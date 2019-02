Snart kan du streame film i 4K til flere skærme i din bil

Teknologien i biler tager et stort skridt fremad med introduktionen af Qualcomms QCA6696-bilchip, som er blevet vist frem på MWC 2019 .

Det lyder måske ikke så ophidsende, men dette chipsæt kan give ny funktionalitet til din bil, som vender op og ned på hvad der er muligt i din bil.

Chipsættet bringer nyeste generation af Wi-Fi og Bluetooth-forbindelse ind i bilindustrien, herunder understøttelse af Wi-Fi 6 og Bluetooth 5.1.

Film og mere

Introduktionen af Wi-Fi 6-tilslutning i bilen betyder, at du kan opnå endnu hurtigere internethastigheder, hvilket lader dig streame film i 4K-format til flere skærme på samme tid. Samtidig giver Bluetooth 5.1-understøttelsen dig Qualcomm aptX Adaptive lyd, som lever en højere lydkvalitet ved både tale og streaming.

Endnu vigtigere er, at chipsættet vil forbedre signalet i tætpakkede områder med mange mennesker, hvilket betyder, at du bør kunne holde en stabil forbindelse, selvom du befinder dig midt i byen eller i en trafikprop.

Qualcomm hævder, at QCA6696-chipsættet kan opnå downloadhastigheder på op til 1.Gbps, hvilket er hurtigere end de fleste bredbåndsforbindelser.

Der kommer dog til at gå noget tid, før vi får fordelene ved chipsættet at se i praksis, da de første biler med det installeret først ruller af produktionsbånde i 2021.

Til den tid bør 5G-netværkene også være mere udbredte, hvilket betyder, at du bør få en optimal forbindelse stort set overalt.