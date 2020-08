Prisen på PS5 er måske lækket vira fransk forhandler – og bekræfter vores forventninger

Vi har efterhånden set flere PS5 'prisfortegnelser' dukke op hos online-forhandlerne, men de seneste virker mere sandsynlige, i forhold til hvad vi forventer os af konsollen. Den franske detailhandler Carrefour havde kort en oversigt over PlayStation 5 og tilbehøret, som viste, at prisen på PS5 ville være 499 Euro, imens den rent digitale version blev opgivet til at være 399 Euro (dette blev oprindeligt opdaget af BGR). Dette ligger fint i tråd med tidligere gæt på 499 dollars.

(Image credit: Carrefour)

Der er dog et par grunde til, at vi ikke helt tror på prisen. For det første viser siden lister over PS5-tilbehør inklusive DualSense PS5 controller, en mediekontroller og et officielt PS5-headset - alle prissat til 49,90 euro. Det er underligt, at alle disse eksterne enheder har fået nøjagtig den samme pris, hvilket antyder, at disse priser kun er pladsholdere.

Derudover forventer vi, at DualSense-controlleren med sin haptiske feedback og den indbyggede mikrofon vil koste noget mere. Det officielle PS5-headset vil sandsynligvis også være betydeligt dyrere end 49,90 euro.

Nu skal vi ikke vente ret meget længere

(Image credit: Sony)

Også andre forhandlere hævder, at der snart åbnes op for forudbestillinger og bidrager hermed til rygterne om, at både PS5 og Xbox Series X-priserne offentliggøres i denne måned.

En ny Bloomberg-rapport hævder, at udover Sony State of Play, der finder sted den 6. august, planlægger virksomheden at være vært for en PS5-annonceringsbegivenhed i august - hvor vi endelig får bekræftet PS5-prisen og udgivelsesdatoen. Så selv om denne fortegnelse er en ”pladsholder”, bør det ikke vare længe, før vi bliver klogere.

TechRadar har kontaktet Carrefour for en kommentar.