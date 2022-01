Telenor skruer op for sikkerheden ved onlinekøb

Hver tiende dansker oplever svindel i forbindelse med nethandel. Derfor udvider Telenor nu NetSikker med løsningen ’Onlinekøb’, der skal sikre selskabets kunder mod svindel, hvis varer købt online ikke når frem, bliver markant forsinkede eller ikke er som lovet.

Danskerne elsker at handle på nettet. Ifølge tal fra Danmarks Statistik havde 89 % af danskerne i 2020 foretaget minimum én handel på nettet inden for det seneste år. Men nethandel er ikke uden risiko. En analyse fra Digitaliseringsstyrelsen fra december 2020 viser, at hver tiende har oplevet svindel i forbindelse med nethandel. 37 % har oplevet aldrig at få varen tilsendt, mens 38 % har oplevet et økonomisk tab, som ikke er relateret til varen – fx uforklarlige træk på kontoen.

Derfor udvider Telenor nu NetSikker med løsningen ’Onlinekøb’, der skal sikre selskabets kunder bedre mod snyd, når de handler på nettet. NetSikker er inkluderet i alle Telenors mobilabonnementer til privatmarkedet og dækker brugeren af abonnementet i sager, der omhandler digitale krænkelser og nu også svindel i forbindelse med nethandel.

”Nethandel er blevet hverdagskost, og derfor sænker vi måske også paraderne og ser os lidt mindre for, når vi falder over et godt tilbud. Det bliver svindlerne desværre hele tiden dygtigere til at udnytte. Men frygten for at komme galt af sted bør ikke afholde én fra at få det bedste ud af internettets mange muligheder. Derfor vil vi gerne klæde vores kunder endnu bedre på til at spotte eksempelvis falske webshops og sikre, at de ikke står alene, hvis de alligevel bliver udsat for svindel online,” siger Christian Hoffmann, der er direktør for privatmarkedet hos Telenor.

Telenor udbyder NetSikker i samarbejde med HELP Forsikring, der er specialiseret i digitale krænkelser, svindel online og ID-tyveri. Kunder hos Telenor kan skrive eller ringe direkte til HELP Forsikrings agenter, der kan rådgive og vejlede dem. Om nødvendigt tager en advokat hånd om sagen fra start til slut.

’Onlinekøb’ gælder ved køb af fysiske varer i en webshop til levering i Danmark og træder i kraft, hvis brugeren af mobilabonnementet enten ikke modtager varen, modtager en forkert eller mangelfuld vare, eller hvis varen er mere end 90 dage forsinket.

Hvis varen ikke når frem inden for 90 dage, godtgør Telenor varens pris, hvis værdien er mellem 500 og 3.000 kr. For beløb over 3.000 kr. hjælper Telenor med at gøre indsigelse i banken og tilbyder juridisk hjælp og evt. retshjælp, sidstnævnte også hvis varen er forsinket eller mangelfuld.

Derudover kan alle Telenors privatkunder gøre brug af omkostningsfri forebyggende rådgivning inden for bl.a. forbrugerrettigheder og returret.