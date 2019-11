Sharp udfordrer LG med sit eget rulbare 4K OLED-TV

Er du på udkig efter et rulbart OLED-TV? Sharp har måske hvad du leder efter. Den japanske elektronikgigant har netop annonceret, at de har udviklet et OLED-panel på 30 tommer, som kan rulles ind og ud af en kasse, i stil med hvad vi allerede har set fra LG og deres LG Signature Series OLED R. Sidstnævnte trak overskrifter, da det først blev annonceret, men vi venter endnu på en officiel lanceringsdato, som måske nu er udskudt til en gang i 2020 uden for det asiatiske marked.

Sharps rulbare OLED-panel adskiller sig dog fra LGs på en række områder, og kan måske ende med at løbe med opmærksomheden fra samme.

Det står "skarpt"

Først og fremmest benytter Sharps model kun et panel på 30 tommer, sammenlignet med LGs TV på 65 tommer. Ikke mange TV produceres i denne størrelse i dag, selvom der stadig er en efterspørgsel på netop små TV – og det er tilmed lykkedes LG at få 4K-opløsningen med i den mindre indpakning.

Det vil derfor være langt nemmere at placer Sharps model i mindre hjem, som tilmed vil drage nytte af, at skærmen kun er synlig og rullet ud, når den skal bruges. Dertil er Sharp primært kendt som en producent af billigere TV og vil meget vel gå efter en langt lavere pris en LGs high-end Seires R-model. Dermed ikke sagt, at det bliver et billigt OLED-tv!

Panelet udvikles i samarbejde med NHK – Japans svar på DR – og skulle samtidig være ”verdens største filterfri farve (RGB light emission)” 4K-skærm, hvilket igen betyder, at panelets pixels kan afgive farvet lys i stedet for at skulle sende hvidt lys igennem et farvet filter (som det er tilfældet på LGs OLED-TV).

Der er endnu ikke fastsat nogen lanceringsdato for Sharps model, og LG kommer nok til at slå dem på målstregen i sidste ende. Men med en mere kompakt størrelse på 30 tommer – passende til en rulbar mekanisme, der netop handler om at spare på pladsen, samt en lavere pris – kan Sharp alligevel godt ende med at have trukket det længste strå, når de engang får rullet teknologien ud på et bredere plan.

