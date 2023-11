Nothing kommer med iMessage til sin Android-telefon - men ikke helt...

Nothing har lige smidt en lidt af en bombe i den debatten om Android og iMessage ved at annoncere en ny funktion, der lader dig sende beskeder til iOS-brugere med Apples berømte blå bobler fra din Android-telefon.

Nothing Chats-appen til Nothing Phone (2) vil, som lanceringsvideoen forklarer, lade dig "camouflere" dig selv, når du skriver til iOS-brugere, ved at vise dine beskeder i blå bobler, som er kendetegnende for Apples iMessages - og som normalt kun vises, hvis nogen sender beskeder fra en Apple-enhed. Funktionen vil i første omgang kun være tilgængelig i USA, Canada, Storbritannien og EU på den Nothing Phone (2).

iMessage har været i overskrifterne igen for nylig, da Google og andre teleselskaber har presset Europa-Kommissionen til at tvinge Apple til at åbne tjenesten op for nye standarder som RCS-beskeder. Lige nu viser Apples standard-beskedapp beskeder fra Android-telefoner i grønne bobler, og den bruger også kontroversielt ældre SMS/MMS-teknologi til ikke-iMessage-brugere.

De grønne bobler har et stigma i nogle kredse, især blandt Gen Z-brugere i USA, så Nothing Chats-appen er et symbolsk modsvar til Android. Hvordan fungerer den? Den er drevet af Sunbird, en af de få messaging hubs, der er dukket op for nylig (en anden er Beeper) for at fungere som en fredsskabende bro mellem iOS og Android.

Sunbird siger, at de ikke gemmer nogen af dine beskeder på deres servere - de er tilsyneladende end-to-end-krypterede. Men du bliver nødt til at logge ind på Nothing Chats (som snart vil være tilgængelig i Google Play-butikken) ved hjælp af et eksisterende Apple ID-brugernavn eller ved at oprette en ny Apple-konto.

Og selvom du får nogle iMessage-lignende funktioner - blå bobler, modtagere, der kan se, når du skriver, deling af ukomprimerede medier - får du ikke alle de funktioner, som iMessage-brugere på iOS nyder godt af. Læsekvitteringer og beskedreaktioner er angivet som "kommer snart", og en tidlig hands-on fra The Washington Post afslørede, at nogle funktioner (som redigering af beskeder) enten er fraværende eller endnu ikke fungerer problemfrit.

Men i betragtning af, at Sunbird i øjeblikket kun er tilgængelig på invitation, er funktionen noget af en fordel for ejere af Nothing Phone (2) - og et godt boost til Googles langvarige kampagne for at "fikse sms'er" ved at tvinge Apple til at åbne op for iMessages.

Ikke helt som iMessage

Som Nothing CEO Carl Pei erkender i videoen ovenfor, vil Nothing Chats ikke egenhændigt ændre verden eller åbne op for iMessage - i stedet er det mere en måde at "starte denne samtale" om virksomheder (læs: Apple), der praktiserer, hvad han betragter som konkurrenceforvridende fastlåsning af kunderne.

Men det virker usandsynligt, at Apple vil ændre sin holdning til iMessage uden myndighedernes indblanding. Argumentet mod sidstnævnte har været, at iMessage simpelthen ikke er populær nok i EU, og at brugerne frit kan vælge en anden beskedtjeneste, hvis de mener, at den tilbyder bedre funktioner.

Alligevel bliver det interessant at se, om Apple reagerer på Nothing's nye angreb på iMessage. Carl Pei siger, at han "arbejder ud fra den antagelse, at Tim Cook vil se denne video", men det virker stadig usandsynligt, at Apple vil anerkende den offentligt, medmindre de mener, at funktionen er værd at lukke ned for.

I mellemtiden vil andre Android-brugere måske begynde at kigge på Sunbird og alternativer som Beeper som en måde at løse den igangværende iMessage-strid på. Selvom det måske lyder som et ligegyldigt problem, er iMessage en stor udfordring for brugere, der overvejer at skifte til Android. Og på trods af ankomsten af Nothing Chats vil det sandsynligvis fortsætte med at være tilfældet et stykke tid endnu.