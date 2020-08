Samsung Unpacked havde dobbetlt så mange seere som Oscar-uddelingen

Er teknologi og smarte enheder blevet mere interessant end sport og film, to af de traditionelle events, der tiltrækker mange seere? Samsungs seneste Unpacked event kan pege på en ny tendens.

Ifølge Samsung havde den første online Galaxy Unpacked-begivenhed, der blev streamet fra Korea på forskellige onlinekanaler, samlet set hele 56 millioner seere. Sidste års begivenhed havde et seertal på omkring 44 millioner. Til en sammenligning havde årets Oscar-ceremoni et samlet seertal på 23,6 millioner.

Det vil sige, at Samsung-extravganza havde mere end dobbelt så mange seere end Hollywoods største årlige begivenhed.

På YouTube ramte antallet af samtidige seere af Samsung-showet 450.000 i løbet af det 100-minutter lange show.

Online events kan blive hverdag

Det er et vildt tal. Men ud over antallet synes den succesrige iscenesættelse af begivenheden også at have vist vejen for andre tech-virksomheder efter en verden med Covid 19.

Hvis det var en regelmæssig begivenhed, ville kun nogle få hundreder, alle fra tech-branchen, have kunnet se med. Nu har denne spektakulære onlinebegivenhed vist, at der er effektive og bedre måder at lancere produkter med et globalt publikum som tilskuere. Live-streamen gjorde det muligt for seerne at se med, da de nye produkter blev lanceret og få alle detaljerne. Men Unpacked er mere og andet end en let introduktion af produktet - det er et indflydelsesrigt udstillingsvindue.

Samsung sagde, at de vil fortsætte med at afholde denne slags online-lanceringer. En Samsung-embedsmand er citeret for at sige ”Der er en stor mulighed for at bruge det, vi har brugt vore Unpacked-event til ved andre lejligheder i den nærmeste fremtid,” i de koreanske medier.

Ved eventet blev følgende enheder afsløret: Galaxy Note20 og Galaxy Note20 Ultra, Tab S7 og S7 +, Galaxy Watch3, Galaxy Buds Live og Galaxy Z Fold2.

Kilde: The Korea Herald.