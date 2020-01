Stort prisfald: Samsung 4K-TV nedsat med 44 procent

Hvis du står og mangler et nyt TV – og stadig har penge på lommen efter julens gaveræs og nytårets udskejelser – har du nu mulighed for at gøre lidt af et TV-kup hos Power.

Forhandleren har nemlig sat den 55 tommer store Samsung-model QE55Q80R ned fra 15.990 kr. til nydelige 8.888 kr., hvilket altså vil sige, at du lige nu kan spare 7.102 gode, danske kroner.

Samsung QE55Q80R (55") | 15.990,- 8.888,– | 44%|Power

Lige nu kan du spare 44% på dette 55" smart TV med QLED-skærm og 4K-opløsning. Men vent ikke for længe, hvis du vil gøre brug af tilbuddet, der kun varer t.o.m. den 19. januar, eller så langt lageret rækker.Se tilbud

Samsung QE55Q80R byder blandt andet på en QLED-skærm i billedformatet 16:9 (widescreen), 4K-opløsning, AI-opskalering samt HDR-understøttelse – foruden mange andre features og smarte funktioner.

En af dem er den medfølgende One Remote-fjernbetjening, som betyder, at du kun har brug for den ene remote control, selv om du har tilsluttet flere eksterne enheder.

Desuden har TV'et Ambient Mode, så du med et enkelt tryk på en knap kan erstatte den sorte skærm med et flot billede, der matcher din indretning, når du ikke ser fjernsyn.

Hvis du vil vide mere om Samsung QE55Q80R, eller ønsker at købe TV'et, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Prisen gælder til og med søndag den 19. januar, eller så langt beholdningen rækker. Power har sat i alt 300 eksemplarer af Samsung QE55Q80R på udsalg, og der kan kun købes ét styk per kunde.