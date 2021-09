Steam Deck: Alt hvad vi ved om Valves håndholdte PC

Hvis du nogensinde har ønsket at spille dit Steam bibliotek af spil på farten, har Valve en god nyhed til dig. Steam Deck er en håndholdt gaming PC, der kan få sin lagring udvidet med SD kort, sættes til et TV eller en PC skærm og pakkes i din taske til pendling.

Nyheder dukkede oprindeligt op om, at virksomheden bag Half-Life i hemmelighed var ved at udvikle en håndholdt enhed tilbage i april. Ars Technica var de første til at bryde nyhederne om Valves bærbare PC gaming enhed, som vi nu ved er ægte.

Kort fortalt er Steam Deck en alt-i-en bærbar PC gaming enhed, der bringer de funktioner og spil, du elsker fra Steam, og pakker dem ind i en ny kraftfuld og praktisk formfaktor, som du kan tage med dig, uanset hvor du går. Den kører en modificeret version af Valves SteamOS, komplet med en konsollignende grænseflade, og den har en 7-tommer LCD skærm.

Ligesom Nintendo Switch kan Steam Deck også dockes og sendes til et TV eller en skærm ved hjælp af dens USB Type-C port. Valve planlægger at sælge sin egen dock separat på et senere tidspunkt, men du kan bruge eksisterende USB Type-C-docks uden bekymring.

Denne funktionalitet betyder, at du kan bruge Steam Deck som en fuldgyldig PC, hvis du vil, da du også kan installere ethvert operativsystem, du kan lide - selvom de fleste med glæde vil blive ved med SteamOS. Du kan også tilslutte forskellige hardware tilbehør som en mus og et tastatur eller en flight stick, hvilket betyder, at alle dine foretrukne eksterne enheder fungerer. Åh, og du kan endda tilslutte et par trådløse Bluetooth hovedtelefoner.

Steam Deck: Direkte til sagen

Hvad er det? En kraftfuld, bærbar PC fra Valve

En kraftfuld, bærbar PC fra Valve Hvad vil den koste? $399 for 64GB version og $649 for 512GB version

$399 for 64GB version og $649 for 512GB version Hvornår udkommer den? I december 2021 i US, Canada, EU og UK.

Steam Deck udgivelsesdato og pris

(Image credit: Valve)

Steam Deck er planlagt til at udkomme i december 2021 og koster $ 399 / £ 349 for basismodellen, der leveres med 64 GB eMMC intern lagringsplads og et case.

Modellen i mellemklasse koster $ 529 / £ 459 og indeholder en 256 GB NVMe SSD indeni for hurtigere opbevaring, et case og et eksklusivt Steam Community profilbundt.

Endelig koster den højeste tiermulighed $ 649 / £ 569 og inkluderer 512 GB NVMe SSD intern lagring, førsteklasses anti-blændet ætset glas, et eksklusivt case, eksklusivt Steam Community profilbundt og et eksklusivt virtuelt tastatur tema.

Alle tre konsollager kan udvides takket være microSD kortplads, som understøtter SD-, SDXC- og SDHC -formater.

Pre-order now Steam Deck forudbestillinger åbnede den 16. juli kl. 10:00 PDT / 18:00 BST / 19:00 CEST. Du var nødt til at lægge et depositum på $ 5 / £ 4 for at reservere din konsol, og der blev placeret ordrer fra Steam Store. Desværre var mange brugere ikke i stand til at reservere en konsol i tide til december 2021, da Steam blev oversvømmet med folk, der forsøgte at afgive deres ordre. Det betyder, at der vil komme mange forudbestillinger i løbet af 1. eller 2. kvartal i 2022, til stor irritation for mange.

Vi forventede, at Steam Deck ville blive solgt til en højere pris end Nintendo Switch, der sælges for $ 299 / £ 279,99, men den er endnu dyrere end den nye Nintendo Switch OLED, der sælges for $ 349 / £ 309.

Valves Gabe Newell sagde, at virksomheden fandt, at prisen på Steam Deck var "smertefuld", men "kritisk" i et interview med IGN. Newell fortalte IGN om behovet for at være "meget aggressiv" med hensyn til prisfastsættelse og sagde, at den højeste prioritet var at sikre, at PC afspillere er i stand til at hente sin Steam Deck og føle, at den fungerer perfekt.

"Jeg vil tage den op og sige, åh, det hele virker. Det hele er hurtigt. Det er alt ... og så var prispunktet sekundært og smertefuldt. Men det var temmelig klart et kritisk aspekt ved det," sagde Newell. "Men det første var præstationen og oplevelsen, [det] var den største og mest fundamentale begrænsning, der drev dette."

Steam Deck design og features

(Image credit: Valve)

Steam Deck ser måske ikke super cool ud, men Valve siger, at den er designet til komfortable, udvidede afspilningssessioner, og den har fuld-fidelity kontrol, så du kan spille dine yndlingsspil uden kompromiser.

Steam Deck har de bedste thumbsticks med indbyggede kapacitive berøringssensorer, som ifølge Valve vil give "et niveau af præcision og komfort, der ikke findes på andre bærbare spilenheder". I modsætning til kontakten kan controllerne ikke fjernes fra displayet som Joy-Con. Det betyder, at Steam Deck er mere beslægtet med Nintendo Switch Lite i denne henseende.

Du vil bemærke, at Steam Deck også indeholder to trackpads, hvilket betyder, at brugerne vil have muselignende kontrol i spil, der ikke spiller godt med en gamepad. Valve siger, at disse pads ligner dem, der findes på den nu ophørte Steam Controller, så forvent lidt haptisk feedback og generelle forbedringer i forhold til gamle trackpads.

Sammen med de sædvanlige udløsere på bagsiden af enheden, som er behagelige analoge i modsætning til Nintendo Switch's digitale udløsere, indeholder Steam Deck også Grip knapper, som giver ekstra inputmuligheder lige ved hånden. Hvis du nogensinde har brugt en "Pro" controller, forstår du, hvor nyttige disse ekstra knapper kan være.

Valves bærbare enhed har en 7-tommer LCD-berøringsskærm og indeholder endda gyrokontroller, så du kan finjustere dit mål ved fysisk at placere enheden og opnå mere præcision end at bruge en thumbstick eller trackpad alene.

Steam Deck lader dig også afbryde og genoptage spil ved at trykke på tænd/sluk knappen for at sætte enheden i dvaletilstand, ligesom Nintendo Switch. Du kan dog kun suspendere et spil ad gangen, så forvent ikke noget som Xbox Series X's Quick Resume funktion, der lader dig suspendere flere spil ad gangen.

Med hensyn til andre funktioner har Steam Deck udvidelig lagerplads takket være et microSD kort slot, den indeholder to stereohøjttalere, indbyggede dobbelte mikrofoner, og batterilevetiden forventes at vare mellem to til otte timer, afhængigt af de spil du spiller.

Da Steam Deck grundlæggende er en PC med en gamepad tilsluttet, kan du vælge at installere PC software, surfe på internettet, se streaming videoer og endda fuldføre produktivitetsopgaver. Du kan endda installere spil fra andre butikker, hvis du vil.

Selvfølgelig kommer Steam Deck med alle de Steam funktioner, du ville forvente. Det understøtter Steam Chat, Remote Play, underretninger, hele Steam Store oplevelsen, Cloud Saves og adgang til Steam fællesskabet. Det kører et nyt Steam operativsystem, der også er optimeret til en håndholdt spiloplevelse, så det skal føles intuitivt at bruge.

Steam Deck specifikationer

(Image credit: Valve)

Hvad er der inde i Steam Deck? Valves bærbare PC lover at køre de nyeste AAA spil og køre dem rigtig godt. Her er en liste af Steam Deck's interne specifikationer:

Størrelse: 298mm x 177mm x 49mm (W x H x D)

298mm x 177mm x 49mm (W x H x D) Vægt: Ca. 669 grams

Ca. 669 grams CPU: AMD Zen 2 4c/8t, 2.4-3.5GHz (up to 448 GFlops FP32)

AMD Zen 2 4c/8t, 2.4-3.5GHz (up to 448 GFlops FP32) GPU: 8 RDNA 2 CUs, 1.0-1.6GHz (up to 1.6 Tflops FP32)

8 RDNA 2 CUs, 1.0-1.6GHz (up to 1.6 Tflops FP32) RAM: Quad-channel 16GB LPDDR5 RAM

Quad-channel 16GB LPDDR5 RAM Lagring: 64GB eMMC / 256GB NVMe SSD / 512GB NVMe SSD (alle modeller inkluderer højhastigheds microSD kortplads)

64GB eMMC / 256GB NVMe SSD / 512GB NVMe SSD (alle modeller inkluderer højhastigheds microSD kortplads) Skærmopløsning: 1280 x 800px (16:10 billedformat)

1280 x 800px (16:10 billedformat) Skærmstørrelse: 7-tommer diagonal

7-tommer diagonal Lysstyrke: 400 nits typisk

400 nits typisk Opdateringshastigheder: 60Hz

60Hz Touch enable: Ja

Ja Forbindelse: Bluetooth 5.0, Dual-band Wi-Fi radio, 2.4GHz and 5GHz

Bluetooth 5.0, Dual-band Wi-Fi radio, 2.4GHz and 5GHz Lyd: Stereohøjttalere, dobbelt mikrofon array, 3,5 mm stereo hovedtelefonstik

Stereohøjttalere, dobbelt mikrofon array, 3,5 mm stereo hovedtelefonstik Strøm: 45W USB Type-C

45W USB Type-C Batterilevetid: 2 til 8 timer gameplay

2 til 8 timer gameplay Operativ system: SteamOS 3.0

Da Steam Deck drives af en brugerdefineret APU ved hjælp af AMD Zen 2 og RDNA 2 arkitekturer, betyder det, at mens Steam Deck komfortabelt skal kunne spille de fleste spil, vil du sandsynligvis være begrænset til mellemstore indstillinger ved sin native 1280x800 opløsning i den mest krævende titler.

Vi har set optagelser af Steam Deck spille alt fra indie klassikere som Stardew Valley til grafiske intensitetsspil som Star Wars: A Fallen Order og Death Stranding, hvor sidstnævnte ikke ville være muligt på Switch uden nogle alvorlige nedskæringer.

Steam Deck er betydeligt mere kraftfuld end Nintendo Switch, hvilket betyder, at den er lidt større som følge heraf. Vi forventer også, at blæseren er lidt mere hørbar end på Switch, som normalt er hviske stille.

Bør Nintendo være bekymret?

(Image credit: Nintendo)

Steam Deck er ikke den første bærbare PC, vi har set komme ind på hardwarepladsen - lignende Onexplayer har vist, at det kan lade sig gøre. Valves håndholdte enhed lover imidlertid at levere en mere raffineret og optimeret oplevelse end tidligere forsøg fra andre producenter.

Det er dette fokus, der gør Steam Deck til en ægte konkurrent til Nintendo Switch, Switch Lite og den for nylig annoncerede Nintendo Switch OLED. Med en prisforskel på $ 50 vil forbrugerne nu have en stor beslutning at tage, når det kommer til hvilken bærbar konsol de vil købe til jul, da Steam Deck har nogle store pluspoints i forhold til Nintendos system.

Først og fremmest betyder det, at have adgang til Steam og dit eksisterende bibliotek med spil, at PC ejere, der køber Steam Deck, muligvis kan have hundredvis af spil at spille fra dag ét. Steam Deck er også langt mere i stand til hardware end Switch, hvilket betyder, at du kan køre AAA spil og opnå højere framerates og konsekvent ramme 720p opløsningsmål.

Steam Store er også et langt mere tiltalende forslag end Nintendo Switch eShop. Selvom Switch spil har en tendens til at være for dyre, er Steam berygtet for sine lokkende rabatter og tilbud, så selvom selve konsollen koster mere på dag ét, er der en god chance for, at du sparer i det lange løb.

Ligesom Nintendo Switch og Switch OLED kan Steam Deck også dockes, så du kan udsende skærmen til et TV eller en skærm. Det er dog langt mere fleksibelt end kontakten, da det for alt i verden er en bærbar PC. Det betyder, at du kan vedhæfte alt det eksterne udstyr, du kan lide, installere et nyt OS og surfe på internettet. Du kan endda bruge Steam Deck til at fuldføre produktivitetsopgaver.

Der er en vis merværdi, og mens du mister muligheden for at starte en spontan multiplayer session som du kan på Switch, virker Steam Deck som en enhed, der øjeblikkeligt vil appellere til Switch ejere, der har haft lyst til en Nintendo Switch Pro.

Det er værd at bemærke, at Nintendo Switch OLED kommer med en mere levende skærm end Steam Decks 7-tommer LCD-skærm, men indtil vi ser Steam Deck personligt, er det svært at sige, hvor flot Valves valgte skærm klarer sig.

Understøtter Steam Deck ethvert Steam spil?

(Image credit: Steam/Valve)

Som det ser ud, kan Valves Steam Deck ikke køre hver eneste titel fra Steam Store. Faktisk vil Steam Deck ikke være i stand til at køre Destiny, Apex Legends, PUBG eller Rainbow Six Siege, som er ekstremt populære i PC spilrummet.

Grunden til det er, at Steam Deck ikke er et Windows-baseret system, i stedet har den forsendelse med SteamOS 3.0, som er en Arch-baseret Linux-distribution. Fordi den håndholdte PC er Linux-baseret, betyder det, at ikke alle spil er kompatible, især dem, der bruger anti-cheat-software.

Valve udviklede en funktion kaldet Proton, som er designet til at bekæmpe dette problem, men virksomheden undersøger "forbedring af Protons spilkompatibilitet og support til anti-snyd-løsninger ved at arbejde direkte med leverandørerne".

Hvis Valve kan sikre en måde at få en solid anti-cheat i gang på Proton, vil det tillade mange af Steams populære multiplayer titler at køre på systemet. Valve har nævnt, at de planlægger at gøre alle større Steam spil spilbare på Proton, og indtil videre hævder de, at der endnu ikke er fundet et spil, som Steam Deck ikke kan køre (formodentlig uden for softwareproblemet mod snyd), hvilket stadig er gode nyheder for potentielle købere.

Det er værd at bemærke, at proton ikke er en emulator til Windows-baserede spil. En bedre måde at beskrive det på ville være en oversætter, der fortæller Linux, hvordan man typisk kører inkompatible Windows-baserede programmer.

Selvom SteamOS måske lyder lidt restriktivt baseret på disse oplysninger, er det vigtigt at præcisere, at Valve har sagt, at du bogstaveligt talt kunne installere Windows, hvis du ville. Vi ville dog ikke blive overrasket, hvis disse problemer er udryddet inden udgivelsen i december.

Steam Deck vs Nintendo Switch prissammenligning

(Image credit: Valve)

Hvor står Steam Deck i forhold til Nintendos trio af Switch modeller, når det kommer til pris? Husk, at alle Steam Deck køb leveres med et gratis etui, og 512 GB modellen indeholder førsteklasses antirefleks ætset glas. Både Steam Deck og Nintendo Switch kommer med udvidelig lagerplads via et microSD slot.

Steam Deck vs Nintendo Switch pricing Price Steam Deck (64GB) $399 / £349 Steam Deck (256GB) $529 / £459 Steam Deck (512GB) $649 / £569 Nintendo Switch $299 / £279.99 / AU$449 Nintendo Switch OLED $349 / £309 / AU$549 Nintendo Switch Lite $199.99 / £199.99 / AU$329.95

Valves Steam Deck ser ud til at give hård konkurrence for Nintendos Switch og kan derfor være et levedygtigt alternativ for dem, der ønsker at købe en hybrid enhed, der også kan fungere som en stationær gaming PC, omend på bekostning af grafisk ydeevne.

(Image credit: Steam)

Steam Deck bør ikke lide af stick drift

Der er potentielt gode nyheder for dem, der er bekymrede for, at Steam Deck kan udvikle stick drift - noget, der har plaget Switch-ejere.

I et interview med IGN, sagde Valve hardware ingeniør Yazan Aldehayyat, at teamet "har testet masser af pålidelighed", hvad angår enhedens input, og at de valgte hardware, der havde velkendte præstationsrekorder. "Vi ville ikke tage en risiko på det, vel?" Sagde Aldehayyat. "Da jeg er sikker på, at vores kunder heller ikke vil have, at vi tager en risiko på det."

Det er en lettelse at høre, at Valve tilsyneladende har taget skridt for at undgå stick drift fra at udvikle sig på Steam Deck, et problem, der har påvirket utallige Nintendo Switch-ejere og er blevet kaldt "Joy-Con drift".

Det interne lager kan opgraderes

Steam Decks interne lager kan opgraderes ifølge en tråd på Reddit, selvom Valve ikke anbefaler at gøre det. Valve bemærker, at systemdrevet "ikke er beregnet til udskiftning af slutbrugere", hvilket formodentlig betyder, at M.2-stikket er begravet inde i enheden på en måde, der ville medføre, at det hele skulle skilles ad på en garanti-ugyldig måde (man løber en risiko for at bryde dampdækket i processen uden genvej).

Alligevel kan muligheden være der, hvilket kan tilskynde flere til at vælge 64 GB eller 256 GB modeller, hvis de ved, at de kan udvide i fremtiden.

Vi holder vores øre åbne og opdaterer denne side, hvis vi hører flere Steam Deck nyheder

Oculus Quest vil arbejde med Steam Deck til VR på farten

Valve CEO Gabe Newell har bekræftet, at Steam Deck vil være kompatibel med eksterne spilenheder og software - hvilket betyder, at det vil fungere med systemer som Oculus Quest.

Om enheden er kraftig nok til at køre VR spil er en helt anden ting, men Valve skubber det åbne aspekt af Steam Deck's design og er mere end glad for, at brugerne kan downloade software fra konkurrerende virksomheder. "Hvis der er hardware, jeg vil vedhæfte eller software, jeg vil installere, kan jeg bare gå og gøre det," udtalte Newell i et interview med IGN.

Steam Deck er ikke begrænset til 30Hz

Der var tidlige bekymringer om, at du ville være begrænset til 30 fps i dine yndlingsspil, uanset ydelsesbegrænsninger. Dette er nu blevet lagt til hvile, efter at en Valve udvikler bekræftede, at Steam Deck er målrettet mod 30fps som minimum, men vil omfatte manuelle begrænsninger for framerate for brugere til at forbedre ydeevnen, hvis de vælger at gøre det.

Det betyder, at vi bør se spil mellem 30fps og 60fps på konsolens 800p, 60Hz -skærm, når den udkommer, selv nuværende AAA titler, hvis Valves test viser sig at være nøjagtig.

Spil kører fint fra et SD -kort

Enhver frygt for, at du har brug for at få den dyreste model af Steam Deck til at køre spil i en spilbar kvalitet, kan du glemme. Valve udvikleren Lawrence Yang tweetede, at selvom spil vil køre bedre på integreret lagring, vil alt stadig spille fint på et microSD.

Dette er en god nyhed for spillere, der måske er usikre på, hvilken version af Steam Deck de ønsker at købe. SD -kort i sig selv kan være en dyr investering, hvis du leder efter noget med en enorm mængde lagringplads og en hurtig læse-/skrivehastighed, men hvis du allerede har en, kan du helt sikkert spare lidt på Valves 'konsol.

Du får ikke en præstationsforøgelse, når den er docket

Vi var muligvis så bekymrede over Stream Deck's evne til at spille spil på højere framerates, at vi ikke stoppede op for at overveje, hvordan docking af enheden ville påvirke dens ydeevne.

På trods af Nintendo Switch, der øger spil til 1080p, når konsollen er docket (op fra dens oprindelige 720p), har Valve ikke set behovet for at inkludere en lignende funktion til sin egen bærbare gaming enhed. Dette kan betyde, at du vil se bedre ydeevne på Steam Deck, når du udelukkende bruger det som en håndholdt enhed, især hvis du kun har et stort 4K TV, hvilket er ret almindeligt i moderne hjem.

Steam Decks popularitet får spillere til at prøve Linux

Linux brugen stiger opad i følge de nyeste statistikker fra Steam, og det ser ud til at være sandsynligt, at dette skyldes, at Steam Deck driver interessen for Linux -spil.

Steams hardwareundersøgelse for juli viser, at Linux nu repræsenterer et fuldt procentpoint af alle der spiller på Valves platform. Nu lyder 1% måske som en lille mængde - og det er det naturligvis i det samlede store spilhav - men det er en sigende milepæl for Linux at nå.

Steam Deck vil ikke være Valves eneste håndholdte spillemaskine

Valve ser ud til at have store ambitioner for fremtidige håndholdte gaming enheder, og Nintendo, det firma, der tidligere dominerede dette marked, burde være bekymret.

Mens Valves CEO Gabe Newell allerede har sagt, at Steam Deck er designet til at etablere "en produktkategori, som vi selv og andre PC producenter vil kunne deltage i", og som "vil have langsigtede fordele for os,” Greg Coomer, en designer involveret i Steam Deck, har kastet mere lys over Valves håndholdte planer.

Coomer afslører, at Valve "vil fortsætte med at fremstille enheder i denne produktserie." Så det er sandsynligt, at vi vil se hardwareopdateringer og andre variationer. Om dette er et Steam Deck 2, Steam Deck Pro eller noget helt andet er ikke indlysende i øjeblikket.

Windows 11 Support kommer til Steam Deck

Steam Deck bør være godt at bruge med Windows 11, for dem, der overvejer at udskifte standardoperativsystemet - en brugerdefineret version af Steam OS (Linux) - med Microsofts desktop OS.

Mens vi allerede ved, at Windows 10 vil være kompatibel med den bærbare PC til dem, der måske ønsker at skifte til Microsoft, er Windows 11 et udpræget mere problematisk problem på grund af dets systemkrav, herunder betingelsen for TPM.