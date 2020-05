Du kan nu foretage Google Meet opkald direkte fra Gmail

Googles videokonference app, Meet, bliver nu integreret i Gmail, så det bliver endnu lettere at deltage i videoopkald. Skiftet betyder, at Meet, som tidligere kun var tilgængeligt for betalende brugere af G Suite, nu er tilgængeligt for allemed en Gmail-konto.

Ved at proppe Meet ind i Gmail, sparer Google nu brugerne for at skifte imellem flere apps, for at besvare opkald. Firmaet har samtidig annonceret, at enhver bruger gratis kan starte møder med op til 100 deltagere, uden tidsbegrænsning – fra september vil de dog introducere en tidsbegrænsning på 60 minutter.

”Med Meet i Gmail kan du på få sekunder starte eller deltage i et møde. Vores mål er at hjælpe dig med at følge dagens flow, og gnidningsfrit skifte imellem mails og videomøder – ligegyldigt hvilken form for kommunikation du har brug for,” skrev Google i et blog-indlæg.

Muligheden for at deltage i og starte m’der på Meet bliver tilgængeligt fra panelet i venstre side i Gmail og bliver i øjeblikket tilgængeligt i faser til Gmails web-bruger. Google har planer om også at gøre tjenesten tilgængelig for mobilbrugere, men app-versionen er stadig markeret som under udvikling og ”kommer snart”.

Google Meet er kun én af flere tjenester, som har oplevet en kæmpe tilstrømning grundet coronavirus-epidemien, der har tvunget folk til at kommunikere via nettet. Programmer som Zoom og Microsoft Teams har alle rapporteret og millioner af nye brugere over de sidste par måneder.

Tidligere har Google CEO kunnet meddele, at Meet steg med to millioner brugere dagligt, imens Microsoft for nyligt afslørede en stigning på 70% i forhold til brug af Microsoft Meet, imens der var over 200 millioner brugere på en enkelt dag i april.

Zoom har på samme tid oplevet både stor fremgang og tilbagegang. Selvom antallet af brugere er eksploderet, har de også været involveret i flere sager om manglende sikkerhed samt rygter om overdrevne brugertal.