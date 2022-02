Samsung Galaxy S22-lancering: Disse produktene forventer vi lanceret ved Unpacked 2022

En af de største smartphone-lanceringer i år nærmer sig med hastige skridt. Samsung Galaxy Unpacked 2022 finder sted den 9. februar kl. 16.00 dansk tid. Vi forventer, at flagskibet Samsung Galaxy S22 bliver lanceret.

... og telefonen kommer nok ikke alene. I teksten nedenfor lister vi alle de andre enheder, vi tror (og håber) dukker op, inklusive tablets og en kendt kunstner.

Kort sagt er dette et arrangement værd at holde øje med. Efter at have læst artiklen, kan det være en idé at bemærke, at arrangementet starter kl. 16.00 (dansk tid) og sørg for at kigge forbi TechRadar for alle lanceringer og artikler om de nye enheder. Tjek også vores artikel, der viser dig, hvordan du ser Samsung Galaxy S22-eventen live, hvis du vil se præsentationen.

Samsung Galaxy S22

Et lækket billede af Samsung Galaxy S22 (Image credit: WinFuture)

Samsung Galaxy S22 og resten af familien bliver naturligvis de største stjerner, og vi ved det meste om de nye telefoner allerede nu takket være en række læk.

Basismodellen, S22, forventes at have en flad AMOLED-skærm på 6,1 tommer, med en opløsning på 1080 x 2340 og en opdateringshastighed på 120 Hz. Bagsiden skal være lavet af glas, men resten af designet meget ligner det, du finder i Samsung Galaxy S21, inklusive et hovedkamera på 50 MP, et ultravidvinkelkamera på 12 MP og et telekamera på 10 MP (med 3x optisk zoom.)

På forsiden finder du et 10 MP selfie-kamera i et kighul. Samsung Galaxy S22 siges at have en Exynos 2200 eller Snapdragon 8 Gen 1-processor, alt efter hvilket land du køber telefonen fra. I Danmark vil der med stor sandsynlighed blive tale om Exynos-varianten, hvis Samsung gør som med tidligere modeller. Begge processorer er topmodeller, men Exynos-varianten har tidligere kæmpet med blandt andet en del dårlig batterilevetid.

Når det kommer til hukommelse, vil der angiveligt være 8 GB RAM og 256 GB lagerplads (udover varianter med mere.) Batteriet skal være på 3700 mAh og understøtte en ladeeffekt på 25 watt. Galaxy S22-farverne vil omfatte hvid, sort, rosaguld og grøn.

Vi har endda hørt et par ting om prisen, som nok kommer til at ligge omkring samme niveau som Samsung Galaxy S21 gjorde (det vil sige lige under 10.000 kr.) Selve lanceringsdatoen, altså hvornår du vil kunne få den telefon i hånden, er muligvis den 11. marts, mens forudbestillinger starter noget tidligere, formentlig den 9. februar.

Samsung Galaxy S22+

Et lækket billede af Samsung Galaxy S22+ (Image credit: WinFuture)

Samsung Galaxy S22 + - som også forventes at blive lanceret - ser ud til at ligne basismodellen S22. Den største forskel bliver nok en lidt større skærm (på 6,6 tommer) og et større batteri (4500 mAh), mens ladeeffekten bliver på 45 watt.

Derudover er de lækkede specifikationer næsten identiske med dem, vi skitserer ovenfor. Prisen bliver selvfølgelig noget højere, men du skal nok ikke betale markant mere end for forgængeren, Samsung Galaxy S21+, som kostede knap 11.000 ved lanceringen. Datoen for køb og forudbestilling forventes også at være de samme.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Et lækket billede af Samsung Galaxy S22 Ultra (Image credit: MySmartPrice)

Selvom Samsung Galaxy S22-serien formentlig vil være hovedfokus under Samsung Galaxy Unpacked 2022, vil Samsung Galaxy S22 Ultra nok være stjernen. Hvis rygterne taler sandt, har Samsung virkelig gjort noget ved denne model, og ser ud til at have lavet noget, der adskiller sig markant fra både forgængeren og resten af

S22-familien.

Rygtet siger, at denne får et helt nyt design - ikke så afrundet som tidligere, og mere som en Galaxy Note end en typisk Galaxy S. Ikke nok med det, så fortsætter Note-lighederne ved, at telefonen vil indeholde en S Pen, for ikke at nævne et hul at opbevare den i.

Specifikationsmæssigt siges Samsung Galaxy S22 Ultra at have en buet 6,8-tommer AMOLED-skærm med en opløsning på 1440 x 3080 og en opdateringshastighed på 120 Hz. Hovedkameraet er angiveligt 108 MP, ultravidvinkelkameraet på 12 MP, telekameraet på 10 MP (med 3x optisk zoom), og med i købet får du også et periskopkamera på 10 MP (med 10x optisk zoom.)

På forsiden forlyder det, at der er et selfie-kamera på 40 MP, og selvom S22 Ultra nok har samme processor som resten af serien (enten en Snapdragon 8 Gen 1 eller en Exynos 2200), så siges telefonen at har op til 1 TB lagerplads og 16 GB RAM.

Batteriet skal også være af den store variant på 5000 mAh (45 watt ladeeffekt), og farverne er også anderledes end resten af serien – hold øje med sort, hvid, bordeaux og grøn.

Med hensyn til prisen forventer vi også her, at den vil være tæt på sin forgænger. Altså fra omkring 14.000 kroner. Lanceringsdatoen kan dog ligge lidt tidligere end resten af modellerne i serien. Det siges, at telefonen vil være tilgængelig i butikkerne fra den 25. februar. Når det er sagt, har vi også hørt rygter om, at Ultra-varianten i første omgang vil være svær at få fat i – så selvom den er ude tidligere på papiret, skal du måske vente lidt, før du rent faktisk får den i hånden.

Samsung Galaxy Tab S8

Et lækket billede af Samsung Galaxy Tab S8-serien (Image credit: Amazon Italy / GSMArena)

Selvom du ikke er på udkig efter en ny telefon lige nu, kan det være, at Samsung har noget andet, der venter ved Unpacked, som du kan være interesseret i. Vi forventer også, at Samsung Galaxy Tab S8-serien bliver lanceret.

Dette er Samsungs tablet-flagskib – tablet-varianten af Galaxy S-serien – og ligesom Galaxy S-serien forventer vi tre modeller. Lad os starte med standardversionen.

Ifølge læk vil Samsung Galaxy Tab S8 formentlig have en 11-tommer LCD-skærm med en opløsning på 1600 x 2560 og en opdateringshastighed på 120 Hz. Indeni finder du angiveligt en Snapdragon 8 Gen 1-processor, et 8000 mAh-batteri (med en ladeeffekt på 45 watt), understøttelse af microSD-kort. Der medfølger også en S Pen.

Rygter lyder også på, at den får to kameraer på bagsiden, på 13 MP og 5 MP, og en 8 MP-variant på forsiden. Når det kommer til hukommelse, taler vi om 8 GB RAM, op til 256 GB lagerplads og valgfri understøttelse af 5G. Tabletterne vil være tilgængelige i sølv, rosaguld og grå.

Samsung Galaxy Tab S8+

Lækket billede af Samsung Galaxy Tab S8-serien (Image credit: Amazon Italy / GSMArena)

Samsung Galaxy Tab S8+ vil formentlig også dukke op den 9. februar, og vil repræsentere en relativt beskeden opgradering i forhold til Tab S8.

Der er læk, der fortæller om en 12,4 tommer AMOLED-skærm med en opløsning på 1752 x 2800. Også her bliver opdateringshastigheden 120 Hz. Processoren skal være en Snapdragon 8 Gen 1, mens batteriet skal være på 10 090 mAh (også her skal ladeeffekten være 45 watt.) Understøttelse af microSD er også tilgængelig, udover en S Pen, bagkameraer på 13 og 5 MP og et 8 MP frontkamera. Når det kommer til hukommelse, får du 8 GB RAM og op til 256 GB lagerplads. Model med understøttelse af 5G bør være valgfri.

Meget det samme som den mindste Tab S8 bortset fra en større AMOLED-skærm (i forhold til LCD) og et kraftigere batteri. Farvevalgene skal også være de samme (sølv, rosaguld og grå).

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Utæt billede af Samsung Galaxy Tab S8-serien, med Ultra-varianten fremhævet (Image credit: Pocketnow / Amazon Italy)

2022 ser ud til at blive Ultra-året for Samsung. Ikke nok med at Galaxy S22 Ultra topper årets telefonserie, men tabletterne får også en ny flagskibsmodel, nemlig Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – en helt ny model i Samsungs tabletsortiment (Tab S7-serien havde ingen Ultra-variant).

Hvad ligger bag det nye navn? Kort sagt, større og bedre. Samsung Galaxy Tab S8 Ultra siges at have en skærm på 14,6 tommer, med en opløsning på 1848 x 2960 og et AMOLED-panel. Opdateringshastigheden er som sædvanlig på 120 Hz, og processoren skal være den samme Snapdragon 9 Gen 1 type som i de andre modeller i serien. Batteriet bliver lidt større, på 11200 mAh (med samme ladeeffekt, ved 45 watt.) Denne version vil også understøtte microSD-kort, have den medfølgende S Pen og samme kamerasystem bagpå (13 MP + 5 MP) , mens forsiden vil have to selfie-kameraer. Et på 8 MP og et på 5 MP.

Derudover siges det, at Tab S8 Ultra vil have op til 16 GB RAM og op til 512 GB lagerplads og separate wi-fi- og 5G-modeller. Denne model bør kun være tilgængelig i grå.

Hvis rygtemøllen taler sandt, får du en tablet med en stor AMOLED-skærm med høj opløsning, mere batteri at gå på, mere RAM, mere lagerplads og et ekstra kamera på forsiden.

BTS

7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Stay Tuned.#SamsungUnpacked #GalaxyxBTS @BTS_twtLearn more: https://t.co/DIakqCJlkZ pic.twitter.com/iEDyM9ZL44January 28, 2022 See more

Ovenstående er de produkter, vi vurderer som sandsynlige lanceret, men det kan være værd at tage et kig på Unpacked, selvom du ikke er interesseret i telefoner og tablets. Samsung har faktisk annonceret, at BTS selv vil være en del af eventen (se tweetet ovenfor.)

Twitter-opslaget afslører dog ikke, det sydkoreanske fænomens rolle under eventen. Er det en kort koncert? En slags promo-video? En tablet eller telefon med BTS-detaljer? Vi aner det ikke. Heldigvis går der ikke længe før mysterier afsløres. Samsung Galaxy Unpacked 2022 starter den 9. februar kl. 16.00 (dansk tid).