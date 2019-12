Spar 23% på B&O Beoplay H9i

Lige nu er det muligt at blive den glade ejer af Bang & Olufsens Beoplay H9i- hovedtelefoner til en yderst fornuftig pris, idet Elgiganten har sat dem ned fra 2.999 kr. til 2.299 kr.

Du kan altså med andre ord spare 700 kroner – eller 23 procent – på de trådløse over-ear hovedtelefoner, som forhandleren har på tilbud i farvevarianterne natur og sort.

Hovedtelefonerne hører til i den eksklusive ende af skalaen og byder blandt andet på Bang & Olufsen Signature Sound med avanceret aktiv støjreduktion (ANC), så du uforstyrret kan nyde din musik, selv om du befinder sig i meget larmende omgivelser.

Danske Bang & Olufsen har med Beoplay H9i begået et sæt hovedtelefoner, hvor der virkelig er tænkt over detaljerne – både hvad angår lyd, funktionalitet og design.

Har du brug for lige at høre, hvad der foregår omkring dig, er det nemt at slå støjreduktionen fra med en enkel håndbevægelse.

Hovedtelefonerne kommer nemlig med en touch-brugerflade på ørekoppen, hvor du kan styre din musik, afbryde og tænde støjreduktionen eller tage imod et opkald.

At Beoplay H9i er hovedtelefoner i luksusklassen fremgår også af materialerne; heriblandt anodiseret aluminium og ægte læder.

På indersiden af ørepuderne er der desuden memory-skum, som er med til at gøre det behageligt at have de tætsluttende hovedtelefoner på i længere tid.

Føler du dig fristet til at benytte Elgigantens tilbud, bør du nok ikke overveje for længe, for det fremgår ikke, hvor længe det gælder.