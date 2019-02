Samsungs trådløse Galaxy Buds bliver måske lanceret samtidig med Galaxy S10

Samsung afholder sit lanceringsevent for Galaxy S10 d. 20. februar og noget tyder på, at de ikke kun kommer til at afsløre telefoner, idet firmaets nye trådløse hovedtelefoner måske også dukker op.

Rygterne vedrørende Samsung Galaxy Buds har langsomt taget til og 91Mobiles kan nu afsløre, at de har modtaget FCC-certificering (US Federal Communications Commission).

En FCC-certificering regnes som regel som et af de sidste skridt inden et produkt lanceres, hvilket leder os til at tro, at afsløringen af Samsung Galaxy Buds er nært forestående.

Inden dette blev det bemærket, at firmaet sidste år registrerede navnet Galaxy Buds , ligesom en frisk rapport fra SamMobile kunne afsløre nogle specs, herunder 8GB lagerplads og Bluetooth 5.0.

Mange nyheder på vej

Hovedtelefonerne ventes at komme i sort, hvid og gul og indeholde specialiseret tuning fra AKG, hvilket Samsung håber, vil give dem et forspring i forhold til konkurrenterne. Resten vedrørede Galaxy Buds er endnu uvist, men hvis Galaxy Buds bliver en realitet, vil det samtidig være første gang, at Samsung har brugt Galaxy-navnet til et par hovedtelefoner.

Vi har desuden hørt rygter omkring to nye varianter af Samsung Galaxy Fit samt Samsung Galaxy Watch Active . Ikke at forglemme de tre eller fire rygtede smartphones, som Samsung har i ærmet inklusiv deres længeventede foldbare telefon, Samsung Galaxy X .

Datoen for Samsung store lancering er d. 20. februar, men firmaet er meget vel også tilstede på MWC 2019 senere på måneden, så det kan tænkes, at de gemmer nogle af lanceringerne til dette.

Via BGR