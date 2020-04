Spotify lader dig nu støtte artister direkte - men kun hvis de spørger

Ville du være interesseret I at støtte dine yndlingsmusikere og kunstnere på Spotify? Det har musiktjenesten nu gjort muligt via en ny funktion. Med donationsknappen kan du sende penge direkte til musikerne – hvis de altså vælger at bede om donationer.

Spotify har taget skridtet efter en stigende usikkerhed blandt kunstnere og folk der arbejder med live musik – mange som mistet deres primære indkomstkilde via de mange forbud mod offentlige forsamlinger (herunder koncerter). Funktionen blev oprindeligt annonceret sidst i marts, hvor artisterne fik mulighed for at skrive sig op, men er altså først nu trådt i kraft.

I et blog-indlæg skrev Spotify, ”Vi følte desuden , at vi havde en unik mulighed for at hjælpe artister, i kraft af vores globale rækkevidde i Spotify, som søger støtte i denne svære tid – at hjælpe dem med at række ud til deres fans, hvoraf mange besøger dem på Spotify hver dag. Og vi er blevet meget inspirerede af fans, som vil hjælpe de artister de elsker og har give direkte donationer til.”

Du kommer dog ikke til at kunne donere til hvem som helst, eftersom artisterne selv skal slå funktionen til og offentliggøre at de accepterer donationer. Som forventet er det næppe de største kunstnere, som har behov for dette, men alligevel er det mest oplagte valg – selvom vi opfordrer folk til at gemme deres donationer til de mindre kendte artister på Spotifys platform.

Donationer til partner-organisationer såsom Help Musicians og MusicCares bliver også matched, selvom du vil skulle donere direkte igennem Spotify for at dette sker. Spotify understreger, at de ikke tjener noget på funktionen.

Støt kunstnerne

Dette er et velkomment træk, når man tænker på den uøkonomiske usikkerhed, som mange artister og bands i disse dage står i. Mange har måttet aflyse live shows, hvis ikke hele tournéer, i takt med at hele verden er lukket ned.

Uagtet om Spotify er interesserede i det eller ej, genopliver dette også debatten om Spotifys måde at aflønne kunstnerne på. En kunstner på platformen kan få ned til 0,003 dollar per streaming, som på ingen måde er i nærheden af at udgøre en normal månedsaflønning.

Så doner endelig, men Spotify bør også finde på en mere holdbar og langsigtet løsning, som ikke beror på almisser fra brugerne, som allerede plages af annoncer eller betaler et månedligt abonnement.