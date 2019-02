Spotify tester nu en funktion, der lader dig blokere kunstnere, du ikke kan lide

Spotify ser ud til at have lanceret en ny blokeringsfunktion, som lader brugerne forhindrer bestemte kunstnere og bands i at blive afspillet, når brugeren har Shuffle-funktionen aktiveret for sine biblioteker eller lytter til kuraterede afspilningslister.

Visse brugere kan nu klikke på "..."-menuen ved siden af en kunstners navn og derefter vælge "Do not play this artist" for at forhindre vedkommendes numre i at blive spillet i Discover Weekly-playlister, Daily Mixes eller nationale og globale playlister.

(OBS: Links i denne artikel kan henvise til sider på engelsk.)

Det var Thurrott, der først opdagede den nye funktion, som er dukket op på en række tilsyneladende tilfældigt udvalgte brugerkonti – hvilket da også er Spotifys normale praksis, når de tester en ny funktion, før den bliver rullet den ud i større målestok.

Spotify har dog ikke udsendt nogen officiel meddelelse om funktionen, så der kan muligvis være tale om en softwarefunktion, som aldrig vil blive rullet ud til alle brugere.

Bedre kontrol ønskes

Musikstreamingtjenestens abonnenter har længe efterlyst en funktion til at forhindre uønskede kunstnere og bands i at dukke op i deres playlister – både for at skåne deres ører og for at stoppe finansieringen kunstnere, de ikke ønsker at støtte.

Selv om det ville være til gavn for brugeroplevelsen, kunne det hænde at afføde protester fra kunstnere, der oplevede at miste afspilninger på populære playlister. Forestil dig for eksempel, at den globale brugerbase besluttede sig for at blokere Ed Sheeran hver gang, at han poppede op på topsingle-listerne.

Uanset, om du bare ikke kan klare Justin Bieber, eller du mener, at du ikke længere bør lytte til skandaleramte R. Kelly, er den nye funktion helt sikkert en velsignelse for alle, der ønsker mere kontrol over deres musik. Så vi krydser fingre for, at Spotify beslutter at lade alle brugere få glæde af funktionen inden så længe...

Via SlashGear