Diese Hi-Fi-Streaming-Box von Volumio nutzt ChatGPT, um dir Musik zu empfehlen

Der italienische HiFi-Hersteller Volumio bringt eine neue superkompakte All-in-One-HiFi-Box auf den Markt. Diese kann mit dem neuen ChatGPT-gestützten Supersearch-Tool des Unternehmens zusammenarbeiten, um für dich neue Musikempfehlungen aus all deinen Streaming-Diensten zu finden.

Die Volumio Integro ist ein Verstärker, ein DAC, ein Kopfhörer-Amp und eine Streaming-Box mit Hi-Res-Unterstützung bis zu 192 kHz und 24 Bit – und das alles in einem wirklich kleinen Gehäuse im Retro-Look. Außen ist die Box komplett aus Aluminium, mit orangefarbenen Ziffernblättern auf der Vorderseite und einem einfachen OLED-Bildschirm in der Mitte.

Das Gerät verfügt über Dual-Mono-Class-D-Verstärker und du brauchst nur ein paar Lautsprecher oder einen der besten Kopfhörer über die 6,3-mm-Buchse anzuschließen, um loszulegen. Die Integro kann aber auch über einen HDMI-Anschluss mit einem Fernseher verbunden werden, sodass du ein Menü auf dem Bildschirm sehen kannst und eine weitere Option für die Tonausgabe hast.

Die Box kann Musik von den wichtigsten Streaming-Diensten über Wi-Fi streamen, wobei Tidal oder Qobuz die Vorteile dieser Funktion voll ausschöpfen – außerdem gibt es Bluetooth-Unterstützung und die Möglichkeit, einen Plattenspieler anzuschließen. Das Streaming wird über eine Web-App gesteuert, die den KI-Musikplayer von Volumio enthält, und hier wird es wirklich interessant.

Mit der Volumio Integro wird KI wird zum DJ

(Image credit: Volumio)

Der KI Musik Player enthält ein von ChatGPT betriebenes Tool namens Supersearch, das intelligentere Empfehlungen verspricht, als du normalerweise bekommst – denn es greift auf das größere Wissen der neuesten KI-Plattformen zurück. Selbstverständlich kannst du auch einfach die ChatGPT-App benutzen und sie um Musikempfehlungen bitten, aber das System von Volumio ist eleganter. Statt wie ein redseliger Texter Vorschläge zurückzuschreiben, zeigt es dir Empfehlungen von Musikstreamingdiensten, auf die du Zugriff hast, oder von deiner eigenen Musikbibliothek, die du sofort abspielen kannst.

Zusammen mit der Supersearch-Funktion gibt es auch ein neues "Infinity Playback"-Tool, das dir immer wieder verwandte Musik vorschlägt, wenn du das Ende der Abspielfunktion erreichst. Die Idee klingt nicht wirklich anders als bei Apple Music oder Spotify, aber grundsätzlich ist es gut, dass es einfach losgeht, wenn du sonst Stille hättest. Diese neuen KI-Funktionen sind leider nicht kostenlos – sie sind Teil des Premium-Abonnements, das Volumio für seine Player anbietet. Es kostet 59,99 Euro im Jahr oder 6,49 Euro im Monat. Die Volumio Integro selbst ist für 1.199 Euro erhältlich.



Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass HiFi-Händler mit an Bord sind, denn es klingt nach einem vielversprechenden Paket, das alle modernen Annehmlichkeiten in eine klassische HiFi-Anlage bringt. Günstig ist die kleine Box allerdings nicht. Wenn sie dir zu teuer ist, tut es vielleicht der Denon Home 250 oder einfach ein Blick in unseren Kaufberater für die besten Bluetooth-Lautsprecher.