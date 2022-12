Viaplay laver storfilm om maler Edvard Munch

Viaplay, The Film Company og Scandinavian Film Distribution kan endelig præsentere spillefilmen Munch, der handler om kunstneren Edvard Munch og hans indholdsrige liv med blandt andet danske Jesper Christensen på rollelisten. Filmen får premiere i norske biografer den 27. januar, inden den senere får eksklusiv premiere på Viaplay den 24. marts 2023.

Edvard Munch (1863-1944) er en af norsk histories største og mest kendte kunstnere, og nu bliver hans liv som kunstner og menneske endelig filmatiseret. For mens hans kunst er kendt verden over, så er hans dramatiske livshistorie ukendt for de fleste, og det er derfor flere vigtige og afgørende perioder i hans liv, der vil spille en central rolle i filmen.

Filmen fortæller først historien om en ung Edvard Munch, der oplever at blive forelsket i en gift kvinde, mens den efterfølgende periode omhandler hans nederlag som kunstner, efter hans udstilling bliver forkastet og afvist. Siden er det Munchs dramatiske indlæggelse på en nerveklinik i København, hvor han tvinges til at tage sit største og mest afgørende valg, inden han i sit livs sidste fase kæmper en hård og svær kamp for at redde sin kunstneriske arv fra nazisterne under krigen.

Ambitionen med spillefilmen Munch er at få det bedste fra to verdener: Biograf og streaming. Filmen får først premiere i norske biografer den 27. januar 2023 - før den derefter får eksklusiv premiere på Viaplay 24. marts.