TikTok vil udfordre Apple og Spotify

Den kinesiske videoapp TikTok er en stor forretning inden for techverdenen. Faktisk er forretningen så stor, at den lige nu ligger til at omsætte fr mere end Twitter og Snapchat tilsammen med 11 milliarder dollar (80 milliarder kroner), skriver Reuters.

Derudover er de korte videoer er i fuld gang med at stjæle opmærksomhed fra Facebook, Instagram og Youtube.

Faktisk er det blevet så slemt, at, Meta, som står bag Facebook og Instagram, hyrrede konsulentfirmaet Targeted Victory, som blandt andet er kendt for at rådgive det republikanske parti i USA, til at skabe en smædekampagne mod Tiktok. Det skriver Computerworld.

Nu er selskabet i gang med at planlægge en udvidelse af forretningen, som kan blive en udfordre for Apple Music, Tidal og Spotify.

TikTok's moderselskab, ByteDance, indgav en varemærkeansøgning til USA’s patentkontor for varemærket TikTok Music tilbage i maj.

Det skriver The Verge.

Ifølge ansøgningen handler TikTok Music om, at brugerne skal kunne købe, afspille, dele og downloade musik – så altså en musikplatform.

Brugerne vil også få mulighed for at oprette, dele og anbefale afspilningslister, kommentere musik samt livestreame lyd og video. Selskabet har ifølge Computerworld også sendt en varemærkeansøgning for TikTok Music i Australien.

ByteDance har erfaring med musikstreaming, da selskabet i 2020 lancerede musikstreaming-appen Resso i Indien, Brasilien og Indonesien.

Og ifølge The Information bruger ByteDance TikTok til at lokke brugere over på Resso med en knap i de nævnte landes TikTok-app, hvor folk bliver dirigeret direkte til Resso.

Måske samme manøvre kan bruges, hvis TikTok Music skulle blive en realitet.

Musik er generelt en stor del af TikTok, og mange sange er kendt for at opnå stor popularitet, hvis de bliver en del af en trend på TikTok. Det rapporterer Computerworld.