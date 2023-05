Der FiiO M15S ist ein musikalisches Powerhouse

Eine Woche mega Deals mit der Amazon Gaming Week (Image credit: Amazon) Das erste Amazon Gaming Week Event des Jahres ist in vollem Gange und völlig egal, ob Spiele, Konsolen oder Hardware - hier findest du bestimmt auch den passenden Deal für dich. Hier geht's zur Amazon Gaming Week

FiiO ist ein Name, der oft in einem Satz mit "Hi-Res-Audio-Player" und "Astell & Kern" genannt wird – und sein neuester Player, der FiiO M15S, ist mit Abstand der beste FiiO-Player, den man derzeit in die Finger bekommen kann.

Wir haben über den M15S berichtet, als er im März auf den Markt kam, aber um es noch einmal zusammenzufassen: Er verfügt über zwei ES9038PRO-DACs in Desktop-Qualität, unterstützt bis zu 384 kHz/DSD256 Hi-Res-Audio, MQA, Roon, aptX HD, LDAC und LHDC sowie 3,5 mm Single-Ended- und 2,5 mm/4,4 mm symmetrische Kopfhörerausgänge.

Und das alles für 999 Euro, was nur ein bisschen mehr ist als der ausgezeichnete Astell & Kern A&norma SR25 MKII, aber viel weniger als der neueste A&ultima SP3000. Sehr viel. Außerdem ist eine Schutzhülle mit einem beruhigend griffigen Lautstärkereglerschutz im Lieferumfang enthalten.

Der M15S Digital Audio Player (in audiophilen Kreisen oft als DAP abgekürzt) baut auf dem Erfolg früherer preisgekrönter tragbarer Audiogeräte von FiiO auf, darunter der sehr talentierte FiiO MS11. Die beiden DACs (einer für den linken und den rechten Kanal) verwenden jeweils vier D/A-Wandler. Wie zu erwarten, unterstützt der M15S auch Dateien, die mit MQA kodiert wurden, egal ob es sich um Tidal Master-Angebote oder Dateien aus deiner eigenen Musikbibliothek handelt.

Johnny Cash klingt auf diesem FiiO besonders intensiv. (Image credit: Future)

Der M15S kann dank aptX HD Bluetooth, LDAC und LHDC kabellose Audiosignale sowohl senden als auch empfangen - etwas, das du selbst bei den besten MP3-Playern nicht findest. Diese Zwei-Wege-Konnektivität bedeutet nicht nur, dass kabellose Kopfhörer an Bord sind, sondern, dass der M15S auch Audiosignale von einem Smartphone, PC oder einem anderen Gerät empfangen und als Bluetooth-DAC/Verstärker verwendet werden kann.

Und wenn du dich nicht für kabelgebundene Kopfhörer entscheidest, stehen dir noch viele weitere kabellose Audiooptionen zur Verfügung – aptX, aptX LL, aptX Adaptive, um nur einige zu nennen -, während das integrierte 2,4GHz/5GHz-Wi-Fi Apple AirPlay, DLNA-Streaming und Roon Ready ermöglicht.

Meinung: Der FiiO M15S hat Power und Elan in Hülle und Fülle

Die mitgelieferte Hülle schützt versehentliches Verstellen der Lautstärke mit einem praktischen Magnetband. (Image credit: Future)

Und jetzt kommt der Clou: Durch die Übernahme der dualen Stromversorgungsoption des FiiO-Flaggschiffs M17 DAP kommt der M15S im Desktop-Modus ohne den internen Akku aus. Das bedeutet, dass er 21% mehr Leistung abgeben kann. Dadurch können die geschlossenen Beyerdynamic T5-Kopfhörer, die du oben in diesem Artikel siehst, mit Leichtigkeit betrieben werden. Die Lautstärke war auf 60 von 120 eingestellt, als ich Meat Loafs Bat Out of Hell hörte, und musste sie schnell wieder herunterdrehen. Erstaunlich.

Der M15S kann manuell auf fünf Verstärkungsstufen eingestellt werden, aber wenn er mit interner Batterie betrieben wird, können die Verstärkungsstufen "niedrig", "mittel", "hoch" oder "Over Ear" gewählt werden. Bei externer USB-Stromversorgung steht im Desktop-Modus die zusätzliche Verstärkungsstufe "Enhanced Over Ear" zur Verfügung, die eine beeindruckende Leistung von 1200 mW pro Kanal liefert. So ziemlich alle der besten Over-Ear-Kopfhörer lassen sich problemlos mit dem FiiO M15S verbinden.

Der FiiO MS15 ist dicker als ein Smartphone, aber wenn du große Taschen hast, kommst du damit gut zurecht. (Image credit: Future)

Der M15S läuft mit dem Betriebssystem Android 10 und verfügt über einen globalen SRC-Bypass. Das bedeutet, dass Musik-Streaming-Apps wie Tidal, Qobuz, Apple Music und Deezer installiert werden können, damit du sie in voller verlustfreier Qualität hören kannst.

Außerdem hast du eine Akkulaufzeit von 10,5 Stunden, ein 5,5-Zoll-Multitouch-HD-Display und einen internen Speicher von 64 GB. Du brauchst mehr Platz für deine DSD-Dateien? Kein Problem – der M15S verfügt auch über einen microSD-Kartensteckplatz, der bis zu 2 TB unterstützt. Besitzer von Android-Geräten werden sich mit diesem Layout auch wohler fühlen als mit manchen anderen DAPs, deren Betriebssysteme sich manchmal etwas unübersichtlich anfühlen.

Daniel Averys Ultra Truth ist ausladend, nuanciert und eifrig; Johnny Cashs At Folsom Prison ist strukturiert und dreidimensional. Radioheads The Bends schlängelt sich verführerisch um dein Gehirn, ohne Jonny Greenwoods Axt oder Thom Yorkes oberes Register zu übertreiben. Ich könnte so weitermachen, aber die beste Art, den M15S zu beschreiben, ist einfach zu sagen, dass er wirklich gut klingt.