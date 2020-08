Trådløs opladning af iPhone 12 bliver måske bedre end på iPhone 11

Har du nogensinde lagt din iPhone på en trådløs oplader, for senere at opdage, at den ikke har ligget ordentligt og derfor ikke er blevet opladet? Mange rapporterer om dette problem, men det ser ud til, at det muligvis ikke er et problem i iPhone 12, da Apple muligvis introducerer en løsning til at afhjælpe problemet.

Dette ifølge det kinesiske websted ITHome, der har offentliggjort en rapport om den kommende Apple-telefon baseret på insiderinformation fra produktionsprocessen iPhone 12 – dette inkluderer billeder af planer, tegninger og dele, der angiveligt skal være fra telefonen.

I henhold til rapportens oplysninger vil iPhone 12 have en magnetisk spole indbygget i det trådløse opladningssystem, så hvis du forsøgte at bruge den med en kompatibel trådløs opladningsmåtte, ville den automatisk justere sig selv, så den kan tænde korrekt.

Forkert trådløs opladning er et stort problem for mange smartphone-brugere - Google introducerer sin egen løsning i Android 11, hvor telefonen fortæller dig, om den står korrekt. Så selvom vi ikke ved, om iPhone 12 vil tilbyde hurtigere trådløs opladning end sin forgænger iPhone 11, kan du i det mindste komme til at bruge den trådløse opladning mere effektivt, hvis dette rygte viser sig at være sandt

Vil ikke virke med alle opladere

Der er dog en ulempe ved iPhone 12's magnetiske spole, som ITHome antyder kun ville fungere med specifikke trådløse opladere. Dette betyder, at du ikke ville være i stand til bare at lægge telefonen på en måtten og håbe, at den fungerer.

Det er sandsynligt, at hvis eller når Apple afslører sin AirPower-oplader, vil denne naturligvis fungere sammen med den indbyggede magnet i iPhone 12, når du oplader.

AirPower var Apples alt-i-en trådløse opladningspude, der skulle give dig mulighed for at oplade dine AirPods, iPhone og Apple Watch på samme tid. Desværre har vi endnu ikke set et fysisk eksemplar trods en annoncering for længe siden.

Vi forventer dog at virksomheden arbejder på en forbedret version, og måske er denne AirPower 2.0 netop den enhed, der lader dig justere din iPhone magnetisk. Apple kan dog også lade udvalgte tredjepartsproducenter bruge teknologien.

Det ser ikke ud til, at denne teknologi vil blive nævnt ved iPhone 12-lanceringen, hvis den først bliver brugt senere, men det er alligevel muligt. Vi forventer, at iPhone 12 vil blive lanceret engang i september, selvom det på grund af Covid-19 også kan blive udskudt.

Vi holder jer naturligvis opdateret med nyheder og oplysninger, når vi ved noget mere.