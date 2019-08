Snart kan du streame YouTube og Netflix på instrumentbrættet i din Tesla

Du vil snart kunne streame TV-programmer og film til instrumentbrættet i din Tesla via Netflix og YouTube, ifølge direktør Elon Musk.

Selvom Teslaer på sigt bliver helt selvkørende, kommer vi til at vente mange år endnu, så det bliver ikke muligt at streame, når din opmærksomhed bør være rettet mod vejen. I stedet skal funktionen holde dig underholdt imens din bil lader op.

Musk udtaler, at Teslas luksuriøse kabiner og surround-sound-lyd vil give en ”fantastisk omsluttende biografoplevelse” imens du holder parkeret – som det 21. århundredes svar på den klassiske drive-in-biograf.

Ability to stream YouTube & Netflix when car is stopped coming to your Tesla soon! Has an amazingly immersive, cinematic feel due to the comfy seats & surround sound audio.27 July 2019