Asus ROG Zephyrus G15 er klart en af de bedste gaming-laptops på markedet lige nu. Takket være den nyeste AMD Ryzen 9 processor og et Nvidia RTX 3070 grafikkort, får du en ydeevne, der er en stationær værdig. Parrer du det med fantastisk batterilevetid og et stilet design, noget ganske få gaming-laptops kan prale af, har du en forrygende maskine - så længe du ikke skal bruge den til Zoom opkald.

Den korte anmeldelse

Asus ROG Zephyrus G15 er bestemt en af de bedste gaming-laptops, du kan anskaffe dig lige nu. Det skyldes den næsten-perfekte kombination af gaming-ydeevne, batterilevetid og design.

Den har hardware, der kan konkurrere med en stationær, når det kommer til at spille spil, mens prisen bliver holdt på et medgørligt plan (for en high-end gaming-laptop) og samler det alt sammen i et design, der ikke har det samme gamle Decepticon-inspirerede udseende, der har plaget gaming hardware i det sidste årti.

Asus ROG Zephyrus G15 har en af de bedste mobile processorer, Ryzen 9 5900HS, og er parret med Nvidias seneste mobile RTX 3060, RTX 3070 og RTX 3080 GPU'er, der til sammen giver nogle af de højeste framerates, du kan få på farten.

Og vi vil gerne understrege "på farten". Batteriet på Asus ROG Zephyrus G15 er ved at nå Intel Evo-certificerede Ultrabook territorium, hvilket er uhørt for en high-end gaming-laptop. Okay, det er måske ikke muligt for Lady Dimitrescu at hakke dig til plukfisk igen og igen i flere timer uden at have adgang til en stikkontakt, men hun kan i det mindste gøre det et par gange, inden dit batteri dør ud.

ROG Zephyrus G15 lyder også godt, takket være de to opadskydende højttalere på hver side af tastaturet, der desværre er uden indbygget tenkey. Der er heller ikke noget webcam, så dem der både vil arbejde og spille på deres ny maskine, får brug for et seperat kamera. Skåret helt ind til benet er ROG Zephyrus G15 en rendyrket spilmaskine og ikke en besynderlig hybrid som Gigabyte Aero 17.

Hvis tastaturet på en bærbar ikke lige er dig, kan du tjekke vores liste over de bedste tastaturer til gaming

Er du seriøs omkring mobil gaming? Så tjek listen over de bedste mobiler til gaming

Lyd er essentielt, når du gamer. Vi har lavet en liste over de bedste headsets til gaming

Asus ROG Zephyrus G15 har et overraskende lækkert design for en gaming-laptop (Image credit: Future)

Pris og tilgængelighed

Specifikationer Her er detaljerne om den Asus ROG Zephyrus G15 vi fik tilsendt:

CPU: AMD Ryzen 9 5900HS

Grafikkort: Nvidia RTX 3070

RAM: 16GB RAM

Skærm: 15.6 tommer QHD (1440p), 165Hz, 3ms, 300 nits

Lagerplads: 1TB SSD

Indgange: 2 x USB Type-C 3.2 Gen 2 (med DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0), 2 x USB Type-A 3.2 Gen 2, 1 x MicroSD, 1 x HDMI 2.0b, 1 x 3.5mm combo jack, 1 x RJ45 Ethernet, 1 x Kensington lock

Forbindelse: Wifi 6, Bluetooth

Kamera: Intet

Vægt: 1,9kg

Størrelse (B x D x H): 355 x 243.5 x 19.9 mm

Batteri: 90 WHr med hurtig opladning

Asus ROG Zephyrus G15 er tilgængelig nu og starter på en pris omkring 16.999 kr. Alle modeller kommer med den samme 15,6 tommer QHD (1440p), 165Hz, 3ms skærm.

Der er lavet andre modeller med forskelle omkring RAM og SSD-størrelse, men den oprindelige model har 16GB RAM og en SSD på 512GB. De større modeller har 32GB RAM og en 1TB SSD. I Danmark har vi dog kun set modeller med 1TB SSD. Den anden store forskel er GPU'en, hvor billigste model har et Nvidia RTX 3060 og en dyreste kommer med et RTX 3080, mens RTX 3070 logisk nok placerer sig i midten.

Den dyreste model har vi endnu ikke kunnet finde på det danske marked, men den midterste model med 1TB SSD og et RTX 3080 grafikkort har vi set til 21.999 kr. Den konfiguration vi testede, kan du finde til 16.999 kr.

Asus Zephyrus G15 set fra oven (Image credit: Future)

Design

For en rendyrket gaming-laptop er Asus ROG Zephyrus G15 ganske enkelt smuk. Ikke Dell XPS 13 eller MacBook smuk, men på et marked fyldt med gaming-laptops, der forsøger at gøre det ud for sportsbiler og jægerfly, er ROG Zephyrus G15 en kærkommen fornyelse.

Ingen kommer til at mistænke den for at være en forretningsbærbar eller en smart Ultrabook, men designet skiller sig ud med en komplet gentænkning af en kedelig æstetik. Toppen har et grill-lignende design, der glimter prismatisk, når man åbner computeren, hvilket er et lækkert touch uden at blive for meget. Der er også en sølvstribe omkring basen af låget, der tilføjer noget flair.

Undersiden af Asus Zephyrus G15 (Image credit: Future)

På undersiden løfter to tykke gummifødder maskinen op for at give luft mulighed for at passere igennem, selvom områderne er en smule mindre end dem, man ser på en Gigabyte Aero 17 eller lignende. Det er sandsynligvis også grunden til, at ROG Zephyrus G15 bliver temmelig varm, når den bliver sat under pres, selvom den nok var blevet varm med den hardware og form uanset hvad.

Asus Zephyrus G15 har et overraskende slankt design (Image credit: Future)

ROG Zephyrus G15 er temmelig tynd for en gaming-laptop at være. Med sine 20mm og 1,9kg er den rimelig transportabel og kommer ikke til at fylde alverden i din rygsæk. Den har dog en ordentlig mursten af en oplader, men du kunne klare dig med en USB-C oplader. Det betyder, at du nemt kan tage den med på farten og spille de bedste PC-spil uden de store problemer.

De to højttalere ses til siden for tastaturet. (Image credit: Future)

Asus har opgraderet lyden på dette års ROG Zephyrus G15 med i alt seks Dolby Atmos højttalere, der giver betydeligt bedre lyd, når du gamer. Tastaturet er desværre ikke et fuldstørrelse tastatur med numpad, men hvis valget stod mellem den forbedrede lyd på siden af tastaturet eller at klemme tenkey ind på en gaming-laptop, ville vi til enhver tid vælge et sæt velspillende højttalere. Tasterne er komfortable at trykke på, og mousepadden reagerer fint på berøring. Det er dog ganske sandsynligt, at du alligevel kommer til at bruge en transportabel gaming mus eller controller til at spille dine spil med.

De forskellige indgange på siderne af Asus Zephyrus G15 (Image credit: Future)

Og der er heldigvis rigeligt med indgange at tilslutte dit udstyr til, inklusive to USB-C og to USB-A indgange. Der er også en Ethernet RJ45 indgang, så du kan få så god en internetforbindelse som muligt, og HDMI 2.0b til at tilslutte en ekstern skærm.

Blæserne på Asus Zephyrus G15 sidder lige under skærmen (Image credit: Future)

Blæserne på computeren sidder primært langs toppen af dens 'krop', men har også én på hver side, i et forsøg på at overkomme al den varme luft, der skal blæses igennem.

Asus Zephyrus G15 virker fortrinligt i kombination med en controller (Image credit: Future)

Ydeevne

Resultater ved diverse tests og spil Sådan klarer Asus ROG Zephyrus G15 sig i en lang række tests og spil:

GeekBench 5: 1,377 (single-core); 7,144 (multi-core) CineBenchR23: 11,506

PCMark10 Home: 7,162

3DMark Night Raid: 43,645; Firestrike: 21,211; Time Spy: 9,333

Total War: Three Kingdoms (1080p): 164 fps (Low); 65 fps (Ultra)

Metro: Exodus (1080p): 125 fps (Low); 73 fps (Ultra)

Battery Life (PCMark10 test): 8 timer 56 minutter

Battery Life (TechRadar movie test): 8 timer 22 minutter

Asus ROG Zephyrus G15 blæser gennem vores tests i både grafik og CPU ydelse. Sammenlignet med sin mere prisvenlige fætter, Asus TUF Dash F15, giver ROG Zephyrus G15 langt bedre ydeevne til en ikke urimeligt større mængde penge.

I 3DMark, der tester computerens GPU til grænsen, scorede TUF Dash F15 30,505 i Night Raid, 17,025 i Firestrike og 7,546 i Time Spy. Til sammenligning scorede ROG Zephyrus G15 imponerende 43,645, 21,211 og 9,333 respektivt. Meget kan man sige om forskellige drivere og indstillinger, men det er stadig den bedste præstation, vi har set fra den mobile RTX 3070.

Ryzen 9 5900HS leverer også nogle respektable CPU præstationer og slår nogle dyrere gaming-laptops, der har i7-processorer. Det er dog en svær sammenligning at lave direkte, men den billigste model har Ryzen 9 5900HS og kommer til en rimelig pris.

Da vi spillede Total War: Three Kingdoms på ROG Zephyrus G15, klarede den 164fps på lave indstillinger og 65fps på ultra. I Metro Exodus klarede den et gennemsnit på 125fps på lave indstillinger, 61fps på ultra med ray tracing og 52 fps på ultra med ray tracing slået fra. Det er kun et par fps bag Gigabyte Aero 17, der har et RTX 3080 indbygget.

Batterilevetiden på Zephyrus G15 er ganske imponerende (Image credit: Future)

Batterilevetid

I vores PCMark10 Batteri test klarede ROG Zephyrus G15 otte timer og 56 minutter, mens den varede otte timer og 22 minutter i vores HD filmtest. Med et 90 WHr batteri forventes det, at computeren holder strøm et pænt stykke tid, men de resultater er ærlig talt Ultrabooks værdige, hvilket vi bestemt ikke er vant til at se fra en gaming-laptop.

Der er intet webcam at finde på Asus Zephyrus G15 (Image credit: Future)

Webcam og mikrofon

Og her kommer vi så til en potentiel dealbreaker ved en ellers fremragende gaming-laptop. Mikrofonen er fremragende og har forskellige lydprofiler som omni, hvis du vil opfange hele rummet, eller cardioid, hvis du skal streame, optage en forelæsning eller snakke med dine venner i et spil.

Hvad den ikke har, er et webcam. Som vi tidligere har nævnt, er det her en rendyrket gamingmaskine, som ikke er tiltænkt at bruges som arbejdsmaskine. Det er dog en grænse, der er temmelig udvandet for folk, der skal redigere tunge ting som video eller billeder, samt software udviklere, og en del folk i disse industrier er tilhængere af at have mulighederne for begge dele i den samme maskine. Det kan du stadig gøre med Asus ROG Zephyrus G15 - du er bare nødt til at investere i et seperat webcam, hvis du har planer om at lave videoopkald eller streame på Twitch.

Software og funktioner

Uden et indbygget webcam er der desværre ikke mulighed for at bruge funktioner som Windows Hello, men Asus ROG Zephyrus G15 har en fingeraftrykslæser indbygget i tænd knappen.

Der er heller ikke så meget bloatware, med McAfee værende den eneste reelle gerningsmand - som dog kan fjernes. Den eneste større software funktion, der er værd at nævne, er ROG Armoury Crate, der lader dig kontrollere diverse indstillinger om hardwarens ydeevne, såvel som RGB belysning for tastaturet.

Asus Zephyrus G15 i opslået tilstand (Image credit: Future)

Køb den hvis...

...du vil have en kraftfuld gaming-laptop

Det er uden tvivl en af de mest kraftfulde gaming-laptops lige nu.

...du vil have noget for pengene

Asus ROG Zephyrus G15 er bestemt ikke en budget bærbar, men dens ydeevne til prisen er fænomenal.

...du rent faktisk vil være mobil med din gaming-laptop

Den fremragende batterilevetid på ROG Zephyrus G15 betyder, at du rent faktisk kan spille på farten, fremfor at spille de steder, hvor der er en stikkontakt inden for rækkevidde.

Køb den ikke hvis...

...du har brug for et webcam

Asus ROG Zephyrus G15 har ikke et indbygget webcam, så hvis du skal bruge det til Zoom-undervisning, bliver du nødt til at købe det seperat.

...du vil have en budget gaming-laptop

Mens prisen på Asus ROG Zephyrus G15 er fænomenal i forhold til dens hardware, så er hardwaren stadig ikke billig, og det er den her bærbar heller ikke.