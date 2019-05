Så er der kommet flere detaljer om Huaweis alternativ til Google Play Store

Efter Google trak sin Android-platform fra Huaweis kommende enheder , er det kinesiske firma blevet efterladt med et stort problem: hvordan giver vi brugerne adgang til apps, et af de vigtigste elementer ved den moderne smartphone.

Huaweis plan er at styrke sin App Gallery og en rapport fra Bloomberg hævder, at de netop nu er i gang med at prøve at overtale med udviklere og operatører til at hoppe med ombord. Rapporten nævner, at Huawei er villige til at afgive betydelige procentdele af indtægterne til operatører, hvis de installere deres app-butik på nye telefoner – selvom det er usikkert om dette gælder alle nye telefoner eller kun Huaweis egne modeller.

Firmaet presser samtidig på for at få app-udviklere til at skabe programmer til deres nye platform og lokker med muligheden for at få opmærksomhed på det vanskelige kinesiske app-marked imens de praler med den kraftige hardware og grafiske ydelse.

Så ruller App Gallery-toget!

For at gøre det hele lettere, tilbyder Huawei speciel software, der nemt lader udviklerne tilpasse deres apps til at køre på Huaweis telefoner, hvilket igen betyder, at de kan overføres med begrænset besvær. Microsoft prøvede dog noget lignende med deres Windwos Phone app-portal og kunne alligevel ikke gøre det til en succes.

Huawei står overfor nogle seriøse udfordringer: selv om de kan overbevise app-udviklerne om at komme med ombord, og det i et stort nok antal til at det vil skabe et app-katalog brugerne vil synes om, skal de stadig sælge telefoner nok til at gøre det til en god forretning for udviklerne, så de vil fortsætte med at opdatere deres apps løbende.

Det er ikke en umulig opgave, men det vil kræve en masse arbejde – og helt sikkert en masse penge – for at fungere.

Via 9to5Google