Rygte: iPhone SE Plus med større skærm på vej

Apple har netop afsløret sin helt nye iPhone SE, men der går allerede rygter om en større version af telefonen. iPhone SE blev i sidste uge officielt afsløret er med en startpris på 3.699 kroner i øjeblikket den billigste iPhone fra Apple. Tech-analytiker og YouTuber, Jon Prosser, har teaset omkring eksistensen af en Plus-udgave af iPhone SE. Hans tweet giver godt nok ikke nogen detaljer eller information og lanceringstidspunktet, men det er alligevel nok til, at vi spidser ørerne.

Fordi iPhone SE betragtes som efterfølgeren til iPhone SE og iPhone 8-serien – og fordi både iPhone 8 og iPhone 8 Plus er blevet udfaset – mangler der nu en erstatning for iPhone 8 Plus i lineuppet, hvilket kan give plads til iPhone SE Plus.

Should have some iPhone SE Plus news for you soon. 👀April 18, 2020

Også andre lækager peger på, at iPhone SE Plus er under udvikling og måske bliver afsløret sammen med iPhone 12-serien senere på året. Hvis disse rygter viser sig at være troværdige, vil iPhone SE Plus have et design magen til iPhone SE, men naturligvis med en større skærm.

Med hensyn til specifikationerne, vil iPhone SE Plus være udstyret med samme A13 Bionic-chipsæt, som sidder i den nye iPhone SE. Den får nok en 5,5 tommer skærm, sammenlignet med de 4,7 tommer på den mindre variant.

Skulle Apple beslutte sig for at lancere den ventede telefon, kan vi forvente at se et dual-kamera-setup, modsat det ene kamera, som sidder i iPhone SE.

Vi skal dog understrege, at vi på nuværende tidspunkt ved meget lidt, så vi må vente og se, om Apple vitterligt har tænkt sig at lancere en iPhone SE Plus.

