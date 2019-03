Samsung Galaxy Note 10 kan komme i en udgave med 5G

Samsung Galaxy S10 -serien af telefoner får i sommeren 2019 selskab af Galaxy S10 5G , og nu ser det også ud til, at den endnu ikke officielt afslørede Galaxy Note 10 vil komme i en 5G-udgave.

Samsung offentliggjorde for nylig sin kildekode til Galaxy S10-serien og XDA Developers har fundet en linje, som nævner en enhed kaldet ”Da Vinci”. Der har tidligere gået rygter omkring, at ” Da Vinci” er kodenavnet for Galaxy Note 10 . Fordi koden også nævner ”davinci5G” antydes det, at den nævnte telefon også kommer i en 5G-udgave.

Der nævnes også en enhed med navnet ”luge”, men vi ved endnu ikke hvad dette referer til. Det er ikke Samsung Galaxy Fold eller nogen af de andre S10-emheder, eftersom de har andre kodenavne, så det kan være en af modellerne fra Galaxy A -serien eller noget helt andet.

Fem kameraer?

En lækage har antydet, at Galaxy Note 10 får fire kameraer på bagsiden (lige så mange som 5G-udgaven af Galaxy S10), og eftersom S10 5G har en linse mere end S10 Plus , kan vi måske se op til fem linser på bagsiden af Note 10 5G.

Samsung vælger måske at sætte grænsen på antallet af linser til fire, eftersom fem endnu er mere end de fleste har behov for ( med mindre du spørger Nokia ), men vær ikke overrasket, hvis Note 10 5G ender med at blive mesterfotograf.

Det kan også tænkes, at vi kommer til at se en opgraderet S Pen i telefonen, eftersom ”Da Vinci”-kodenavnet peger på kunst og kreativitet, men det er alene spekulation fra vores side.