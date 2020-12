Sådan ser du Die Hard online: Stream denne kultklassiker hvor som helst

Vi går lige til sagen: Die Hard er en julefilm! Du kan høre masser af klokkeklang på hele soundtracket. Alle figurerne er hoppet i ironisk juletøj ("Nu har jeg en maskingevær. Ho ho ho!"), Og John McClanes kone kaldes Holy. Det betyder HELLIG! Det kan godt være, at det var en rigtig blockbuster i sommeren 1988, og at den dengang gjorde Bruce Willis og Alan Rickman til rigtige Hollywood-stjerner, men man kan bestemt ikke benægte, at den siden da har fået et mere julefestligt omdømme. Vil du vide, hvordan du kan se Die Hard online hvor som helst? Læs vores guide nedenfor, og... velkommen til underholdningen!

Baseret på Roderick Thorps roman Nothing Lasts Forever, som ellers har meget mindre julestemning over sig, følger Die Hard den verdenstrætte NYPD-politimand McClane, mens han deltager i Nakatomi Plaza juleaften i Los Angeles, hvor han gør sig håb om at forene sig med sin kone. Men den tyske terrorist Hans Gruber og hans team af væbnede kammerater har andre idéer: De tager personalet som gidsler i en regn af kugler og forsøge at stjæle 640 millioner dollars.

Her kommer McClane ind i billedet - som kaldes "John Wayne" af Gruber - og begynder at tage dem ned med nakken med hjælp fra LAPD-sergent Al Powell, C-4 sprængstoffer og en maskinpistol.

Bonnie Bedelia, Hart Bochner og Reginald Veljohnson har også hovedroller i Die Hard, og de var alle med til til at omdefinere genren for actionfilm: Nu kunne "hverdagens" amerikaner møde og gå imod alle ekstraordinære odds. Og selvom den indeholder mere blod og knust glas end din gennemsnitlige julefilm, skal du ikke glemme, at It's A Wonderful Life heller ikke ligefrem var en let film.

Så klar - parat - start! Lad det glædelige kaos begynde, og vi fortæller dig her, hvordan du kan se Die Hard online fra overalt i verden lige nu.

Hvis du ikke orker at opsætte en VPN er det her den nemmeste løsning.

Hvis du er taget på solferie her til vinter eller er i udlandet til arbejde, er det ikke sikkert, at du kan streame Die Hard online muligvis modarbejdes af geografiske begrænsninger og blokeringer.

Heldigvis for fans af gode juletilbud er der en enkel løsning: Download en VPN, som giver dig mulighed for at ændre din IP-adresse, så du kan få adgang til indhold, der ellers er begrænset i dit område, uanset hvor i verden du er.

Brug en VPN til at se film online hvor som helst

En VPN er et alsidigt stykke værktøj, der giver dig mulighed for at beskytte dine onlineoplysninger med en række sikkerhedsfunktioner, samtidig med at du også får adgang til din foretrukne VoD-platform fra udlandet. Alt, som du skal gøre, er at downloade den, vælge placeringen som værende dit hjemland, og klikke på Opret forbindelse. Så er du fri til at streame Die Hard online, uanset hvor du er

Du kan prøve det nu gratis med en 30-dages pengene-tilbage-garanti. Eller hvis du beslutter dig for at abonnere på ExpressVPN og tager deres årsabonnement, får du 49% rabat på normalprisen samt 3 måneders ekstra GRATIS – ret fantastisk værdi.

Hvis du bare gerne se Die Hard den ene gang om året, kan du leje den via Amazon for 3,99$. Du har 30 dage til at begynde at se den, og når du først har startet den, så har du 48 timer til at afslutte den. Tror du, det er en film, du vil se igen? Så kan du betale 7,99$ direkte for at købe den, og se Gruber styrt ned fra Nakatomi igen og igen.

Ligesom julemandens småkager får Now TV til at føle os godt indeni. Die Hard er tilgængelig for at streame sammen med festlige favoritter. Du kan se Elf og Last Christmas, når du tilmelder dig et Sky Cinema Pass. Efter din 7-dages gratis prøveperiodel koster det 11,99 £ pr. måned, men du kan til enhver tid afmelde det.

Igen hjælper Amazon dig godt på vej, hvis du vil leje eller købe denne filmperle fra 80'erne. Det koster 3,99£ at leje, men så kan du lige så godt købe det direkte til 4,99£. Det er ren win-win!

Forsøger du at oprette forbindelse til din IPTV-tjeneste fra en anden region? Vi er bange for, at geografiske blokeringer kan sætte en stopper for det. Ved at downloade en VPN kan du dog omgå regionale begrænsninger og så streame juleklassikere som Die Hard, som om du var i sofaen derhjemme.