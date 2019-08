Anmeldelse: B&O Beoplay H9 3.0

B&O Beoplay H9 er et ufatteligt lækker sæt hovedtelefoner, til en meget høj pris. Lyden er strammet gevaldigt op og batterilevetiden kraftigt forbedret. Kan du leve uden stemmestyringen er det dog lettere at anbefale forrige model, som nu er sat ned i pris.

Man kan få meget hovedtelefon for 4.000 kroner, men hvis man er til noget lidt ud over det sædvanlige, bør man overveje de nye Beoplay H9 fra B&O. Her er tale om tredje generation af den trådløse hovedtelefon, som også ved sin første lancering hed Beoplay H9, der blev lanceret i 2017. Anden generation fik et ”i” tilføjet i enden, men vi er nu tilbage til udgangspunktet – H9.

Der er dog sket et par ting og sager siden første udgave og heldigvis er hovedtelefonerne kun blevet bedre med årene. Sidste model strammede op på lyden og denne nye model tilføjer længere batterilevetid og en digital assistent i øret.

(Image credit: Bang & Olufsen)

Design

Når man umiddelbart sammenligner de tre generationer med hinanden, kan det være svært at se forskel på andet end farverne. De nye Beoplay H9 fås i sort samt en farve B&O kalder “Agrilla Bright”, der udover det beigefarvede lammeskind har guldfarvet aluminium på kopperne. Udtrykket er luksuriøst og lækkert. Udover farveændringen har B&O også puttet mere polstring i hovedbøjlen samt ørepuderne, så de nu sidder lidt blødere omkring hovedet og ørerne.

Som i de to forrige modeller styres hovedtelefoner primært via en berøringsfølsom flade på den højre kop. Som en mindre detalje har denne fået en mere markeret ring, så det er lettere at se og mærke hvor man skal køre fingeren, for at skrue op og med for lyden

Netop styring via den berøringsfølsomme flade er tidligere noget, som har fået hårde ord med på vejen. Det kræver da også noget tilvænning at bruge det rigtigt, og man kommer ofte til at slå funktioner til eller fra ved en fejl. Det er irriterende og man kunne derfor godt en sjælden gang savne fysiske knapper, om end de ville give et helt andet designmæssigt udtryk.

Hvad fysiske knapper angår, har vi stadig slideren som tænderog slukker samt aktiverer bluetooth-funktionen. Dertil er der desuden kommet en ekstra knap, som bruges til stemmeassistenten. Mikro-USB-porten er skiftet ud med USB C, så de nu lades hurtigere op.

(Image credit: Bang & Olufsen)

Udover de små ændringer til det ydre, er der også sket et par ting indvendigt. Her skal det nye batteri nævnes som det første, da du nu får hele 25 timer at boltre dig på. Det er syv timer ekstra i forhold til forrige model og nu på niveau med de nærmeste konkurrenter. Desværre er batteriet denne gang ikke udskifteligt, så du selv kan skifte det og eventuelt have et ekstra med i lommen.

Den anden større nyhed er den indbyggede stemmeassistent, Google Assistant / Siri. Når du trykker på knappen kan denne læse indkomne beskeder op for dig. Det kan være ganske praktisk, når man ikke kan nå telefonen. Derudover er der et par småting som en transparencey mode, der lader dig lukke omverdenen midlertidigt ind og AptX-understøttelse. Sidst er det endelig blevet muligt at tilslutte til to enheder på samme tid (Multipoint pairing), hvilket vi særligt her på stedet var irriteret over i første generation.

Ydelse

Fordi her er tale om et sæt trådløse hovedtelefoner med indbygget ANC, er Beoplay H9s primære funktion stadig at fjerne støj, så bæreren i fred og ro han nyde sin musik. Denne evne var noget forbedret i anden generation, og selvom den ikke er markant bedre her i tredje forsøg, er det stadig blandt de bedre vi har lagt ører til. Vi kommer ikke helt op på samme grad af isolation som i Sony WH-1000XM3, men min personlige mening er så til gengæld, at lyden også er en anelse bedre.

Støjdræberfunktionen (ANC) optager via små mikrofoner støjen omkring dig og går ind og skaber et modsignal, der dræber denne støj, så du efterlades med en fornemmelse af ”et dødt rum”. Det er lidt som at rende rundt med en osteklokke på hovedet, men frygteligt behageligt, når man sidder i et støjende fly med skrigende spændbørn i alle retninger.

Desværre kan man ikke bare skrue helt op for støjreduceringen, da det altid vil påvirke lydkvaliteten. Har du allerede et sæt hovedtelefoner med ANC, kan du selv prøve at slå det fra og til igen for at høre forskel.

Det er derfor en afvejning fra producentens side samt fintuning af mekanikken, der afgør hvor meget støj der kan dræbes, uden at det påvirker lyden for meget. Jeg synes B&O har fundet en god balance, og leverer en fremragende lydkvalitet både med ANC slået til og fra.

(Image credit: Bang & Olufsen)

Det kan være svært at beskrive præcis hvordan et sæt hovedtelefoner spiller og jeg anbefaler derfor altid, at man selv lytter til dem, før man bestemmer sig for at købe. Med et sæt til 4.000 kroner er dette endnu vigtigere end nogensinde.

Jeg husker tilbage på mit første møde med de originale Beoplay H9. Jeg oplevede, at de gengav min musik, som jeg forventede den skulle lyde og fremhævede detaljer, som jeg ikke før havde lagt mærke til. Det samme går lidt igen i tredje generation, hvor lyden minder meget om den vi også fik i H9i. Bassen er strammet op, hvilket var et stort ankepunkt ved vores oprindelige anmeldelse, så den nu ikke har samme overdøvende effekt. Særligt med ANC slået fra, er der masser af luft i toppen og gode separation i mellemtone. Lydbilledet er bredt og luftigt. Slår man ANC til er billedet lidt anderledes, da lyden bliver mere indelukket. Det føles lidt som at kravle ind under en dyne. Det er ikke decideret dårligt, men man kan tydeligt høre forskel og lyden uden ANC er at foretrække.

(Image credit: Bang & Olufsen)

En ting der i den forbindelse har irriteret mig lidt, er at Beoplay H9 ikke kan spille lige så højt, som konkurrenterne fra Sony og Bose. Det er min ører og ørelæge måske glade for, men jeg savnede særligt noget mere volumen under en meget støjende flyvetur.

Endelig dom

B&O Beoplay H9 er, hvis man ser helt bort fra prisen et sæt fremragende og velspillende sæt trådløse støjdæmpende hovedtelefoner. Design og byggekvalitet er helt i top og hverken Sony, Bose eller alle de andre når dem til sokkeholderne. Lyden er lidt en anden sag, da den også beror på personlig smag, men jeg er selv meget glad for den klare og stramme lyd som Beoplay H9 producerer, selvom de lyder en anelse lukkede, når ANC er slået til, og selvom de ikke kan spille helt så højt som konkurrenterne.

Men desværre er vi også nødt til at forholde os til prisen. 4.000 er frygteligt mange penge for et sæt trådløse hovedtelefoner – især når konkurrenterne er tættere på de 2.500 kroner.

Her hjælper det ikke B&O, at den model som H9 afløser, stadig er at finde i butikkerne og nu kan fås til omkring 2.800 kr. Du får ganske vist en længere batterilevetid og stemmestyring i tredje generation, men lyden er stort set den samme som i forrige, H9i. Vil du spare lidt penge kan du derfor med fordel vægte sidste generation i stedet.