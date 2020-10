Xbox One X udfases forud for lanceringen af Xbox Series X

Microsoft bekræfter, at Xbox One X og Xbox One S All-Digital Edition vil være udfaset inden udgangen af året forud for lanceringen af Xbox Series X.

Rygter om, at Xbox One-konsoller ville blive udfaset, dukkede op allerede i sidste uge, idet et Reddit-indlæg fra en påstået Target-medarbejder hævdede, at virksomhedens interne database havde registreret både Xbox One S og Xbox One X som udfaset.

En nyere rapport fra PressStart hævder, at kilder hos både EB Games og JB Hi-Fi fortalte det australske medie, at de ikke forventer at få flere Xbox One X-konsoller på lager, imens konsollen slettes fra deres systemer og erstattes med Xbox One S og den kommende Xbox Series X.

Det ser ud til, at Amazon viser enten "begrænset lagerbeholdning", "i øjeblikket ikke tilgængelig" og i nogle tilfælde helt er ophørt med at vise Xbox One X, mens Microsoft Store viser sin Xbox One X som værende "udsolgt" .

Nu har Microsoft så bekræftet disse rapporter og er kommet med følgende udtalelse: ”Når vi går fremtiden med Xbox Series X i møde, tager vi det naturlige skridt med at stoppe produktionen af Xbox One X og Xbox One S All-Digital Edition. Xbox One S vil fortsat blive produceret og solgt globalt. ”

Kun Xbox One S?

Microsoft's Xbox One X store listing in the UK (Image credit: Microsoft Store)

Hvor de første rygter hævdede, at Xbox One S også blev udfaset, har en talsperson fra Microsoft bekræftet på Twitter, at Xbox One S er "stadig er meget tilgængelig" og forklarede, at de "udfasede" produkter skyldtes en ændring af SKU-numre (kilde Pure Xbox).

Xbox One S is very much still available, we just changed SKU numbers. Amazon is just messy in how they show products.July 4, 2020

Xbox One S er Microsofts billige konsol og er i stand til at levere et 4K-signal, men afvikler ikke spil i ægte 4K, som du også kan læse i vores anmeldelse af Xbox One S.

Et spøjst træk

Det kan være, at Microsoft stopper salget af sine ældre Xbox-konsoller for at tilskynde spillere til at opgradere til Xbox Series X - eller måske har de behov for at kunne fokusere på produktionen af den næste generation af konsoller.

Det er imidlertid normalt, at virksomheder typisk indstiller produktionen af deres ældre konsoller et par år inde i den nye konsols livscyklus, så vi forventede, at Microsoft ville fortsætte produktionen af



Xbox One X indtil omkring 2022. Det er tilsyneladende ikke tilfældet. Derudover har Microsoft slået på, at de ikke ville efterlade Xbox One-gamere, når Xbox Series X ankommer, takket være Smart Delivery og ingen Xbox Series X-eksklusive titler, som skulle sikre, at Xbox One-spillere ikke ville gå glip af de nye spil. Denne nye udmelding skaber derfor lidt forvirring, idet Microsoft stopper produktionen af Xbox One X.

Måske hører vi mere om Microsofts beslutning under den kommende Summer Showcase den 23. juli, men virksomheden har allerede sagt på Twitter, at vi ikke bør forvente store hardware-nyheder om Xbox Series X eller rygter om Xbox Series S.