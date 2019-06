Steam Summer Sale 2019: de bedste køb og PC-spil på Steam marketplace

Solen bager fra en skyfri himmel. Skal du til stranden og arbejde på sommerkuløren? Nej, Steams sommerudsalg er netop gået i gang og der er masser af guf til overkommelige priser.

Du er efterhånden vant til det: Hvis du er PC-gamer og benytter Steam, har du sikkert allerede et bibliotek proppet med spil, som du aldrig installeret eller spillet. Men fordi Steam jævnligt holder udsalg og byder på så store rabatter, er det svært ikke at shoppe lidt, selvom de nyindkøbte spil kan ende med at samle digitalt støv.

Og nu er det så tid igen… fra d. 25. juni til d. 9. juli 2019 holder Steam sommerudsalg, hvor du kan få fingre i billige PC-spil, som du måske har misset i løbet ad året.

Selvom der grundlæggende er tale om prisfald på 20-40%, kan du også finde en del titler, som er sat ned med halvdelen eller 75%, ligesom besparelser på helt op til 90% ikke er uhørt – dette er desuden en god mulighed for at få fingre i en masse DLC-indhold uden at betale ekstra.

Dette års Steam Summer Sale har fået et motorsport-tema, med Steam Grand Prix-eventet. Slår du dig sammen med en gruppe venner, kan i sammen slå jer løs i spillenes udfordringer på tværs af jeres spilbiblioteker. Bevis i fortjener de høje karakterer, hurtige tider eller lever op til andre spilparametre, afhængig af spil, og i kan måske vinde en række spil fra jeres Steam wishlish, ganske gratis.

Denne guide hjælper dig igennem sommerudsalget, samt Steams øvrige sæsonbaserede udsalg.

De bedste køb: Steam Summer Sale 2019

Der er bogstavelig talt tusindvis af tilbud på Steam i øjeblikket, så du bør som det første kigge din Steam wishlist igennem, for at se om nogle af dine favoritter er sat ned. Når du har været dem igennem, er disse TechRadars favoritter under udsalget.

Assassin's Creed Odyssey- (-50%) Sværd, sandaler og blodige kampe. Dette er seneste kapitel i den historiske mordsandkasseserie og meget vel det bedste, som tager serien i en mere rollespilsdrevet retning med det smukke antikke Grækenland som bagtæppe.

Life is Strange Complete Season- (-85%) En overnaturlig high school-historie. Dette sætter den perfekte stemning inden tredje sæson af Stranger Things går i gang.

Sleeping Dogs Definitive Edition– (-90%) Denne overraskende gode kopi af Grand Theft Auto tager sit udgangspunkt i Hong Kongs gader.

Just Cause 3– (-85%) Endnu en GTA-klon, til en meget lav pris. Her kan du udleve dine drømme om at være action helt på en gigantisk tropeø.

Soul Calibur 6- (-67%) Seneste kapitel i kampspillet har fået en betragtelig prisreduktion.

Image Credit: Capcom (Image credit: Capcom)

Monster Hunter: World- (-50%) Dette er blevet et af Capcoms bedst sælgende spil nogensinde og Monster Hunter: World fortjener titlen. Du og dine venner skal kæmpe imod de store bæster – det er en blanding imellem Jurassic park og en jagtsimulator.

Two Point Hospital- (-50%) Enhver fan af det klassiske Theme Hospital bør give dette et skud. Spillet er lavet af de samme udviklere og tager essentielt Theme Hospital-ideen og bringer det ind i nutiden til et moderne publikum.

Total War: Warhammer 2- (-50%) Strategispil med et fantasy-twist – her får du morskaben fra et brætspil uden maling og lim.

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition- (-40%) Hvis du glæder dig til det kommende Baldur's Gate 3, bør du give Divinity-serien et forsøg, da deres udviklere netop har fået overrakt nøglerne til det næste spil i Baldur’s Gate-serien. Divinity-spillene er gode rollespil og byder på hundredevis af timers spil og en åben tilgang til quests.

Planescape: Torment: Enhanced Edition- (-75%) Kan du ikke få nok af gammeldags rollespil, er dette ubestrid et af de bedste. En bizar rejse igennem efterlivet – denne Enhanced Edition passer bedre til moderne platforme.

Hvordan gør du det bedste køb i Steam Summer Sale

Brug din Steam Wishlist: Udfyld den med de spil du er interesseret i og du vil få besked, når de kommer på tilbud.

Udfyld den med de spil du er interesseret i og du vil få besked, når de kommer på tilbud. Bundles er gode : Udviklerne samler tit deres titler særlige tilbudspakker, hvilket giver endu større besparelser. Er der en række spil fra en udvikler som Square Enix eller Activison, som du aldrig før har spillet, er dette den bedste – og billigste – mulighed for at få dem alle på én gang. Som du kan regne ud, falder værdien, hvis du allerede har nogle af titlerne i dit bibliotek.

: Udviklerne samler tit deres titler særlige tilbudspakker, hvilket giver endu større besparelser. Er der en række spil fra en udvikler som Square Enix eller Activison, som du aldrig før har spillet, er dette den bedste – og billigste – mulighed for at få dem alle på én gang. Som du kan regne ud, falder værdien, hvis du allerede har nogle af titlerne i dit bibliotek. Fremhævede deals er dér du sparer mest: Størstedelen af Steam-kataloget vil se prisfald, men det er de fremhævede deals (de som promoveres igennem hovedsiden) som byder på de største besparelser. Det er her du vil gøre de største impulskøb, hvilket fører os til næste punkt…

Størstedelen af Steam-kataloget vil se prisfald, men det er de fremhævede deals (de som promoveres igennem hovedsiden) som byder på de største besparelser. Det er her du vil gøre de største impulskøb, hvilket fører os til næste punkt… Køb kun hvad du vil spille med det samme : Så snart du får øje på 75%-skiltet kan du fristes til at smadre sparegrisen. Men tidligere udsalg har bevist, at vi efterlades med bugnende spilbiblioteker, som vi aldrig kommer til at spille. Gem pengene og køb kun, hvad du har lyst til at spille her og nu. Husk desuden, at spillene med tiden kun bliver endnu billigere.

: Så snart du får øje på 75%-skiltet kan du fristes til at smadre sparegrisen. Men tidligere udsalg har bevist, at vi efterlades med bugnende spilbiblioteker, som vi aldrig kommer til at spille. Gem pengene og køb kun, hvad du har lyst til at spille her og nu. Husk desuden, at spillene med tiden kun bliver endnu billigere. Brug denne browser-tilføjelse: Vil du være sikker på at gøre en god handel? Brug denne Enhanced Steam browser-tilføjelse. Den giver dig et historisk blik på prisudviklingen på alle Steam-spil og lader dig se, hvor meget du har sparet.

Hvilke spil er på tilbud?

Forvent ikke at se spritnye spil med samme vanvittige besparelser, som er blevet synonymt med Steams udsalg. Du ser måske besparelser på 5% eller sågar 10% på nye populære spil, men er de stadig nye nok til at sælge fint, er der ingen grund til prisfald, hvilket sommerudsalget ikke ændrer på.

Med undtagelse af de nyeste spil, får stort set alle andre spil minimum et prisfald på 25%, hvis ikke mere, imens få sættes ned med hele 90%. Selvom butikken netop nu fremhæver, hvad de ser som de bedste køb, er det værd at bemærke, at flash og community-udsalg ikke længere er en del af pakken, så køb hvad du har lyst til – de lavere priser holder hele perioden.

Der er naturligvis også andre digitale spilbutikker derude og det kan også være værd at se på deres udvalg. GOG.com er et godt sted at starteog hvis du er ligeglad med platformen og foretrækker multiplatform-titler, kan du også holde øje med PlayStation Plusog Xbox Live Deals with Gold.

(Image credits: Steam/Valve)