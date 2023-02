Anmeldelse: Owl Labs Meeting Owl 3 - En genial ugle til mødelokalet

Let at placere og kan udvides med en ekstern mikrofon og en ekstra ugle

Meeting Owl 3 fra Owl Labs tager et allerede fuldt udstyret produkt og gør det endnu bedre med små opdateringer. Meeting Owl 3 er en bærbar enhed af høj kvalitet, der er nem at installere og komme i gang med, og som kan udvides for at opnå endnu mere fleksibilitet. Ud over muligheden for at tilslutte en ekstern mikrofon og forbinde to ugler sammen er opgraderingen ikke monumental, men den er heller ikke nødvendig. Dette er en skræddersyet enhed til virksomheders mødelokaler.

Hvorfor du kan stole på TechRadar Vores ekspert anmeldere bruger timer på at teste og sammenligne produkter og tjenester, så du kan vælge det bedste for dig. Find ud af mere om, hvordan vi tester .

Meeting Owl 3 fra Owl Labs er afløseren for Meeting Owl Pro - en alt-i-én-videokonferenceløsning med 360-graders kamera, mikrofon og højttalere samt software, der fungerer med de sædvanlige videokonferenceprogrammer (f.eks. Zoom og Teams). Den fik en topkarakterer - da den var så god og velfungerende, at den gjorde videokonferencer med flere parter i samme rum til en supernem og professionel affære.

Sidste år blev den seneste version, Meeting Owl 3, lanceret med løfte om større hastighed, præcision og rækkevidde. Lydoptagelse er også blevet udvidet i form af en ekstern mikrofon (sælges separat). Meeting Owl 3 har ligesom sin forgænger et wi-fi-aktiveret 360-graders kamera med indbygget mikrofon og højttalersystem. Kameraet zoomer automatisk ind på højttaleren, hvilket er perfekt, når Meeting Owl 3 placeres på et konferencebord med deltagere spredt rundt om det. Den nye version er blevet opgraderet med en mere præcis ansigtsgenkendelse, der fungerer, selv når ansigtet er maskeret af f.eks. en ansigtsmaske).

Den har også udvidet lyd- og videoområdet og opgraderet med USB-C (som vi savnede i den tidligere version). Der er også en ny ekstern mikrofon (Owl Labs Expansion Mic), som udvider lydområdet op til 8 meter, hvilket gør Meeting Owl 3 velegnet til selv lidt større konferencerum. Meeting Owl 3 kan også parres med en ekstra enhed for at udvide lyd- og videoområdet endnu mere.

Meeting Owl 3 er til salg nu for 1.049 USD (ca. 7.380 kroner). mens Expansion Mic koster 249 USD (ca. 1.750 kroner). Begge produkter kan bestilles på Owl Labs' hjemmeside (Åbner i nyt vindue) eller hos danske forhandlere.

Design

Ligesom sin forgænger Meeting Owl Pro ligner Meeting Owl 3 meget en ugle. Og når vi pakker Meeting Owl 3 ud, kan vi slet ikke se forskel på den og sidste års model. Den nye ugle har de samme dimensioner (111 mm på det bredeste sted og 272 mm i højden) og det samme design som den gamle Owl.

Det er først, når vi ser på billederne fra vores sidste anmeldelse, at en subtil ændring i designet bliver tydelig: Hvor den tidligere ugle havde teksten "Owl" trykt på næbbet, står der nu i stedet det fulde firmanavn "Owl Labs". Men med hensyn til udseendet synes dette at være den eneste forskel.

Sidste års model kunne fås i to versioner, en lidt enklere model i sort og den mere avancerede model i grå og hvid. Den nye Meeting Owl 3 fås kun i den grå og hvide farve. Der er heller ikke forskellige modeller at vælge imellem.

I bunden af uglen er der ligesom på Meeting Owl Pro knapper til at hæve og sænke højttalerens lydstyrke og to knapper til at slå mikrofonerne fra. Bag en diskret gummikant der udtag til en ekstern mikrofon. Og på hovedet sidder 360-graders kameraet.

Der er også et skrue gevind under uglen, så man kan bruge et stativ. På den måde kan du skrue Meeting Owl 3 på et stativ og bruge den, hvor flere mennesker samles, selv om der ikke er et bord at sætte den på. Meget smart.

I betragtning af de minimale designændringer har vi intet nyt at tilføje med hensyn til design. Meeting Owl 3 er lige så slank og diskret som sin forgænger og har ingen problemer med at passe ind på kontoret.

Forbindelser

Når vi pakker den ud fra den miljøvenlige kasse, finder vi Meeting Owl 3, strømadapteren (med en række forskellige stikkontakter til forskellige standarder) og et 2 meter langt USB-C-kabel. Sidstnævnte er en velkommen opgradering. Forgængeren havde et micro-USB til USB-A-kabel, som allerede dengang føltes ret gammeldags.

Pakken indeholder også en quick-start-guide og en brugsvejledning med tilhørende holder til at placere på mødebordet, så alle, der skal bruge udstyret, hurtigt kan komme i gang med at bruge det. Brugsvejledningen er en god idé: Det er rart at se, at Owl Labs faktisk har tænkt over, hvordan produktet skal bruges - i et kontormiljø med en række forskellige brugere, der hurtigt skal komme i gang med videokonferencer uden at bruge tid på at lære et nyt produkt at kende.

Når vi sætter Owl Labs 3 i stikkontakten, starter den straks op, og en tydelig stemme hilser på os (på engelsk) og beder os om at downloade Meeting Owl-appen til vores smartphone eller tablet. Når vi åbner appen, registrerer den straks, at vi har en Meeting Owl i nærheden, og guider os hurtigt og nemt med registrering og indstillinger. På engelsk, hvilket er meget rart.

Appen forbinder Meeting Owl 3 til dit netværk og giver dig også instruktioner om den rette placering af enheden i rummet. I appen vælger du også hvilket videokonference-program du bruger, og som tidligere kan du kun vælge ét program, hvilket senere hen ikke synes at have nogen betydning i computeren alligevel. Det ser ud til, at denne indstilling kun har noget at gøre med de instruktioner, du får i næste trin, for her får du vist, hvilke indstillinger du skal foretage i det respektive program på computeren, alt efter hvilken videokonferenceløsning du vælger.

Appen indeholder også indstillinger for, hvordan du forbinder to enheder.

Så snart Meeting Owl 3 er tilsluttet via USB-C til computeren, finder softwaren den direkte via plug and play. Vi testede på den sædvanlige måde med både Zoom og Teams, og Owl dukkede straks op som en mulighed for både lyd og video. Og når vi starter et møde, lyser de venlige ugleøjne op og er klar til at holde møde.

Ydelse

Så installationen er altså virkelig nemt og brugervenlig. Meeting Owl 3 er primært beregnet til at blive placeret midt på et konferencebord, men afhængigt af antallet af deltagere og rummets indretning er der nu et par forskellige alternative løsninger.

Som særligt tilbehør fås Expansion Mic (ca. 1.750 kr.). Det er en fin lille puck-formet højtaler i de samme farver som Meeting Owl 3, som tilsluttes via micro-USB direkte til uglen. Porten på uglen er meget diskret skjult bag en gummiklap. Expansion Mic forlænger optagelsen af lyd med yderligere 5,5 meter, og da vi testede den, fungerede den fint. Dem, vi talte med, bemærkede ingen forskel i lyden fra dem, der sad lige foran kameraet, og dem, der sad et par meter væk, tættere på den eksterne mikrofon.

Hvis du ønsker det, kan du også bruge appen til at parre to ugler med hinanden. Det er ikke noget, vi har testet, men hvis du har et meget stort konferencerum med f.eks. 20 deltagere eller et par stykker mere, kan det være en praktisk løsning. En ugle i hver ende af bordet og en ekstra mikrofon i midten af et rigtig stort konferencebord burde fungere fint.

Under Meeting Owl 3 er der også et gevind til et stativ, så hvis du slet ikke har et konferencebord, eller hvis du har brug for at placere uglen på en måde, der frigør bordplads, er det også helt fint. Men Meeting Owl 3 er bedst placeret midt på et konferencebord.

Og løsningen fungerer lige så godt, som da vi testede forgængeren. Meeting Owl 3 reagerer ifølge Owl Lab endnu hurtigere end sin forgænger, når nogen taler, og det er virkelig hurtigt uden forsinkelse. Da vi ikke har vores gamle testeksemplar, kan vi ikke foretage nogen sammenligninger. Men så snart en af deltagerne ved bordet taler, skifter kameraet straks og fokuserer på den pågældende person.

Som tidligere kan du foretage manuelle indstillinger i appen og låse kameraet til en bestemt person (måske en oplægsholder). Det fungerer også lige så godt som før.

Lyden opfanges meget godt af mikrofonerne, og ligesom med den tidligere model er det ligegyldigt, hvor ved bordet vi sidder, eller om vi rejser os op og begynder at gå rundt. Dem, vi taler med, oplever lyden lige så tydeligt. Og vi hører den andens tale helt fint fra de indbyggede højttalere, ligesom vi gjorde med forgængeren. Vi prøver at spille musik ud af dem igen, og det lyder slet ikke sjovt, men det er lige som det skal være: Lyden er skræddersyet til tale og lyder helt fint i vores møder.

Konklusion

Den nye Meeting Owl 3 er ved lanceringen betydeligt dyrere end sin forgænger (som nu fås til lige under 6.000 kroner hos nogle forhandlere). Og selv om Meeting Owl 3 er dyr (7.380 kr.), er det en rimelig pris i forhold til den ydelse og de funktioner, du får. For en virksomhed, der ofte samler flere deltagere på ét sted til et videomøde, er det et velvalgt tilbehør til samme pris som konkurrerende produkter.

Muligheden for at udvide systemet med Expansion Mic (for yderligere 1.750 kr.) og en ekstra ugle gør Meeting Owl 3 endnu mere fleksibel. Samtidig øger det prisen, og hvis du ofte har brug for større lokaler, har producenter som Logitech skræddersyede løsninger til forskellige lokalestørrelser.

Alt i alt er det svært ikke at kunne lide Meeting Owl 3's fleksible formfaktor og mobilitet. Det betyder, at to ugler og f.eks. en ekstern mikrofon kan dække en lang række behov uden at være låst fast til forskellige lokalløsninger.

På trods af mulighederne i dag er det også overraskende, hvor mange virksomheder der insisterer på IKKE at bruge 360-graders løsninger til videokonferencer. Mange virksomheder bruger i stedet et tv og kamera i én ende af lokalet og så sidder mødedeltagerne overfor hinanden ved et bord. Det betyder, at nogen sidder meget tæt på kamera og skærm, imens andre sidder langt væk. Det betyder, at der altid vil være nogle mødedeltagere, som både er svære at høre og se. Meeting Owl 3 eliminerer dette problem.

Bortset fra muligheden for at udvide Meeting Owl 3 med en ekstra mikrofon eller en ekstra enhed synes vi ikke, at dette års model byder på meget nyt. Men det er godt nok. Hvis du allerede har Meeting Owl Pro og ikke har brug for større lyd- og videooptagelse, behøver du ikke at opgradere.

Sidst skrev vi, at det mere eller mindre er en pligt at installere og bruge et 360-graders kamera i mødelokaler, og med opdateringerne i den nye Meeting Owl 3, der gør ydelsen endnu bedre, ser vi ingen undskyldning længere. Meeting Owl 3 er et must-have i et konferencerum i 2023.

Skal du købe Owl Labs Meeting Owl 3?

Køb den, hvis...

Du vill have en rigtigt god videokonferensløsning til mødelokalet

Owl Labs Meeting Owl 3 er en smart alt-i-et-løsning til mødelokaler, der samler flere deltagere til et stort møde. God lyd og hurtig zoom på taleren sikrer, at alle får lige meget opmærksomhed.

Du vil have en mobil løsning som kan udvides til dine onlinemøder

Owl Labs Meeting Owl 3 kan udvides med en ekstern mikrofon for at opnå endnu bedre lydoptagelse og kan også forbindes med en anden Meeting Owl 3. Hvis du ofte skifter mødelokale og har forskellige antal deltagere, er dette en god løsning.

Køb den ikke, hvis...

Du sidder alene foran computeren

Hvis du arbejder alene hjemmefra, har du ikke brug for Meeting Owl 3. Alle funktioner og egenskaber er rettet mod mødelokaler med flere brugere.

Du har et stramt budget

Hvis det vigtigste for din virksomhed er økonomien, så bør du måske overveje at finde en anden løsning - eller gå efter forgængeren Meeting Owl Pro.