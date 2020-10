PS5 kan blive 100 gange hurtigere end PS4

Det lyder umiddelbart usandsynligt, men Sony påstår, at deres PS5 bliver 100 gange hurtigere end PS4 på grund af konsollens indbyggede SSD-drev.

Da Sony under et internt strategimøde blev spurgt ind til hastigheden på PlayStation 5 sammenlignet med den nuværende generation, udtalte Sony, at PS5 ville komme til at ”revolutionere spiloplevelsen for brugerne”. Dette ifølge et officielt Sony-dokument.

Sonys administrerende direktør Kenichiro Yoshida tilføjede, at PS5s specialdesignede SSD (som er hurtigere end den SSD, der sidder i Xbox Series X) vil muliggøre databehandlingshastigheder, som langt overgår PlayStation 4.

“I et forsøg på at forbedre indlevelsen i spillene, forventer vi ikke blot at forbedre opløsningen men også hastigheden på dem,” står der i dokumentet.

”For eksempel planlægger vi via en specialdesignet højhastigheds-SSD at realisere spildatabehandlingshastigheder, der er cirka 100 gange hurtigere end PS4. Loadtiderne burde være meget kortere, og spillerne skal være i stand til at bevæge sig gennem enorme spilverdener på næsten et øjeblik. ”

Det er vigtigt at bemærke, at ordet "bør" bruges et par gange, men der er ingen tvivl om, at PS5s solid state-drev er lynhurtigt og betydeligt bedre end PS4s aldrende mekaniske harddisk.

En fartbøde

Sony har arbejdet på sin SSD-teknologi i et stykke tid nu, og viste det første frem i en PS4-sammenligningsdemo af Spider-Man, hvor verdenen streames ind med det samme, uden at spillet sænker farten. En SSD bør også eliminere loadtider, som er blevet et problem, da spilverdener er fortsat med at blive større og større.

Det ser ud til, at PS5s SSD også går rent hjem hos udviklerne, idet Epic Games for nylig viste stor begejstring for det nye lagersystem og viste en kort demo af, hvad spillere kan forvente at se fra Sonys næste gen-system.

Det er ikke svært at se, hvorfor Sony presser så hårdt på med deres SSD-teknlogi, idet dette på papiret er det eneste kort de har på hånden, som er stærkere end hvad der kommer til at siddei Xbox Series X. På alle andre punkter, hvad enten vi taler om GPU og CPU, fører Xbox Series X.