Sådan streamer du Tour de France 2019

Efter mange år, hvor den sorte skygge fra Bjarne Riis' doping-sejr i det legendariske cykelløb Tour de France har dæmpet forhåbningerne til nogensinde igen at få en dansker på den øverste podieplads i "Touren", ser det nu ud til at kunne ske igen.

Jakob Fuglsang, kaptajn på Astana-holdet, har haft et forrygende forår og sommer med sejre i blandt andet Liège-Bastogne-Liège og senest i Critérium du Dauphiné.

Det placerer nu Fuglsang blandt favoritterne i det tre uger lange løb – ikke mindst, da storfavoritten over dem alle, Chris Froome, er ude med alvorlige skader efter et nyligt styrt.

Starten går den 6. juli, mens sidste og 21. etape køres den 28. juli. Rytterne skal under de mange etaper tilbagelægge ikke mindre end 3.460 kilometer, og mon ikke en stor del af det sportsinteresserede Danmark vil sidde klinet til skærmen, hvis Jakob Fuglsang er med til det sidste.

Eurosport Player er på banen

Igen i år vises cykelløbet på det gode, gamle flow-tv hos TV 2 – dog uden legenden Jørgen Leth – men er du på farten, så er streaming løsningen. Og her skal du have fat i Eurosport, hvor du kan sikre dig et abonnement på stationens streamingkanal, Eurosport Player.

Et fuldt abonnement koster 129 kroner om måneden, men hvis du tager et helt år, kan du spare en del penge og komme ned på 82,50 om måneden (990 kr. om året).

Hvis ikke du vil sidde med næsen i mobilen eller den bærbare, kan vi anbefale en Chromecast, der uden problemer kaster billedet op på din fladskærm.

Forekommer det at være lidt for mange penge at give for et cykelløb, vil vi da gøre opmærksom på, at Eurosport Player også har mange andre sportsbrag, såsom Superligaen, på programmet.