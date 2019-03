Xbox Live kommer til iOS og Android – endnu intet nyt om Nintendo Switch

I kølvandet på en afsløring tilbage i februar , har Microsoft nu annonceret , at deres Xbox Live-tjeneste kommer til iOS og Android.

Firmaet offentliggjorde sine planer på Game Stack Blog, som er henvendt til softwareudviklere. Dette skyldes, at Microsoft er afhængig af disse udviklere for kunne implementere disser værktøjer i iOS og Android-spil, ved at bruge det nye GameStack-udviklingsværktøj (SDK).

Microsoft har endnu ikke sagt noget om hvornår vi kan forvente at se Xbox Live i iOS og Android-spil, men vi forventer at høre mere til paneldebatten under GDC 2019.

Hvad vi dog ved på nuværende tidspunkt er, at denne Xbox Live SDK vil tilføre ekstra sikkerhed omkring brugerens identitet og lade udviklerne selv vælge imellem hvis Xbox Live-funktioner de ønsker at inkludere i deres spil. Naturligvis inkluderer dette den berygtede Gamerscore og Xbox Live achievements.

Hvad med Switch?

Annonceringen nævner intet om Nintendo Switch , som ellers blev nævnt tidligere, da Microsoft først nævnte GDC 2019 og den kommende paneldebat vedrørende en udvidelse af Xbox Live. Hvorfor?

Microsoft talte inden annonceringen med GamesIndustry.biz og kom med følgende udtalelse: ”Vores mål er at forbinde to milliarder gamere,” fortalte Microsoft ansvarlige for Gaming Cloud, Kareem Choudhry. ”Men vi har ikke nogen specifikke annoncerer i dag vedrørende Switch.”

”Vi ser på spiludvikling, som vi ser på gaming,” udtalte Choudhry. ”Vores vision (er at mennesker) har friheden til at spille de spil de vil på de enheder de vil og med de mennesker de vil.”

Det er hermed ganske sandsynligt, at Microsoft arbejder på at bringe Xbox Live til Nintendo Switch, men de er måske bare ikke klare til at annoncere det endnu. Microsoft har desuden allerede en stærk relation til Nitendno – se bare på Minecraft til Switch.

Uanset hvad, vil debatten i panelet til Microsofts GDC 2019 blive interessant at følge, og byde på langt mere om Xbox Live.