Vi tester Sennheiser IE 200 - audiofile hovedtelefoner til lavpris!

Hvis du går ind på Sennheisers websted for at finde hovedtelefoner, finder du hurtigt en hel sektion for audiofile, der virkelig sætter pris på den bedste lyd. Og her er der ret høje krav til god lyd. Så du må undvære mange af de funktioner og features, som du måske er vant til, når du shopper høretelefoner. Her er der tale om høretelefoner med ledning, uden mikrofon, støjdæmpning eller andre ekstra-funktioner. Det handler om LYD.

Prismæssigt spænder udvalget bredt i Sennheiser IE-serien. Alt fra IE 900 til lige over 11.199 kr. ned til de nyeste IE 200 til 1.100 kr. Dermed repræsenterer IE 200 de billigste hovedtelefoner i serien. Men vi er ærligt talt begejstrede for, hvor meget god lyd, det er lykkedes Sennheiser at putte ind i høretelefonerne til den lave pris.

Ren lyd

Vi har både testet høretelefonerne forbundet med en DAC og med lyd i flac-format kodet i 24 bit/196hz og med Spotify-numre med den højeste kvalitet. Set ud fra de sædvanlige vurderingspunkter vi har på mere traditionelle hovedtelefoner og høretelefoner, får du her lyd i en helt anden liga. Vi er imponerede over detaljerne i musikken. Her er det især i de lysere toner af blæseinstrumenter og stemmer, er fantastiske. Vi får et bredt lydbillede med tydelig separation imellem elementerne, og både korsang og akustisk musik lyder virkelig fantastisk.

Sennheiser IE 200 spiller godt sammen med Fiio BTR7 (Image credit: Peter Hoffmann)

Design

Designet udstråler og føles som kvalitet. Selve høretelefonerne kan pilles af kablet, så du kan udskifte enten høretelefoner eller kabel, hvis noget går i stykker. Det er ikke noget, vi plejer at se i denne prisklasse, og det vil gøre det muligt at udskifte dele i stedet for at skulle købe helt nye høretelefoner.

På kablet, lige ved høretelefonerne, sidder der noget blødt plast, der gør det muligt at lave en "ørebøjle", som går fra høretelefonerne over øret. På den måde er ledningen gemt lidt af vejen, og samtidig sidder høretelefonerne sikkert og godt. Det er en fin funktion, for så kan alle tilpasse høretelefonerne til præcis deres ører.

Du kan afmontere Sennheiser IE 200 fra ledningen, hvilket gør det lettere at udskifte dele. (Image credit: Peter Hoffmann)

Detaljerne viser en svaghed

Hvis vi taler om traditionelle headsets, har de ofte problemer med mellemtoneområdet, især når der sker meget. Her klarer IE 200 opgaven godt, men viser samtidig en svaghed.

Lyden er ren og neutral, som den skal være i denne kategori. Så det vil være forkert at sige, at der mangler bas. For detaljerne i bassen er tydelige i det samlede lydbillede i fin balance med mellemtoner og diskant. Men hvis du er ude efter den der dybe baslyd, der både kan høres og mærkes, vil du sandsynligvis blive en smule skuffet her. Nogle gange vil man bare have blæst øregangen igennem med bas, der rumler i hovedet og helt ned i brystkassen. Det kan IE 200 ikke klare. Men vil du have meget ren lyd og masser af detaljer i hele registeret, så rammer IE 200 plet i dit budget.

Der følger to slags spidser med til ørepropperne. Nogle mere bløde og nogle mere lydisolerende. (Image credit: Peter Hoffmann)

Ledningen kan larme

De kablede høretelefoner har en svaghed, som du ikke får ved trådløs lyd: Ledningen kan larme, når du bevæger dig. Der er ellers tale om en flot, snoet ledning, og så længe du sidder stille, er livet dejligt og musikken ren og lækker. Men begynder du at bevæge dig rundt, så ledningen også gør det, så kan der komme noget brummende støj, som forplanter sig til høretelefonerne. Det er ikke et kæmpe problem, og hvis du lytter til musik ved volumen over 40-50%, så hører vi ikke ret meget. Men du vil næppe kunne bruge dem til en aktiv livsstil uden at blive plaget af støj fra ledningen.

Sennheiser IE 200 lyder også fantastisk med kabel og mobil. (Image credit: Peter Hoffmann)

Er Sennheiser IE 200 gode?

Vi har brugt Sennheiser IE 200 med høretelefonforstærkeren Fiio BTR7 (Åbner i nyt vindue), og den kombination er virkelig fremragende. IE 200 sørger for ren og lækker lyd og BTR7 sørger for at booste lyden. Vi har også brugt den med mobiltelefon, som f.eks. OnePlus Nord CE 3 (en af de få telefoner med 3,5 mm port), og her er lyden også fremragende.

Du får en tydelig, men ikke dyb og rumlende bas, så hvis det er det vigtigste, skal du se dig om efter nogle andre høretelefoner. Du skal være opmærksom på den støj, der kommer fra ledningen, for hvis du bevæger dig meget, får du tilsvarende meget støj fra ledningerne. Men hvis du bare sidder stille og lytter, leverer disse hovedtelefoner varen. Alene ud fra lydkvaliteten, leverer Sennheiser her lækkerier langt over prisklassen. Detaljerne og lyden er rigtig godt, og det er måske derfor, at vi lægger mærke til de områder, hvor detaljerne ikke følger med på samme måde.

Hvis du vil have virkelig god lyd, ren og afbalanceret lyd til en overraskende lav pris, og foretrækker du in-ear høretelefoner med ledning, er Sennheiser IE 200 et rigtig godt valg.

Du kan læse mere om Sennheiser IE 200 hos Sennheiser (Åbner i nyt vindue).