Die neuen kabellosen Earbuds von FiiO sind mit High-Res-Audiotechnik ausgestattet

Die chinesische Audiomarke FiiO bringt die kabellosen Earbuds FW3 auf den Markt. Die Liste der unterstützten Hi-Res-Technologien ist bei diesen Kopfhörern zum Preis von rund 100 Euro einfach verrückt.

Hinter dem muschelartigen Design der Earbuds verbirgt sich die Unterstützung von Snapdragon Sound, aptX Adaptive, LHDC und LDAC, die alle durch einen AK4332 DAC mit 96kHz und 24-Bit Audiounterstützung geleitet werden, bevor sie einen großen 10mm Treiber erreichen. Außerdem unterstützen sie Bluetooth 5.2, was bedeutet, dass sie theoretisch in Zukunft den höherwertigen LC3-Codec in Bluetooth LE Audio unterstützen könnten.

Das ist eine erstaunliche Menge an Audio-Finesse für ein Paar Kopfhörer, das mit den besten günstigen kabellosen Earbuds konkurriert. Einige dieser Funktionen werden auch von anderen günstigen Kopfhörern unterstützt – die ausgezeichneten Cambridge Audio Melomania 1 Plus bieten aptX, während die Earfun Air Pro 3 für LC3 und LE Audio gerüstet sind – aber das alles zu bieten, ist geradezu auffällig.

(Image credit: Fiio)

Allerdings gibt es hier einen offensichtlichen und bemerkenswerten Nachteil: Die FW3 bieten keine aktive Geräuschunterdrückung. Für den gleichen Preis bekommst du die Sony WF-C700N mit hervorragender Geräuschunterdrückung. allerdings bieten diese keine Hi-Res-Audio-Unterstützung, nicht einmal für Sonys eigene LDAC-Technologie, die von den FiiO FW3 unterstützt wird.

Du hast also die Wahl zwischen extremer Klangtreue, wenn du Hi-Res-Musik von Apple Music oder Tidal abspielst, und der Unterdrückung von Außengeräuschen. Oder du gibst mehr als den doppelten Preis für einige der Premium-Optionen aus. Die Akkulaufzeit der FiiO FW3 beträgt 7 Stunden 14 zusätzlichen Stunden mit dem Ladecase. Das ist ziemlich durchschnittlich für nicht-ANC-Kopfhörer.

FiiO FW3: Die Kontrolle übernehmen

(Image credit: Fiio)

Die audiophilen Qualitäten der FW3 beschränken sich nicht nur auf ihre Anschlussmöglichkeiten. Mit der App kannst du einen 10-Band-EQ steuern, wenn du die Balance über den Auslieferungszustand hinaus verfeinern willst, und du kannst die Balance zwischen linkem und rechtem Kanal einstellen. Du kannst sogar einstellen, welchen Bluetooth-Codec die Earbuds bevorzugen sollen. Wenn du also zwischen den Geräten wechselst, kannst du sicherstellen, dass sie versuchen, dein Smartphone über LDAC oder aptX zu erreichen, wenn du das bevorzugst.

Am interessantesten ist jedoch die Einstellung des Tiefpassfilters. Du kannst zwischen den Modi Steep Drop, Slow Drop, Short Delay Steep Drop und Short Delay Slow Drop für die Tiefpassfilterung im DAC wählen. Das ist etwas, an dem nur die extremsten Audiophilen wirklich herumbasteln wollen (oder eine Chance haben, den Unterschied zu hören), und ist – um es klar zu sagen – für alle anderen völlig unnötig.

Wir sind gespannt, wie sich diese Kopfhörer in der Praxis bewähren, aber der Wettbewerb unter den besten True-Wireless-Earbuds wird immer härter und diese Hi-Fi-Marken, die sich auf die Audioqualität konzentrieren, sind sehr willkommen - vor allem, wenn sie nicht zu einem hohen Preis angeboten werden.