Twitter får kamerafunktion og vil konkurrere med Instagram og Snapchat

Efter at have testet funktionen af i et stykke tid, frigiver Twitter nu deres nye apps med integreret kamera til både Android og iOS, og giver brugerne en let og umiddelbar mulighed for at tage og dele billeder og optagelser og herefter dele dem via et tweet.

De brugere som har modtaget opdateringen, skal blot swipe til venstre fra deres tidslinje og vil nu blive lande på den dedikerede kameraskærm. Herfra kan de tage billeder, optage video eller sende live, lægge tekst ind over, tilføre hashtags eller lokation.

See it? Tweet it! Our updated camera is just a swipe away, so you get the shot fast. Rolling out to all of you over the next few days. pic.twitter.com/moOEFO2nQqMarch 13, 2019

Når du poster noget fra den nye skærm, vil dit tweet vises med et større billede eller miniature og vise den tilhørende tekst nedenunder; en ny ting på Twitter.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at uploade medier du allerede har gemt på din telefon, så det nye tweet-format kan udelukkende bruges til indhold, der optages via appen – noget der meget vel kan være et forsøg på, at få folk til at vise nyheder og begivenheder som de udfolder sig.

Det er endnu ikke alle brugere, som har fået adgang til den nye funktion, men ifølge Twitters egen officielle profil, vil den blive udbredt over de næste par dage.