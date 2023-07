Die neuen Earbuds von FiiO sind perfekt für's Fitnessstudio

Die High-End-Audiomarke FiiO bringt die neuen JW1-Sportkopfhörer auf den Markt. Diese sind so konzipiert, dass sie dir die nötige Leistung liefern, ohne dass du irgendwo etwas anbringen musst.

Schließlich sind In-Ear-Kopfhörer bzw. Earbuds nicht für absolut jeden ideal. Manche Leute können es einfach nicht leiden, etwas in ihre Gehörgänge zu stecken, und andere mögen die Isolierung nicht, die man auch ohne aktive Geräuschunterdrückung erhält.

Hier kommen die FiiO JW1. Sie werden über dein Ohr geklemmt und benötigen keine Ohrstöpsel. Du brauchst sie nur über die Ohren zu streifen und los geht's. Das bedeutet, dass du sie überall dort einsetzen kannst, wo du die Welt um dich herum wahrnehmen musst, sei es beim Laufen auf einer Nebenstraße, beim Hören von Durchsagen auf dem morgendlichen Weg zur Arbeit oder beim Sport im Fitnessstudio.

FiiO JW1: Funktionen und Spezifikationen

FiiO ist bekannt für seine hochwertigen Audioprodukte, die gerne mal im Premiumsegment angesiedelt sind. Zum Beispiel wäre da der FiiO M15S-Musikplayer, der über zwei ES9038PRO-DACs in Desktop-Qualität verfügt und außerdem bis zu 384 kHz/DSD256 Hi-Res-Audio, MQA, Roon, aptX HD, LDAC und LHDC sowie 3,5 mm Single-Ended- und 2,5 mm/4,4 mm symmetrische Kopfhörerausgänge unterstützt. Es ist also stark davon auszugehen, dass die FiiO JW1 für ihr Geld ziemlich gut klingen werden, denn die Marke hat einen ausgezeichneten Audio-Stammbaum.

Außerdem sind sie sehr erschwinglich. Für Kopfhörer mit einem Preis von 39,99 US-Dollar (Preise für Deutschland sind noch nicht verfügbar) sind die technischen Daten ziemlich anständig. Du bekommst Bluetooth 5.3 für einfaches und stabiles Pairing, 14,2-mm-Treiber für einen kräftigen Sound und eine beeindruckende Akkulaufzeit von 13 Stunden. Die Earbuds haben Touch-Bedienelemente für einen einfachen Zugang und es wird ein schickes Aufbewahrungsetui mitgeliefert – allerdings handelt es sich hierbei nicht um ein Ladecase.

Zu diesem Preis bekommst du logischerweise nicht die klangliche Leistung des FiiO FD7, oder vergleichbaren Fünf-Sterne-Kopfhörern der gleichen Marke. Aber du zahlst ja auch nicht annähernd die UVP von 599 Euro.

Wenn du also auf der Suche nach anständigen Earbuds fürs Fitnessstudio bist oder etwas, das du auf dem Weg zur Arbeit tragen kannst, sind die JW1 durchaus eine Überlegung wert. Wenn du auf einen Release in Deutschland nicht warten willst, findest du in unseren Kaufberatern für die besten True-Wireless-Earbuds oder die besten günstigen kabellosen Earbuds bereits jetzt jede Menge erstklassige Alternativen.