Vi får måske alligevel iPhone 5G i 2020

Vi havde ikke store forventninger til at se en 5G-udgave af iPhone før 2021 , grunedt Apples vedvarende retslige slagsmål med Qualcomm , som laver teknologi til iPhones såvel som 5G modemmer. Men grundet en overraskende udvikling, kan det nu alligevel ske, at vi får ”iPhone 5G” at se i 2020.

Apple og Qualcomm sagsøgte hinanden af flere årsager, eksempelvis sagsøgte Apple Qualcomm for at kræve overbetaling for dele, imens Qualcomm sagsøgte for brud på kontrakter og under de retslige slagsmål har Qualcomm ikke kunnet lave 5G-modemmer til fremtidige iPhones.

På grund af dette, har Apple måttet se sig om efter en anden leverandør af 5G-modemmer til sine iPhones – Huawei tilbød at sælge dem modemmer , men det ser ud til, at Apple har valgt Intel. Situationen så uholdbar ud, da rapporter antydede, at producenten havde overskredet sin deadline og ikke ville være klar til at masseproducere 5G-modemmer til 2020 iPhones – på grund af dette forventede vi ikke at se 5G iPhones før 2021, flere år efter konkurrenterne.

Nu er Apple og Qualcomm dog blevet enige om at droppe søgsmålene – så Qualcomm kan alligevel lave 5G-chipsæts til kommende iPhones. Dette er gode nyheder til folk, som håbede på snart at se en 5G-iphone, idet producenten allerede har et udvalg af 5G-modemmer, som let kan sendes ud.

Intel er sidenhen droppet ud af 5G-modemmarkedet. Ifølge et indlæg i deres nyhedsrum , siger de, at de i stedet vil fokusere på deres netværksinfrastruktur.