Vent til 2020 hvis du vil have et billigere OLED-TV

Går du og overvejer at de dyre OLED-TV? Hvor den dyre TV-panelteknologi længe har været forbeholdt dem med pengepungen i orden, kan dette snart ændre sig.

En analytiker hos IHS Markit (via Digitimes) har antydet, at ændringer i produktionsmetoderne kan resultere i et prisfald på nye OLED-tv, og reducere produktionsomkostningerne med 15-25%.

De nye produktionsmetoder bruger blækprintede paneler (inkjet-printed panels – IJP), og printer i korte træk OLED-paneler imellem plader af glas, modsat traditionelle ”hvide OLED” (WOLED)-paneler, som findes i nutidens OLED-TV – såsom LG E9, LG C9, eller Sony A8F – og som kræver en mere materialetung produktionsprocess.

Senior analytiker for IHS Markit, Chase Li, sagde, at ”Trods års konkurrence med LCD-tv på markedet for high-end-skærme af alle størrelser, er udbredelsen af OLED stadig begrænset grundet dyrere produktionsomkostninger.”

Li tilføjede, at ”IJP har potentialet til at reducere produktionsomkostningerne dramatisk, og gøre OLED-skærme mere konkurrencedygtige i forhold til LCD i produkter som TV og skærme på computere og tablets.”

En prisreduktion på 15-25% lyder måske ikke så drastisk – vi har set større fald på nye OLED-tv i de første måneder efter lanceringen – men det er en ganske stor prisforskel, når du overvejer hvort meget OLED-tv sælges for i dag, særligt når vi er oppe i de største og dyreste modeller.

Alle gør det

Det første firma som giver sig I kast med den nye produktionsmetode, er det Japanske firma JOLED, der ejes af Sony og Panasonic – imens kinesiske firmaer ventes at følge efter i nær fremtid.

Vi har tidligere talt med TCL om muligheden for blækprint, hvorEurope Product Development Director Marek Maciejewski udtalte: ”Vi ser ingen fremtid i forhold til effektivitet og lysstyrke (i forhold til konventionelle OLED-TV).”

Maciejewski sagde, at blækprocessen kan ”afhjælpe den problematiske fordampnings-teknik, som på nuværende tidspunkt bruges til at skabe WOLED-paneler og vil være ”mere præcis” med ”mindre spild og lavere priser” – og tilføjede at han troede, at ”alle større OLED-producenter arbejder på dette.”

Evnen til at skalere denne metode op bør øge OLED-kapaciteten omkring 12 gange imellem 2020 og 2024.

OLED er død, længe leve OLED

Det er ingen hemmelighed, at den primære hæmsko for OLED-udbredelsen er teknologiens høje priser og besværlige og fordyrede produktionsmetoder – og de første produktionstrin er endnu ikke skaleret op til samme størrelse som størrelsen på de fleste LCD-fabrikker.

Fremtiden for OLED vil derfor nok ligge i hvordan teknologiens førende dominans på premium-markedet kan håndteres. Vi ved, at Samsung arbejder på en QD-OLED-hybrid med selvlysende quantum dots, for herved at kombinere det bedste fra QLED-panelerne med OLED.

Vi kommer dog nok til at se IJP og konventionelle WOLED-paneler eksisterer samtidig i et stykke tid endnu. IJP vil reducere produktionsomkostninger, men vil måske ikke vise sig så pålidelige i det lange løb eller give helt samme billedkvalitet. Uanset hvad vil det give flere mulighed for forbrugerne og give flere mulighed for at få fingre i et OLED-TV, hvilket vi bestemt ser som en positiv udvikling.