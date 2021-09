Tredje vaccinestik volder problemer i coronapas-appen

De første danskere får netop nu tredje stik med coronavaccinen, hvilket har vist sig at give store problemer, hvis de har tænkt sig at rejse. Det betyder nemlig, at coronapas-appen ikke længere virker.

Ekstra Bladet har skrevet om en læser, Martin, der har kontaktet dem, da hans konens coronapas ikke længere virker efter tredje stik.

Martin og hans kone kan dermed ikke rejse frit på deres ferie gennem Europa, da konen ikke længere står som fuldt vaccineret i coronapas-appen. Første stik ”slettes” nemlig og hun er derfor først fuldt vaccineret om 14 dage.

Det kræver derfor PCR-tests undervejs på ferien, hvilket både tager tid og flere steder også koster penge, da det langt fra er gratis i alle lande, som vi er vant til herhjemme.

Hoteller, restauranter m.m. kræver fortsat gyldigt coronapas eller PCR-test.

Sundhedsministeriet er opmærksomme på, at fejlen er der og Sundhedsdatastyrelsen arbejder på at rette fejlen.

”Sundhedsdatastyrelsen er blevet opmærksom på, at borgere, der har modtaget tre COVID-19-vaccinationer, kan have udfordringer i rejsesituationer, idet registreringen af tredje stik i øjeblikket har den konsekvens, at første stik ikke længere vises i coronapasset, i vaccinationspas på sundhed.dk mv.,” lyder beskeden fra Sundhedsdatastyrelsen.

De oplyser også, at de arbejder på at rette fejlen, så alle relevante vaccinationer vises. Men det kan altså i skrivende stund give problemer til borgere, der netop nu rejser ud efter at have fået tredje stik.

”Borgere, der skal på rejse til udlandet, og som oplever udfordringer med dokumentationen af vaccinationen efter tredje stik, har – indtil fejlen i passet er rettet – mulighed for at tage en PCR-test, som midlertidigt vil sikre et gyldigt EU-coronapas. Borgere, der i august har fået tilsendt et fysisk vaccinationsbevis med QR-kode som dokumentation for første og andet stik, kan fortsat bruge dette,” skriver Sundhedsdatastyrelsen.

Det er i skrivende stund uvist, hvornår fejlen er rettet i coronapas-appen.