Jabra Elite 4 Active virker som et par gennemførte true wireless øretelefoner, der kan være perfekte til fitness-entusiaster, der leder efter et par billige ørepropper til at tage med i fitnesscenteret eller på en løbetur.

Jabra Elite 4 Active virker som et par gennemførte true wireless øretelefoner, der kan være perfekte til fitness-entusiaster, der leder efter et par billige ørepropper til at tage med i fitnesscenteret eller på en løbetur.

Anmeldelsen kort

Jabra Elite 4 Active blev annonceret lige før CES 2022 og og er det foreløbigt sidste produkt i virksomhedens seneste serie af træningsvenlige, trådløse øretelefoner.

Det er ikke de mest spændende øretelefoner, der blev afsløret på CES i år, men de hører helt sikkert til nogle af dem med de bedste specifikationer til prisen, med aktiv støjreduktion, anstændig batterilevetid og et design, der gør dem ideelle til brug under træning.

I praksis er der tale om et par øretelefoner med god lyd, som du sagtens kan bruge under træningen. De er komfortable, har kontrolfunktioner på øret og har en IP57 rating, der betyder, at de er beskyttet imod støv og kan tåle en tur i vandet.

Jabra Elite 4 Active kommer ikke med den bedste lyd på planeten, da de mangler det brede lydbillede, du får med et par hi-fi hovedtelefoner. Desuden er støjreduktionen god uden at være fantastisk.

Ikke desto mindre er Jabra Elite 4 Active bestemt værd at overveje, hvis du vil have et par løbehovedtelefoner, der lyder anstændigt, men som ikke koster en formue.

Etuiet til Jabra Elite 4 Active (Image credit: TechRadar)

Pris og tilgængelighed

Jabra Elite 4 Active er tilgængelige, og du kan købe dem i danske butikker nu. Prisen for Jabra Elite 4 Active er 999 kr. Dermed ligger de lige midt imellem Jabra Elite 3 til 649 kr. og Jabra Elite 7 Active til 1.399 kr.

Jabra Elite 4 Active ægte trådløse øretelefoner (Image credit: TechRadar)

Design

Jabra Elite 4 Active fås i sort, marineblå og en flot mintgrøn farve og er lige så funktionelle og velbyggede som alle andre Jabra-øretelefoner, vi har testet indtil videre.

De føles behageligt glatte, og selv om der ikke er nogen af de traditionelle "vinger", der holder dem på plads i øret, så sidder de alligevel så godt, at vi ikke er nervøse for, at de skal falde ud, når vi træner. De sidder behageligt, og der følger nogle ørepropper i forskellige størrelser med, så du kan finde den rigtige pasform.

I modsætning til Jabra Elite 7 Active har de ikke ShakeGrip-belægning, som giver et bedre greb, men så længe du bruger den rigtige størrelse ørepropper til dine ører, bliver Elite 4 Active sidende, mens du træner.

Jabra Elite 4 Active (Image credit: Jabra)

En anden god funktion for folk, der træner, er at Elite 4 Active har en IP57-certificering - ligesom flagskibsmodellen Elite 7 Pro. Det betyder, at den er støv- og vandtæt (kan klare 1 meters vand i 30 minutter). Så du kan altså bruge dem til træning, uden at skulle bekymre dig om, at sved eller regn kan ødelægge dem.

Hvert øreprop har en fysisk knap, som du kan trykke på for at styre din musikafspilning, justere lydstyrken, acceptere, afvise og afslutte opkald eller tænde for enhedens stemmeassistent. Det er dejligt at se, at Jabra har inkluderet volumenkontrol i ørepropperne; så slipper du for at grave din telefon op af lommen, og det er en funktion, som mange producenter ikke får med, så det er positivt.

En lille lysdiode på hvert øretelefon giver dig besked om batteristatus for ørepropperne, samt hvornår de er i parringstilstand, slukker eller opdaterer firmwaren.

Du finder også en LED på forsiden af opladningsetuiet, som også giver dig en indikation af, hvor meget batterilevetid du har tilbage. Selve etuiet er fremstillet af plastik med et låg, der klapper op og en USB-C-opladningsport på bagsiden. Plastikkonstruktionen betyder, at den føles en smule skrøbelig, men det er forventeligt til prisen.

USB-c porten sidder bag på ladeetuiet (Image credit: Peter Hoffmann)

Audio-performance

Ligesom andre Jabra hovedtelefoner er Jabra Elite 4 Active behagelige at lytte til. Du kan godt finde bedre hovedtelefoner i den prisklasse, men lyden er god, og de fungerer fint til træning.

Inde i Jabra Elite 4 Active sidder der 6 mm drivere og en justerbar equalizer via Jabra Sound+-appen, så du kan justere lyden efter din smag.

Når du lytter til We Don't Talk About Bruno fra Disneys Encanto, lyder trommerne dejligt detaljerede, og stemmerne er klare og velklingende, selv når harmonierne bliver mere og mere komplekse. Bassen lyder fyldig og velbalanceret, og der er et godt niveau af klarhed i diskanterne - selv om de kan lyde en smule hårde ved højere lydstyrker.

Når vi går videre til Pat Benatars Hit Me With Your Best Shot, træder elguitarerne tydeligt frem i lydbilledet med masser af energi og dynamik. Benatars vokal er også helt fremme, mens rytmegruppen lyder pæn og præcis.

Jabra Elite 4 Active i ladeetuiet (Image credit: Peter Hoffmann)

Ved at lege med EQ-indstillingerne kan du afprøve de forskellige muligheder af og så vælge den lyd, du bedst kan lide - for os var en forstærket bas og en lidt nedtonet diskant det bedste, og det tog hårdheden ud af diskanten. Der er også en række EQ-forindstillinger at vælge imellem, herunder Neutral, Speech, Bass boost, Treble boost, Smooth og Energize.

Det er en skam, at der ikke er nogen automatisk pausefunktion, så musikken stopper, når du tager dem ud af ørerne - men er langt fra alle, der har den smarte funktion, så det er sikkert ikke en dealbreaker.

Den aktive støjreduktion er ret god og blokerer en rimelig mængde af omgivende lyd, så du kan lytte til din musik i relativ fred. Der er også en HearThrough-tilstand, som lader dig høre dine omgivelser uden at fjerne øretelefonerne - du kan også bruge en skyder i appen til at vælge, hvor meget lyd der skal passere gennem hovedtelefonerne.

Den funktion er ikke 100 % vellykket, for nogle lyde af de højere lyde slipper igennem, imens de dybere toner bliver filtreret fra mere effektivt. Vi kunne f.eks. høre en hund der gøede, men vi overhørte, at nogen bankede på døren.

Det er muligt at bruge øretelefonerne i mono-mode, hvor du kun lytter til musik i den ene. (Image credit: Peter Hoffmann)

Batterilevetid og forbindelser

Jabra siger, at Elite 4 Active spille i 28 timer med strøm fra opladningsetuiet, mens selve høretelefonerne giver syv timers afspilning, hvilket passer meget godt med vores resultater i testen. Spiller du på max volumen hele tiden, bliver batterilevetiden selvfølgelig kortere. Men på normalt lydniveau med støjreducering tændt passer pengene.

Dermed er batterilevetiden længere end det, du får med Apple AirPods 3 og Sony WF-1000XM4 - dog langt mindre end Lypertek PurePlay Z3 2.0, som giver hele 80 timers afspilning. Når det så er sagt, har Lyperteks hovedtelefoner ikke aktiv støjreduktion, så den sammenligning er ikke 1:1.

Skal du lade hovedtelefoner og etui op fra nul, så tager det tre timer. Men hvis du ikke har så meget tid, kan du med 10 minutters opladning få strøm til en times brug ved at lade op i 10 minutter. Standby-tiden er angivet til 275 dage, men den har vi altså ikke afprøvet i denne test.

Forbindelsen leveres med Bluetooth 5.2, og det var en leg at parre dem med vores OnePlus 9. For at justere indstillinger på dem, skal du downloade Jabra Sound+-appen, hvor du kan vælge dine EQ-indstillinger, justere HearThrough-niveauerne og opdatere firmwaren, når det er nødvendigt.

Trådløs opladning er en funktion fra dyrere hovedtelefoner, som du ikke får med her. Men til den pris, kan vi ærligt talt godt undvære det.

Med en IP57-certificering kan Jabra Elite 4 Active klare op til 30 minutter i én meter dybt vand. (Image credit: Jabra)

Skal du købe Jabra Elite 4 Active?

Køb dem hvis...

Du skal bruge hovedtelefoner til træning Jabra Elite 4 Active er ideelle til brug under træning takket være deres vandtæthed og en stabil og behagelig pasform

Du kan lide at tilpasse din personlige lyd Med Jabra Sound+-app´en kan du justere EQ-indstillingerne efter eget ønske, samtidig med at du kan vælge mellem forskellige forudindstillinger.

Du have mange funktioner på budget Der findes øretelefoner med bedre lyd, men så får du ikke så mange funktioner med til prisen.

Jabra Elite 4 Active med ladeetui (Image credit: Peter Hoffmann)

Køb dem ikke hvis...

Du er ude efter den bedste lyd i klassen Jabra Elite 4 Active lyder godt, men lydbilledet er ikke bredt nok til at hvert instrument træder tydeligt frem.

Du ønsker fuldstændig stilhed Den aktive støjreduktion er udmærket, men ikke den bedste, der findes. Tjek Bose QuietComfort Earbuds, hvis det stilhed, du er ude efter.