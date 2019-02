Tidligere PlayStation-chef siger, at PS5 og den nye Xbox stadigvæk vil bruge optiske diske

Ved sin første offentlige optræden siden han stoppede som global chef for PlayStation, afslørede Andrew House sine egne tanker om fremtiden inden for gaming. Det skete på den aktuelle GamesBeat-konference.

Han var på scenen for at tale om den den næste generation af spilkonsoller, men har afslørede ingen præcise detaljer, om hvad han forventer at se fra PlayStation 5 . House gjorde det dog klart, at han tror på, at PlayStation 4 og PS4 Pro har et langt liv foran sig.

Måske var en af de mest interessante dele af interviewet, House’s kommentarer til fremtiden for spil som et fysisk medie. Selvom mange tror på, at fremtiden for gaming går mod at downloade titler til sin konsol, så tror House på at disk-formatet stadigvæk har sin plads. Det skyldes hovedsageligt, at konsollerne stadigvæk bevæger sig ind på nye markeder, som stadigvæk er under udvikling.

House sagde, “Jeg har ikke noget konkret kendskab til dette, men det er min fornemmelse, at man vil se disken fortsætte i konsol-industrien en tid endnu. Hvis man vil bevæge sig ind på nogle af disse nye markeder, så er det formentlig ikke nogen dårlig ting, at give mulighed for at bruge en mere traditionel model, som kan handles fysisk.”

Ingen store forandringer

Til trods for dette, så tror House stadigvæk på, at næste skridt inden for konsolspil, bliver at streame titler direkte til sin enhed.

“Hvis man kigger tilbage på konsollens historie, så er der særlige vendepunkter, som giver mulighed for at udviklingen kan tage en ny retning, og at nye deltagere kan komme ind på markedet.”

“Et af disse, er når man oplever et radikalt skift i distributionsmetoden. I de indholdsbaserede brancher, er det noget som giver adgang, hvor nye folk kan komme ind.”

“Så ud over de teknologiske barrierer, er der ingen grund til, at streaming ikke kan bruges i spil på sammen måde, som vi har oplevet inden for musik, film og tv."

House kan pege på eksempler fra historien for at underbygge sine forudsigelser, og han kigger tilbage på lanceringen af den oprindelige Playstation i 1994.

“Den var ikke alene baseret på 3D-grafik. Tanken var at gå fra dyre kassetter til mere tilgængelige og billigere diske. Ved at droppe den barriere, gav det udviklerne mulighed for at tage flere risikoer. Streaming kunne være det næste vendepunkt. Men forretningsmodellen skal dog gennemtænkes nøje.”

Selv om værterne ved konferencen prøvede at presse House til at komme med konkrete afsløringer i forhold til Playstation 5, så gav han sig ikke og fortalte ikke noget specifikt om den nye konsol.

I stedet fortsatte House med at understrege det faktum, at han gerne ser konsollerne komme mere ind på de nye markeder i udviklingslandene, og han tror på, at PS4 og PS4 Pro stadigvæk har et langt liv foran sig.

Via Polygon