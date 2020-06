Google Stadia Premiere Kit bliver billigere men mister en vigtig detalje

Google annoncerede i dag, at de sænker prisen på sin Google Stadia Premiere Edition startkit, der leveres med en Chromecast Ultra og Google Stadia Controller fra 129 dollars til 100 dollars.

Den dårlige nyhed er dog, at Stadia Premiere Starter Kit ikke længere kommer med en tre måneders gratis prøveversion af Stadia Pro ... hvilket faktisk var en af grundene til at betale for den dedikerede hardware.

Prisfaldet føles som en måde for game-streamingtjenesten at få lidt momentum inden lanceringen af PS5 og Xbox Series X, og følger lanceringen af Stadias gratis version tilbage i april, der giver dig mulighed for at bruge tjenesten uden at være et Stadia Pro-medlem.

Nu når Stadias gratis niveau er tilgængeligt, behøver du faktisk ikke engang at bruge Google-hardware overhovedet for at streame - du kan blot bruge din PCs browser med en USB-kompatibel controller til at starte spil på Google Stadias websted. Du har kun brug for Google-hardware, hvis du vil have Stadia på dit TV i stuen.

Fordele og ulemper ved Pro

Stadia Pro var uden tvivl det mest forvirrende og kontroversielle aspekt ved lanceringen af Google Stadia: du var nødt til at være et Stadia Pro-medlem for at spille spil på Stadia ved lanceringen, og du var nødt til at bruge Googles hardware. Ingen undtagelser.

Fordelene ved at være Pro-medlem er, at spil kan spilles i 4K, og Google tilbyder dig masser af gratis titler hver måned plus en stor rabat på et dusin andre spil, svarende til Microsofts Xbox Live Gold og Sonys PlayStation Plus-abonnementer. Og Google står desuden ved disse frynsegoder fremadrettet.

For 10 dollars om måneden er det dog en dyr løsning, og den tre måneders prøveversion, som Google inkluderede med Stadia Premiere-kittet, var en dejlig forsmag på abonnementet.