader brauchst, mit dem du Notizen machen und einen Stift einsetzen kannst.

6. Onyx Boox Max Lumi 2 Ein großer, produktivitätsorientierter Ereader Spezifikationen Displaygröße: 13,3 Zoll Screen: Carta Mobius Speicher: 128GB Auflösung: 207ppi Gewicht: 570g Frontlicht: Ja Touchscreen: Ja Wi-Fi: Ja 3G: Nein Akkulaufzeit: Bis zu 5 Tage Pro + Riesiger Bildschirm + Jede Menge Apps Kontra - Teuer - Kein Magnet für Stylus

Die meisten Ereader sind relativ preiswerte Geräte mit begrenzten Funktionen und einem Design, das auf Handlichkeit ausgelegt ist... und dann ist da noch der Onyx Boox Max Lumi 2.

Das ist ein absolut riesiger Ereader mit einem 13,3-Zoll-Bildschirm - das ist größer als ein iPad Pro. Das Tablet ist ein Produktivitätswunder, denn es läuft mit Android und kann auf alle deine Lieblingsapps zugreifen und wird mit einem Stylus für einfache Notizen geliefert.

Für bestimmte Nutzer, die mit einem Tablet so gut wie mit einem Notizbuch schreiben wollen, ist dies eine großartige Option. Es eignet sich auch als Ersatz für ein Tablet, da es über die gleichen Apps wie ein Android-Tablet verfügt.

Aufgrund des hohen Preises und einiger Designprobleme können wir es jedoch nicht an der Spitze dieser Liste empfehlen - außerdem ist es nicht für Leute geeignet, die einfach nur ein Buch ersetzen wollen. Übrigens sind die Onyx Boox-Ereader nicht in allen Ländern erhältlich, aber du kannst sie dir direkt vom Hersteller zuschicken lassen.

Kindle oder Kobo

So findest du den besten Ereader für dich

Ob du dich für einen Kindle oder einen Kobo entscheiden solltest, hängt davon ab, was du von deinem Ereader erwartest, und in den meisten Fällen sind Preis und Funktionsumfang ausschlaggebend.

Sowohl Amazon als auch Kobo haben mit dem Kindle Oasis bzw. dem Sage Premium-Geräte im Angebot, aber es gibt auch günstige Modelle. Der Paperwhite und der Clara HD sind auf ihre eigene Art und Weise hervorragend, während der Kobo Libra 2 einen beeindruckenden Mittelweg mit viel Leistung für dein Geld bietet.

Trotzdem hat Amazon mit Abstand den größten Marktanteil, aber die Kobo-Geräte haben einige Vorteile gegenüber ihrer direkten Konkurrenz. Was solltest du also vor dem Kauf eines Ereaders beachten? Im Folgenden findest du ein paar Überlegungen, die du im Hinterkopf behalten solltest.

Bücher ausleihen

Alle Kobo-Ereader haben OverDrive integriert. Das bedeutet, dass jeder mit einer Mitgliedschaft in einer öffentlichen Bibliothek in den Ländern, in denen es diese Unterstützung gibt, E-Books von seiner örtlichen Bibliothek ausleihen kann. In den meisten öffentlichen Bibliotheken in den USA, Großbritannien, Deutschland, Australien und Singapur können Mitglieder inzwischen E-Books ausleihen und du sparst langfristig viel Geld beim Kauf von Büchern.

Die Möglichkeit, Bücher aus Bibliotheken auszuleihen, gibt es auch für Kindles, allerdings vorerst nur in den USA. Kindle-Nutzer können jedoch den Prime Reading Service von Amazon nutzen, der für alle Amazon Prime-Mitglieder kostenlos ist. Du kannst aus über tausend Titeln wählen, aber die Bücher, die du über den Prime Reading Service liest, gehören dir nicht.

Wenn du alle Bücher, die du liest, besitzen möchtest, hat der Kindle Store in der Regel viel mehr Titel im Angebot als der Kobo Store - vor allem wegen Amazons Self-Publishing-Plattform -, aber das Superpunkte-System von Kobo ermöglicht es dir, die Punkte, die du beim Kauf sammelst, für spätere Einkäufe zu speichern (beachte, dass diese Punkte ein Verfallsdatum haben).

Datei-Unterstützung

Ein weiterer Punkt, auf den du bei der Wahl eines Ereaders achten solltest, ist die Unterstützung verschiedener Dateitypen. Alle Kindle E-Books, die du bei Amazon kaufst, liegen im .azw-Format vor, obwohl die Ereader auch .mobi-Dateien unterstützen. Es gibt keine .epub-Unterstützung und du musst ein Tool wie Calibre verwenden, um .epubs in ein unterstütztes Format zu konvertieren (entweder .azw oder .mobi).

Kobo hingegen unterstützt die meisten Dateitypen (es kann 15 Formate verarbeiten) - mit Ausnahme von Amazons eigenem .azw natürlich. Du kannst sogar PDFs, Textdateien, Comics und Graphic Novels auf deinem Kobo-Gerät lesen, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Schriftarten

Du wirst feststellen, dass die Kindles über einige von Amazon entworfene Schriftarten verfügen, wobei Bookerly und Ember die beliebtesten sind. Wir fanden, dass die Liste der Schriftarten auf den Kindles so umfangreich ist, dass wir es nicht für nötig hielten, weitere Schriften nachzuladen, aber das kannst du bei Bedarf tun.

Kobo-Geräte haben auch ihre eigenen Standard-Schriftarten, aber es gibt keine Vorschrift, die dagegen spricht, weitere zu laden, einschließlich der von Amazon selbst entwickelten Schriften wie Bookerly. Und das Nachladen ist so einfach wie das Anschließen deines Kobo-Ereaders an einen Computer und das Verschieben deiner gewünschten Schriftart in den Schriftartenordner des Geräts.

Hörbücher

Integriertes Bluetooth ist seit der 8. Generation ein Standardmerkmal der Kindles. Wenn du also ein Kindle-Modell hast (egal ob das Basismodell, der Paperwhite oder der Oasis), das 2016 oder später auf den Markt gekommen ist, kannst du einen kabellosen Kopfhörer anschließen, um Hörbücher zu hören. Voraussetzung dafür ist, dass die Hörbücher im Kindle Store oder bei Audible gekauft wurden.

In diesem Bereich hinkte Kobo seiner Konkurrenz hinterher, aber mit der Einführung des Libra 2 und des Kobo Sage hat das Unternehmen aufgeholt. Beide Modelle sind mit Bluetooth ausgestattet, sodass du ganz einfach kabellose Kopfhörer koppeln kannst, um Hörbücher zu hören. Leider kannst du keine Hörbücher von Drittanbietern laden - Kobo unterstützt nur Hörbücher, die im Kobo Store gekauft wurden.

Externe App-Unterstützung

Goodreads ist eine großartige soziale Plattform für begeisterte Leser. Seitdem Amazon das Unternehmen übernommen hat, gibt es eine nahtlose Integration mit Kindle-Geräten, die auf den Ereadern verfügbar sind. Das ist eine tolle und einfache Möglichkeit, deine Bibliothek im Blick zu behalten. Die Integration mit anderen Plattformen auf den Kindle-Geräten endet jedoch hier.

Neben der Unterstützung von OverDrive zum Ausleihen von Büchern aus der Bibliothek hat Kobo auch eine Partnerschaft mit Dropbox. Wenn du deine Bibliothek in einem Dropbox-Ordner gespeichert hast, kannst du die beiden Geräte ganz einfach miteinander verbinden und Dateien auf das Gerät übertragen, ohne dass du den Ereader an deinen Computer anschließen musst - aber beachte, dass der Zugriff auf Dropbox auf die höherwertigen Kobo-Modelle beschränkt ist.

Außerdem gibt es auf den Kobo-Geräten Pocket-Unterstützung. Mit dieser App kannst du lange Artikel im Internet lesen, die du für später speicherst. Wenn du sie mit deinem Pocket-Konto synchronisierst, kannst du sie auf deinem Kobo-Ereader lesen.

Welches Gerät solltest du also kaufen?

Auch bei der Benutzeroberfläche gibt es einige Unterschiede zwischen den beiden Plattformen - der wichtigste ist die Möglichkeit, deine Bibliothek auf dem Gerät zu organisieren. Während du sowohl auf dem Kindle als auch auf dem Kobo Ordner und Sammlungen anlegen kannst, kannst du auf einem Amazon-Gerät nur die E-Books organisieren, die du im Kindle Store gekauft hast. Wenn du Bücher hinzugefügt hast, die du woanders gekauft hast, befinden sie sich zwar in der Hauptbibliothek, du kannst sie aber nicht in einen Ordner verschieben.

Andererseits kannst du alles, was du auf deinem Kobo-Gerät gespeichert hast, so organisieren, wie du es für richtig hältst.

Die Wahl des Geräts hängt also letztlich davon ab, ob du Bücher aus der Bibliothek ausleihen möchtest oder Prime-Mitglied bist, welches Dateiformat der Großteil deiner Bibliothek hat und ob du Hörbücher hören möchtest, wenn du nicht liest.

Letztendlich kannst du weder mit einem Kindle noch mit einem Kobo etwas falsch machen, denn beide haben ihre eigenen Vor- und Nachteile.

Solltest du dir einen Ereader für Notizen und zum Lesen kaufen? Laut einem Bericht des Stanford Center for Teaching and Learning aus dem Jahr 2014 haben wir unsere Augen darauf trainiert, über Bildschirme zu huschen (danke, Internet) und ständig nach bestimmten Informationen zu suchen - ein nicht-lineares Verhalten, das in der Stanford-Studie als "Oberflächenlesen" bezeichnet wird. Beim Lesen eines Buches aus Papier hingegen schaltet unser Gehirn auf eine konzentriertere Form der Informationsverarbeitung um - das so genannte "Deep Reading" - das uns hilft, die Informationen auf der Seite besser aufzunehmen und zu verstehen, selbst wenn es sich um eine digitale Seite handelt, die das echte Buch imitiert. Für uns ist das ein gutes Argument dafür, Lesegeräten einen eigenen Platz einzuräumen, fernab von den Ablenkungen durch Apps und ständigen Benachrichtigungen auf unseren modernen Alleskönnern. Mit einem eigenen Lesegerät kannst du sogar nach neuen Büchern stöbern, ohne das Haus zu verlassen.

Ereader oder Tablet

Wenn du bereits ein Tablet besitzt - entweder ein iPad oder ein Android-Gerät - brauchst du dann wirklich ein weiteres Gerät, um digitale Bücher zu lesen? Vielleicht nicht, aber ein Ereader hat einige Vorteile, die du mit einem Tablet nicht bekommst.

1. Akkulaufzeit

E-Book-Reader verbrauchen viel weniger Strom als ein Tablet, so dass die Hersteller eine Akkulaufzeit von Tagen, wenn nicht Wochen, angeben. Und jedes einzelne der oben genannten Modelle bietet mindestens ein paar Tage Akkulaufzeit, wenn du ein eifriger Leser bist, und ein paar Wochen, wenn du ein Gelegenheitsleser bist. Bei Tablets wirst du neben dem Lesen noch viele andere Dinge tun, und sie müssen wahrscheinlich jeden Tag aufgeladen werden.

2. E-Ink-Technologie

Wie bereits erwähnt, verwenden alle Ereader auf dem Markt ein E Ink Display mit matter Oberfläche, im Gegensatz zu den glänzenden, reflektierenden Displays von Tablets. Das macht es einfacher, Ereader bei hellem Sonnenschein zu benutzen, was bei manchen hintergrundbeleuchteten Bildschirmen von Tablets ein Problem sein kann.

3. Blaulichtfilter

Obwohl der Dunkelmodus in letzter Zeit recht verbreitet ist und viele moderne elektronische Anzeigegeräte ihre Displays automatisch an die Umgebungsbeleuchtung anpassen, gibt es keinen Filter, der das schlafstörende blaue Licht reduziert. Lesegeräte verwenden jedoch Frontleuchten mit einem weißen bis gelben Farbton, der im Vergleich zu Smartphones und Tablets viel besser für die Augen (und deinen Schlafrhythmus) ist.

4. Erschwinglich und praktisch

Es gibt noch ein paar andere Gründe, die dafür sprechen, einen Ereader einem Tablet vorzuziehen: Sie sind in der Regel kleiner und leichter und haben dickere Ränder, damit du sie beim Lesen bequem halten kannst. Außerdem sind sie in der Regel günstiger - die teuersten Ereader (wie die 3G-Version des Kindle Oasis oder der Kobo Forma) kosten so viel wie ein günstiges Tablet. Obwohl du mit einem Mehrzweckgerät wahrscheinlich mehr für dein Geld bekommst, musst du mit einer begrenzten Akkulaufzeit und einem hellen Bildschirm zurechtkommen, der für das Lesen digitaler Bücher nicht gerade die beste Wahl ist.

Ereader für Notizen

Es gibt eine andere Klasse von E-Ink-Tablets, die speziell für Notizen gedacht sind. Diese Geräte haben in der Regel größere Bildschirme - 10,3 Zoll sind durchaus üblich - und können mit einem Stift verwendet werden. Das beliebteste digitale Notizgerät dieser Art ist vielleicht der ReMarkable 2, aber andere wie der Onyx Boox Max 3 und der Kobo Elipsa sind noch etwas vielseitiger.

Die beiden letztgenannten Geräte ermöglichen es dir, E-Books zu lesen und währenddessen Anmerkungen zu machen, während du beim ReMarkable ein paar Hürden überwinden musst, um E-Books auf das Gerät zu laden, da es in erster Linie ein Notizgerät und kein Ereader ist.

Es ist leicht zu argumentieren, dass Tablets von Samsung und Apple vielleicht viel nützlicher sind als digitale E-Ink-Notizgeräte, aber wenn du kein Multimediagerät brauchst, dann sind die bessere Akkulaufzeit und der übersichtliche Bildschirm eines speziellen Recherchegeräts wie dem Onyx Boox Note Air und dem Kobo Elipsa für manche Nutzer vielleicht viel sinnvoller.