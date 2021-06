Anmeldelse: Owl Labs Meeting Owl Pro

Owl Labs Meeting Owl Pro bringer videokonferencer tættere på og overvinder følelsen af afstand mellem dem omkring konferencebordet og dem, der sidder på deres hjemmekontor. Dette er en must-have under hybridmøder og et oplagt valg for virksomheder, der ønsker at være klar til fremtiden med videomøder.

Alt-i-én-løsninger til håndtering af lyd og video i videokonferencer har været på markedet i et stykke tid, men har fået et stort løft med coronapandemien. Alle hjemmekontorer har nu brug for en videokonferenceløsning af god kvalitet, men i takt med at samfundet åbner mere og mere op, ser vi, at hybride løsninger bliver mere almindelige: Nogle medarbejdere deltager i videokonferencer hjemmefra, nogle fra den anden side af verden og andre i et konferencerum fra hovedkontoret.

Og det er her, at Owl Labs Meeting Owl kommer ind i billedet. I stedet for at kontoransatte skal sidde ved separate computere eller sidde sammen foran et konventionelt webcam i konferencerummet, har Owl Labs en mere elegant løsning: Meeting Owl.

Meeting Owl har et 360-graders kamera, mikrofon og højttaler samt software, der fungerer sammen med de sædvanlige videokonferenceprogrammer (f.eks. Zoom og Teams). Billedet vises altid i mindst to skærme: et 360-graders panorama af hele rummet samt et, to eller tre billeder med automatisk zoom af de personer, der taler, hvilket gør oplevelsen for dem, der sidder på afstand, meget mere personlig.

Meeting Owl findes i to versioner: den lidt enklere Meeting Owl og den fuldt udbyggede Meeting Owl Pro, som vi testede her. Meeting Owl Pro har et 360-graders kamera med Full HD-opløsning (1080p), en lyddækning på over fem meter, tre højttalere, der sender lyd ud i 360 grader, og ikke mindre end otte mikrofoner. Den lidt billigere sorte model har lidt mere beskedne specifikationer: et 720p-kamera og kun én indbygget højttaler.

Meeting Owl Pro koster mellem 8.000-9.000 kr. (alt efter forhandler) og kan købes på Owl Labs' hjemmeside eller hos danske forhandlere.

Design

Owl Labs Meeting Owl Pro ligner, som du måske kan gætte ud fra navnet, en ugle på forunderlig vis. Den er formet som en cylinder, er lidt over 27 cm høj og ca. 11 cm bred. Den er tykkest omkring maven, lidt tilspidset i toppen og med 360-graders kameraet placeret midt i hovedet.

Meeting Owl Pro er gråhvid i farven (og vores testeksemplar fik straks navnet Hedwig efter Harry Potters ugle), mens den lidt mere enkle model (uden tilføjelsen "Pro") er sort.

Enheden er både stilfuld og yderst diskret; den grå-hvide farve betyder, at den ikke fylder noget og nemt passer ind i et mødelokale uden at være påtrængende.

I bunden af uglen er der knapper til lydstyrke og til at slå mikrofonerne fra. I alt otte mikrofoner arbejder sammen for at sikre en rigtig god lydoplevelse, og softwaren er skræddersyet til at optimere stemmelyden og sikre, at kameraet fokuserer på den eller de personer, der taler.

Forbindelser

Owl Labs Meeting Owl Pro kan tilsluttes en stikkontakt med den medfølgende strømadapter og til din computer via et mikro-USB- til USB-A-kabel. Sidstnævnte føles en smule forældet og ville have været bedre som et USB-C-kabel. Hvis du har en mere moderne computer, der ikke har USB-A, f.eks. en MacBook Air (M1, 2020), skal du bruge en dongle. Men ellers fungerer Meeting Owl Pro både med Mac og Windows.

Når vi sætter Owl Labs Meeting Owl Pro i stikkontakten, starter den straks op, og en meget klar og høj stemme hilser på os og beder os om at downloade Meeting Owl-appen til vores smartphone eller tablet. Så det gør vi. Og når vi åbner appen, registrerer den straks, at vi har en Meeting Owl i nærheden, og hjælper os med at indstille den på engelsk. Enkelt og smart.

I appen vælger du selv, hvilket videokonferenceprogram du og dit team skal bruge. Alle de sædvanlige muligheder er angivet, men af en eller anden grund kan du kun vælge én tjeneste. Det gør ikke noget, for vi kan stadig skifte mellem forskellige programmer på computeren senere.

Når du har tilsluttet Meeting Owl til din computer, finder softwaren den med det samme via plug and play. Og i vores videokonferencesoftware (vi testede med både Zoom og Teams) dukkede Meeting Owl op med det samme, og når mødet starter, lyser de karakteristiske øjne, der får Meeting Owl til at ligne en ugle, også op.

Så både opsætning og tilslutning af Meeting Owl er ekstrem nem. Og hver gang Meeting Owl starter op, udsender den en behagelig hujende lyd og glitrer med sine ugleøjne. Det er en fin detalje, der signalerer, at enheden er klar.

Ydelse

Installationen er som sagt meget smidig, og enheden fungerer, når vi tester den med både Microsoft Teams og Zoom, uden at vi behøver at foretage særlige indstillinger i appen eller på computeren. Vi vælger bare Meeting Owl Pro i softwareindstillingerne, når vi starter møderne.

Meeting Owl er bedst placeret midt på et konferencebord. Hvis du er alene foran kameraet, vises der kun et billede under panoramabilledet. Men så snart der er flere deltagere, der taler i mødelokalet, deler billedet sig i to, så hvis to personer i mødelokalet taler med hinanden, deler kameraerne i Meeting Owl også skærmen og fokuserer på de to personer. Og hvis der er tre personer, der taler, er billedet delt i tre. Uanset hvor de sidder.

Det virker meget imponerende. Meeting Owl Pro reagerer ekstremt hurtigt på stemmer omkring konferencebordet. Så snart en af os begynder at tale, skifter kameraet til højttaleren.

Appen giver dig også mulighed for at aktivere manuel kamerastyring; du kan låse kameraet til en person eller en position eller lade kameraet aktivt følge en person, der præsenterer (selv hvis vedkommende bevæger sig rundt i lokalet). Også det fungerer perfekt.

Lyden, når vi taler, bliver godt opfanget af de otte mikrofoner, og uanset hvor vi sidder rundt om bordet, eller om vi rejser os og går rundt, kan vi efter sigende høres klart og tydeligt af de andre i videomødet.

Og de andres indlæg høres usædvanligt klart og tydeligt fra de tre talere. Man kan se, at højttalerne er beregnet til stemmer, for når vi prøver at afspille musik fra dem, er lyden noget ordinær og med en tydelig mangel på bas, men andet kan man ikke forvente, og vi ville heller ikke ønske det anderledes. Meeting Owl Pro er designet til at lyde godt i videomøder, og det lyder godt. Meget godt.

Dom

Meeting Owl Pro koster omkring 8-9.000 kr. og er ikke billigt tilbehør. Den lidt enklere Meeting Owl-model har lidt dårligere specifikationer, men de samme funktioner og er et par tusinde kroner billigere. Men hvis du har en virksomhed, hvor mange af dine medarbejdere sidder på kontoret, og hvis du vil have regelmæssige videomøder i fremtiden (og det vil du), er Owl Labs Meeting Owl Pro en rigtig god investering.

Vi er trætte af at se folk sidde sammen under møder på ét webcam, mens de sidder i det samme konferencerum, og følelsen af faktisk at være en del af banden på stedet, selvom du deltager på afstand, er fænomenal med denne enhed. Hvis du stadig er på kontoret, skylder du fjernarbejdere at installere og bruge en Meeting Owl Pro i konferencerummet.

Og selvom Meeting Owl Pro kan virke dyr, ligger enheden i samme prisklasse som konkurrenterne. Vi vil vende tilbage med en sammenlignende test, men indtil da er vi mere end tilfredse med Meeting Owl Pro. Det er et oplagt tilbehør i 2021's mødelokale.

Køb den hvis...

Du ønsker en god videokonferenceløsning til dit konferencelokale Owl Labs Meeting Owl Pro er en fænomenal alt-i-én-løsning til konferencerummet, hvor mere end én mødedeltager er med. Alle i konferencerummet får nu lige meget opmærksomhed.

Køb den ikke hvis...